Wüstenglanz und Lichtspiele

Das Spiel mit Licht und Sound steht zur Dave Light Stage am Samstag im Fokus. Lokale und internationale Künstler präsentieren ihre Produktionen. Unter anderem dabei: der Dresdner Insect O., der seine Reise in die Atacamawüste audiovisuell umgesetzt hat. Einen ersten Eindruck vermittelt das Video unten.

Zur Light Stage verlosen wir 2 x 1 Freikarte. Die Veranstaltung beginnt am 15. Oktober um 20 Uhr im Kleinvieh in der Gothaer Straße 12 in Dresden. Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Um die Tickets zu bekommen, senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Dave“ an sz.online@ddv-mediengruppe.de .

Mit etwas Glück landet Ihr Name auf der Gästeliste.

Mehr Informationen über die Veranstaltung gibt‘s unter dave-festival.de und auf der Dave-Facebook-Seite.

