TV-Tipp Wüste ist gut für die Seele Caroline Link zeigt im Film „Exit Marrakech“ Gefühlskino pur – ein Reiseführer-Roadmovie.

Heinrich (Ulrich Tukur) stellt fest, dass er in der Beziehung zu seinem Sohn Ben (Samuel Schneider) große Fehler gemacht hat. © ARD

Der 17-jährige Internatsschüler Ben hat Stress. Ihm graut vor den Ferien. Er soll einige Wochen bei seinem Vater in Marokko verbringen. So hat es seine alleinerziehende Mutter bestimmt. Viel lieber wäre Ben mit seinen Freunden am Meer. Der Vater ist Regisseur und tourt mit Lessings Trauerspiel „Emilia Galotti“ durchs Land. Um seinen Sohn hat er sich kaum gekümmert und das nicht einmal bemerkt. Längst lebt er mit einer anderen Frau zusammen, hat mit ihr eine Tochter.

Seit Regisseurin Caroline Link 2003 für „Nirgendwo in Afrika“ den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt, kommt sie von diesem Kontinent nicht los. Der Film „Exit Marrakech“ erzählt in melodramatischen Szenen die vorhersehbare Versöhnung zwischen Vater und Sohn. Im Grunde genommen bildet die Familienstory nur den Vorwand für ein bildgewaltiges Roadmovie vor exotischer Kulisse. „Wüste ist gut für die Seele“, heißt es im Film. Ausgiebig schwelgt die Kamera in farbsatten Bildern, zeigt die Schönheit der marokkanischen Landschaft mit ihren Sandwüsten, Bergen und Stränden. Eine Kamelkarawane darf nicht fehlen. Eine bessere Touristenwerbung kann sich das Land nicht wünschen. Die sozialen Probleme Marokkos werden nur gestreift.

Ben, gespielt von Samuel Schneider, lernt auf seinem Trip die junge und schöne Prostituierte Karima kennen. Sie nimmt ihn mit in ihr archaisches Heimatdorf. Er verliebt sich in sie, hat seinen ersten Sex, will sie im Überschwang der Gefühle heiraten, vergisst Karima aber bald. Auf einer gemeinsamen Autofahrt kommen sich Sohn und Vater näher. Ulrich Tukur spielt den Regisseur mit gehöriger Ironie. Er schätzt die Liegestühle am Hotel-Swimmingpool mehr als die Begegnung mit der rauen Realität. Durch Bens Einfluss ändert sich das im Laufe des fast zweistündigen Films. Man ahnte auch das.

Caroline Link bietet Gefühlskino pur, immer nahe am Kitsch. Schon erstaunlich, dass die ARD diesen Reiseführer-Film als „hochklassiges Kino“ verkauft.

„Exit Marrakech“, 23.30 Uhr, ARD

