Der Krimi am 2. Feiertag Zwei rechts, drei links, vier fallen lassen Der Würger von Weimar ist in Wahrheit doch nur ein strickender Wüstling.

Merinowolle oder Baby-Alpaka? Egal, Hauptsache quietschbunt. Lessing (Christian Ulmen) und Kira Dorn (Nora Tschirner) begutachten die Dessous, mit denen Gobi alle seine Eroberungen bestrickt. © Anke Neugebau/© MDR

Bigami ist schon mal ein guter Beginn. Denn der, dessen Name mit diesen sechs Buchstaben anfängt, bestrickt jede Frau, die ihm nur einmal zu tief in die Augen schaut. Leider passen die wolligen Dessous nicht immer. Dass Gotthilf Bigamiluschvatokovtschvili aber auch ausgerechnet bei seiner Verlobten Mimi Kalkbrenner zu viele Maschen aufnimmt! Da weiß sie doch sofort, dass er beim Wolleverbiegen nicht an sie gedacht hat. Dabei war sie sich ihrer Sache todsicher: Weggesperrt in der forensischen Psychiatrie würde er nur noch für sie stricken. Gobi, so wird er genannt, hatte dort wohl erstens zu viel Zeit und zweitens überhaupt die Anstalt satt. Also nutzt er die Chance und haut just in jener Nacht ab, in der Mimi mit der Thüringischen Staatskapelle alle Mahler-Sinfonien am Stück aufführt. Sie zupft die Harfe.

Dass „Der wüste Gobi“ weder die Frauenmorde beging, für die er schon fünf Jahre absaß, noch für die frischen Würgemale verantwortlich ist, gerät zur Nebensache. Die „Soko Bigadingsbums“ aus dem LKA sieht sowieso kein Land. Das liegt gewiss nicht an diesem speziellen Kaffee, den die Kollegen in Weimar kochen. Der Plot dieses „Tatorts“ ist so dusslig, dass man daraus nur eine geniale Klamotte machen kann. Alte Seilschaften, alberne Revier-Traditionen, Streifenpolizisten- und Psychiaterklischees, dass die Stricknadeln nur so klappern. Zwei rechts, drei links, vier fallen lassen. Spannung? Fehlanzeige. Unterhaltung? Volle Punktzahl!

Kira Dorn und ihr Göttergatte Lessing sind ja wirklich nicht auf den Mund gefallen. Aber diesmal übertrifft Christian Ulmen sich selbst. In welcher Geschwindigkeit er fehlerfrei und ohne jede Gesichtsregung „Bigamiluschvatokovtschvili“ sagt, das ist weltmeisterlich. Auch Nora Tschirner gelingt zu guter Letzt der Zungenbrecher. Man hätte dieses „Biga...“ gern auch von Jürgen Vogel gehört. Aber der vermeintliche Würger von Weimar hat nur noch Buchstabensuppe im Kopf, seit er von Chefarzt Eisler behandelt wird. Der wiederum wäre, würde man ihn lassen, längst Gesundheitsminister. Ernst Stötzner karikiert diesen Psychiater mit gestörter Selbstwahrnehmung, der mehr Probleme hat als all seine Patienten zusammen. Herrlich!

Die Weimarer Wortgefechte und Frotzeleien können sich locker mit denen aus Münster messen. Dorn und Lessing gegen Thiel und Börne: Derzeit haben die Thüringer ganz klar die Nase vorn.

