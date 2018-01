Der Krimi am Sonntag Zwei Leichen sind eine zu viel Baupfusch und Bestechung, Eifersucht und das halbe Elend der ganzen Welt.

Arbeiten an einem Hotelneubau für die Fußball-WM 2022 in Katar: die Architekten Terstegen (Moritz Heidelbach, hinten) und Kastner (Moritz Vierboom). © WDR/Martin Valentin Menke

Dieser Krimi hat so eine langsame Gangart wie die Kommissare Ballauf und Schenk. Zu Beginn des Tatorts „Bausünden“ wird man mit lässiger Barmusik von Jazzlegende Klaus Doldinger eingelullt. Die Kamera fährt gemächlich über Sexspielzeug und ein zerwühltes Bett in einem Hotelzimmer. Aufregend wird es unter der Dusche. Der Zuschauer macht sich im Fernsehsessel locker für den beliebten Sonntagabendsport und beginnt schneller zu denken, als die Mordkommission läuft.

Warum trägt der Mann eine Maske? Was passiert mit der blonden Frau? Erst genießt sie, dann wehrt sie sich, dann rutscht sie zusammen. Blut läuft an der Armatur herunter, man sieht ihr lädiertes Kinn und soll denken, sie sei tot. Man glaubt es tatsächlich. Nächste Szene, genialer Schnitt: Eine blonde Frau liegt in einem Hof. Wie jetzt? Noch eine Tote! Eine der vermeintlichen zwei Leichen steigt zu guter Letzt quicklebendig aus dem Pool einer Villa.

Die Drehbuchautoren Uwe Erichsen und Wolfgang Wysocki und Regisseur Kaspar Heidelbach erzählen das „Bausünden“-Drama schnörkellos. Der Film hat, will man das Wasser aus der Dusche und im noblen Privatschwimmbad als verbindendes Element ansehen, eine Rahmenhandlung. Und er führt den mitermittelnden Zuschauer gekonnt an der Nase herum. Als wäre das nicht genug für einen spannenden Abend, wird auch noch das halbe Elend der ganzen Welt in diesen Krimi gepackt. Freilich sind Männer, die einer Escort-Dame verfallen, und eifersüchtige Ehegatten ein weltweites Problem. Aber müssen Chefarchitekt und Bauleiter unbedingt ehemalige Freunde und ehemalige Berufssoldaten mit Afghanistan-Trauma sein, die in Katar ein Hotel für die Fußball-WM 2022 bauen und dort als die schlimmsten Sklaventreiber gelten? Als gäbe es Bestechung, Baupfusch, spezielle Kundenbetreuung nicht auf deutschen Baustellen.

Was dennoch für diesen Kölner „Tatort“ spricht, sind die Schauspieler, auch die neuen Gesichter neben den bekannten Ermittlern Ballauf, Schenk, Reiser und Roth. Zum Beispiel die jungen Architekten, gespielt von Moritz Heidelbach und Moritz Vierboom. Oder Hanno Koffler als Lars Baumann. Jana Pallaske ist in einer Doppelrolle als Daniela Mertens und deren Schwester Susanne Baumann zu erleben. Auch die Damen vom Hotelpersonal, gespielt von Alexandra von Schwerin und Anke Retzlaff, machen mehr als nur eine gute Figur.

