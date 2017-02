CD-Tipp Zeitlos schöner Zauber Pianistin Olga Scheps widmet sich auf ihrer siebten CD den Geheimnissen von Erik Satie.

Olga Scheps, Piano – Satie. RCA/Sony

Mit sechs Jahren kam die gebürtige Moskauerin Olga Scheps einst nach Deutschland. Heute gehört die Pianistin, kürzlich 30 geworden, zur Crème de la Crème unter Europas jüngeren Tastenkünstlern. Sie hat mehrfach Chopin aufgenommen, dazu Schubert, Liszt und Skrjabin. Auf ihrem siebten Album, mit Miniaturen von Erik Satie, gelingt ihr abermals eine köstliche Melange aus Intelligenz und Sinnlichkeit. Sie nuanciert fein, doch mit präzisem Zugriff. Ihr Anschlag ist kernig und unprätentiös, ihr Spiel in einem stetigen Fluss, nie verliert sie sich in Tändeleien.

Satie (1866 – 1925) war Franzose, seine Mutter Schottin. Die sechs „Gnossiennes“ und die drei „Gymnopédies“, die er in jungen Jahren schrieb, erweisen sich hier als noble Charakterstücke mit märchenhaftem Flair. Olga Scheps lädt diese minimalistische Musik, Vorspiel zur Moderne, mit starken Farben auf, setzt in den kargen Läufen geheimnisvoll schimmernde Lichter, die kurz aufleuchten, um rasch wieder zu verlöschen. Diese Satie-CD, eingespielt in der „Ackerscheune“, dem exzellenten Konzertsaal in der westfälischen Abtei Marienmünster, ist ein Hochgenuss für Freunde hintergründiger, zeitlos schöner, erhabener Klaviermusik.

