TV-Tipp Zu ehrlich für diese Welt Ein Ehepaar zerfleischt sich vor Gericht, der Mann landet in der Psychiatrie. In der Opferrolle überzeugt Jan Josef Liefers.

Da waren sie noch ein glückliches Paar: Elke (Julia Koschitz) und Sebastian „Wastl“ Kronach (Jan Josef Liefers) liefern sich bald eine Scheidungsschlacht mit weitreichenden Folgen. © dpa

Mein Name ist Sebastian Kronach, und ich bin in eine absolut unglaubliche Geschichte geraten“, sagt zu Beginn Wastl Kronach, der in einer Münchner Klapse einsitzt, gebrochen und ergraut. Eine Rückblende führt im Drama „Gefangen – Der Fall K.“, das Arte am Freitag zeigt, zurück in die Siebziger, als der Automechaniker ein gefragter Restaurator von Oldtimern war.

Bei einem Porsche-Rennen in den Bergen sitzt seine Frau Elke (Julia Koschitz) neben ihm, eine Top-Vermögensberaterin. Ein großer Teil ihrer Arbeit besteht darin, das Schwarzgeld einiger Kunden in Schweizer Tochterunternehmen ihrer Bank zu verlagern. Dass sie dabei auch mit kriminellen Waffenhändlern zu tun hat, behagt ihm überhaupt nicht. Also verlangt er, dass sie mit solchen Geschäften aufhört.

Doch sie findet Gefallen an ihrem Leben in Saus und Braus, hält ihn für einen Verlierer, während er eine ehrliche Haut bleiben möchte. Sie entfremden sich zunehmend, streiten sich, die Scheidung wird eingereicht. Dann wird Wastl beschuldigt, Elke geschlagen und gewürgt zu haben. Es kommt zu einem Gerichtsverfahren, bei dem er aufgrund dubioser Gutachten als gemeingefährlich und paranoid eingestuft und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird.

Diese Geschichte ist wirklich haarsträubend. Regisseur Hans Steinbichler hat sich zweifellos am wahren Fall Gustl Mollath orientiert, der sieben Jahre lang in der Psychiatrie einsitzen musste. Sein Film zeigt nicht nur die private Seite der Zerrüttung einer Ehe, sondern insbesondere das Versagen von Ärzten, Gutachtern, Psychologen und Richtern, die den ehedem lebensfrohen Autobastler zum „gemeingefährlichen Wahnsinnigen“ abgestempelt haben.

Jan Josef Liefers hat den Hauptpart. Er spielt diesen verzweifelten Mann mit großer Haltung und macht den Albtraum förmlich greifbar, dem er über acht Jahre lang ausgesetzt gewesen ist. Dass er darüber nicht den Verstand verloren hat, grenzt an ein Wunder. (dpa)

„Gefangen – Der Fall K.“, 20.15 Uhr, Arte

