Zum Träumen, Trampen, Tanzen

Marion Fiedler hat ihr musikalisches Handwerk in Dresden und in den USA gelernt. © Andreas Weihs

Bei so vielen transatlantischen Erfahrungen ging es gar nicht anders. Die Dresdner Songschreiberin und Sängerin Marion Fiedler, die sowohl in Dresden als auch in Nashville studiert hat, nahm auch ihr neues Album auf zwei Kontinenten auf. In den hiesigen Ballroom-Studios wurde ebenso am Sound geschliffen wie in Hollywood. Die Songs wiederum für „Rolling on“ – zwölf Stück aus einem Vorrat von rund 1 000 Liedern herausgepickt – schrieb Marion Fiedler im heimischen Pillnitz, in einer französischen Scheune, in den Bergen, an Seen. Nie und nirgends lässt sie eine Gelegenheit aus, eine musikalische Idee aufzuschnappen. Entsprechend abwechslungsreich fällt das Ganze jetzt aus.

Von einer soliden Popbasis aus erforscht sie Folk, Jazz, Country und Funk, liefert feine Melodien zum Träumen, Antreibendes für die Durch-die-Welt-Tramptour und tanzbaren Party-Stoff. In ihren gut 30 Lebensjahren hat Marion Fiedler eine Menge gesehen, aber auch viele erstklassige Lehrer gehabt. So besticht die Platte nicht nur mit stilistischer Vielfalt, die Songs von „Rolling on“ eint ein durchgängig hohes musikhandwerkliches Niveau. Dass Marion Fiedler ihren Job nicht nur unter Studiobedingungen draufhat, beweist sie gemeinsam mit den Kollegen ihrer Band. Beim Album-Premierenkonzert in der Groove Station ist zudem mit energetischen Ausbrüchen zu rechnen. (SZ/ada)

Am Sonntag präsentiert Marion Fiedler das neue Album ab 20 Uhr in der Groove Station, Dresden.

zur Startseite