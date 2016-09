Zimmer vergeben Das Ende einer öffentlichen Wohngemeinschaft: Nach stolzen 700 Sendungen geht „Zimmer Frei!“ vom Sender.

Götz Alsmann und Christine Westermann posieren noch mal gemeinsam als Wohngemeinschaft. Am Sonntag heißt es zum letzten Mal: „Zimmer Frei!“. Foto: Oliver Berg/dpa © dpa

Die Show war vielleicht eine der letzten ihrer Art. „Zimmer Frei!“ wurde schon in den 90ern erfunden, blieb im Dritten – und fand dennoch überall seine Zuschauer. Am Sonntagabend ist es nun vorbei. Für die beiden Moderatoren Christine Westermann und Götz Alsmann wird es kein einfacher Abschied.

Alsmann hat sich schon vor der letzten Show so seine Gedanken gemacht: „Wir nehmen uns vor, dass wir diesen Abend einerseits hochemotional, andererseits aber auch gefasst über die Bretter kriegen“, sagt er. Nach 20 Jahren ahnt Alsmann aber auch, was aus seinem Vorhaben werden dürfte. „Mindestens 50 Prozent dieser Vorsätze werden scheitern.“ Stimmt. Für die Moderatoren und für die Freunde der Show wird es wohl eher ein emotionaler denn ein gefasster Abschied. Beim großen Abschiedsspecial ist nicht wie üblich nur ein Prominenter zu Gast, es kommen gleich mehrere: Guido Maria Kretschmer etwa, Mariele Millowitsch und Oliver Welke. Es scheint, als wollten am Ende noch mal viele einstige Gäste die Chance nutzen, das alte Show-Flaggschiff zu sehen, bevor es ganz von dannen zieht.

„Zimmer Frei!“ gehört zum Inventar der deutschen TV-Landschaft. Was bemerkenswert ist, denn die Mischung aus Late-Night-Show, Talk, Comedy, Spielen und Musik fand im Grunde komplett im dritten Programm statt. Jeweils ein Prominenter buhlte darin um ein fiktives Zimmer und wurde von den beiden Moderatoren auf seine WG-Tauglichkeit getestet – so das Konzept. Eigentlich war die Sendung ein Zwitter aus Talk – Westermanns Part – und Kindergeburtstag für Erwachsene – eher Alsmanns Aufgabe.

Gedacht war alles einst nur als Pausenfüller im Sommerloch. Alsmann macht kein Hehl daraus, wie ihm die Sendung schmackhaft gemacht wurde: mit Geld. „In der Situation, in der ich mich vor 20 Jahren befand, sagen Sie nicht: ,Da muss ich eine Woche drüber schlafen‘. Da schaut man in den Kalender und sagt zu.“

„Zimmer Frei!“ ist eines jener Konzepte, die man mit Moderation füllen muss. Und genau das gelang den beiden Moderatoren, die so unterschiedlich sind und sich gerade deshalb ergänzen. Während Westermann zu Beginn jeder Sendung am Tisch die Gäste behutsam ausfragte, mampfte Alsmann das Lieblingsessen des jeweiligen Bewerbers und warf launige Bemerkungen rein. Die sonst zurückhaltend wirkende Westermann wiederum war sich dann für kein noch so blödes Spiel zu fein.

Der WDR begründet das Ende damit, dass „Zeit für Neues“ sei. Schön wäre es, hätte der Sender tatsächlich etwas Neues, Gleichwertiges im Köcher. Klar, „Zimmer Frei!“ war ein Relikt aus den 90ern. Und auch Alsmann sagt: „Fernsehen ist eine Kunst für den Sofortverzehr.“ Aber fast jede Ausgabe hat bei den Zuschauern auch Appetit auf die nächste Folge hinterlassen.

Alsmann ist froh, die Show sauber zu Ende gebracht zu haben: „Nicht abgesetzt, nicht gescheitert, nicht eingegangen. Wir hören auf, bevor die Dinge anfangen, fischig zu riechen,“ Und Christine Westermann sekundiert: „Götz hat neulich gesagt, dass es die schönsten Arbeitsjahre unseres Lebens waren. Und, wie – fast – immer, hat er recht.“ (dpa/SZ)

„Zimmer Frei!“, WDR, Sonntag 22.15 Uhr

