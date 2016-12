Wunderkind gibt die Kommandos Alma Deutscher, eine elfjährige Komponistin, feiert mit ihrer Oper „Cinderella“ am Donnerstag Premiere in Wien.

Die elfjährige britische Komponistin und Musikerin Alma Deutscher und Dirigent Vinicius Kattah proben in Wien für die Premiere der Oper „Cinderella“. © dpa

Die Musik kommt zu Alma Deutscher oft im Traum: „Manchmal finde ich eine Melodie mitten in der Nacht. Dann wache ich auf, krieche aus dem Bett und schreibe sie in meinen Notizblock“, sagt die elfjährige Komponistin. „Cinderella“ ist ihre erste große Oper. Am 29. Dezember hat sie Premiere im Casino Baumgarten, einem Schlösschen und Veranstaltungszentrum in Wien. Seit Wochen ist die junge Britin deshalb vor Ort und arbeitet mit Sängern und Musikern an ihrer Oper.

Die Elfjährige wird oft als Wunderkind bezeichnet – sie komponiert nicht nur, sondern spielt auch Violine und Klavier. Sogar Vergleiche mit Wolfgang Amadeus Mozart werden gezogen. Solche Behauptungen weist Alma mit viel Selbstbewusstsein und perfekter Kinderlogik zurück: Nur ein kleiner Mozart zu sein, wäre langweilig. „Aber es ist viel interessanter, Alma zu sein.“ Für ihre Oper hat Alma nicht einfach die Geschichte vom Aschenputtel vertont: Ihre Cinderella ist Musikerin, genau wie sie selbst. „Ich wollte nicht, dass sie ein hübsches Mädchen ist, das putzt und den Mund hält. Ich wollte, dass sie klug ist. Und eine Komponistin.“ Die Worte purzeln nur so aus ihrem Mund, während sie aufgeregt die Handlung erklärt: Die böse Stiefmutter ist Chefin eines Opernensembles, der Prinz ein Poet, die Stiefschwestern pompöse Primadonnen, die komplizierte Arien singen. Teile der Oper erinnern an Wagner, andere an Schubert oder Operetten. Auch moderne Elemente tauchen auf. Jede Melodie und Phrase sei aber wohlüberlegt, sagt Alma.

Bei der Arbeit mit den Sängern bittet sie hier um einen wärmeren und tieferen Ton, dort um etwas mehr Anlehnung an Puccini. Und sie erklärt gleichzeitig die inneren Beweggründe der Figuren. So soll etwa Lorin Wey, der den Prinzen singt, in ein Duett mit seiner Cinderella mehr Gefühl legen. Das Paar habe sich gefunden. „Jetzt ist er fast im Nirwana“. (dpa)

