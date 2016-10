Würde des Sachsen hängt vom Wohnort ab Ohne politische Programme geht die ländliche Region baden – sagt der Experte, der das Kulturraumgesetz erfand.

„Into the Woods – Ab in den Wald" heißt dieses Musical am Görlitzer Theater. Professor Matthias Theodor Vogt sagt: Ab aufs Land!, und meint damit die Politik.

Theodor Vogt leitet das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen.

Matthias Theodor Vogt nennt sich „Vater des Kulturraumgesetzes“, das er 1994 konzipierte und durchsetzte. Vogt leitet das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen und ist Gründer des Studiengangs „Kultur und Management“ an der Hochschule Zittau/Görlitz. Beim Gespräch in Dresden plaudert er leidenschaftlich über die Geschichte Sachsens, das Land und die Krise. Es geht immer: um Kultur.

Herr Vogt, wie steht es um die sächsische Region?

Zunächst muss ich fragen: Was verstehen Sie unter „Region“? Wenn Sie sich darunter das klassische Dorf vorstellen, also eine Ansiedlung von Häusern mit Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch Forst-, Land- oder Fischwirtschaft bestreiten, dann sprechen wir nur von zwei Prozent der sächsischen Bevölkerung. Der Begriff „ländlich“ passt nicht auf die Lebenswirklichkeit von Riesa, Freiberg oder Zwickau.

Ist das so schlimm?

Ja, weil leider bei vielen Bürgern und Meinungsmachern ganz tief in ihren Köpfen verankert ist, dass das normale Leben in „Städten“ spielen würde. Darunter wiederum verstehen sie Metropolstädte mit mindestens einer halben Million Einwohner. Tatsächlich wohnen in diesen Städten nur 15 Prozent der Bevölkerung. In den Großstädten mit einhundert- bis fünfhunderttausend Einwohnern leben weitere 16 Prozent. Die weit überwiegende Mehrheit der Deutschen und der Sachsen lebt in Städten mit weniger als hunderttausend Einwohnern. Keineswegs in Dörfern.

Also nicht ländlich?

Sie leben im Landkreisraum, diesen Begriff verwende ich lieber. Er löst keine Emotionen aus, weder Sympathie noch Antipathie, er ist neutral. So wird man nicht unwillkürlich von einer Abscheu vor dem Landpomeranzentum beeinflusst. Landkreise haben meist um die 250 000 Einwohner. In Sachsen mit seiner hohen Kultur-, Gymnasien- und Krankenhausdichte auch in den Landkreisen finden Sie Urbanität in Ihrem engeren Radius.

Dann also erneut die Frage: Wie steht es um die sächsischen Landkreisräume?

Seit den Zeiten von Kurt Biedenkopf folgt die Staatsregierung der fatalen Ideologie der „Wachstumskerne“. Das will sagen, dass die Politik zuerst die Großstädte und hier wiederum besonders die Metropolen fördert. Dann lange nichts. Dann immer noch nichts. Dann die Großbauern. Und wenn dann nichts mehr übriggeblieben ist, dann werden ganz am Ende die Mittel- und Kleinstädte gefördert.

Müssten diese denn gefördert werden?

Im Grundgesetz steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Tatsächlich aber hängt in Sachsen die Würde des Menschen davon ab, wo er wohnt. Die großen Gemeinden erhalten im Finanzausgleich das Anderthalbfache pro Einwohner gegenüber den kleineren Gemeinden.

Was ist das Ergebnis dieses „Wachstumskern“-Ansatzes?

Gerade junge Menschen haben verstanden, dass der Landkreisraum der Politik nichts wert ist und dass auch deshalb dort der Partnermarkt nicht funktioniert, der Arbeitsmarkt, der Freizeitmarkt. Also ziehen sie weg, nach Dresden und Leipzig und vor allem in die westdeutschen Großstädte.

Na und? Was ist das Problem?

Das zentrale Problem des Landkreisraums heißt Geist, geistige Unabhängigkeit und die damit mögliche tätige Mitverantwortung. Indem gerade die jungen, gebildeten und mobilen Menschen, und hier wiederum besonders die jungen Frauen, in die Metropolstädte ziehen, wird der Geist vermindert. Es ist wie eine Art von Krankheit, die die Köpfe vernebelt; ich nenne sie „Agglomeritis“. Auch nach der Ausbildung kommen sie dann nicht zurück, nicht nur die Landarztstellen bleiben unbesetzt. Wie wollen Sie, wenn diese Tendenz sich fortsetzt, umsichtige Führungskräfte für die Verwaltung oder die lokale Politik heranziehen? In manchen kleineren Orten Brandenburgs findet man schon heute keine Bürgermeisterkandidaten.

Welche Rolle spielt die Bevölkerung im ländlichen Raum, wenn es um Phänomene wie Pegida geht?

Der Freistaat hat die Dramatik der Entfremdung in den Landkreisräumen noch nicht verstanden. Es gibt keine der Größe des Problems angemessenen Programme zur Ortsverbundenheit oder zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements. Man gibt Gutachten in Auftrag, die die Entvölkerung des Landkreisraumes als naturnotwendige oder gottgegebene Unumstößlichkeit darstellen. Und wundert sich dann über den Aufschrei der Landräte. Diese Systemrealität trägt ihre Mitschuld an noch ganz anderen Problemen als nur Pegida.

Was wäre die Alternative?

Die Wirtschaftsschwäche Sachsens und die Schwäche seiner Zivilgesellschaft sind nicht voneinander zu trennen. Unternehmerfähigkeit und Kultur haben vom 19. bis zum 20. Jahrhundert – vor dem braunen und vor dem blauen Spuk – eine ganze Region zur Weltmarktführerschaft in vielen Einzelprodukten befähigt. Eine funktionierende Zivilgesellschaft und die Fähigkeit, wirtschaftlich seinen Mann oder seine Frau zu stehen, hängen unmittelbar zusammen.

Was schlagen Sie vor?

Was wir wirklich brauchen, ist eine Kampagne nach innen, für die Grundwerte der Freiheit und der Bürgerschaftlichkeit. Das sollte uns zum Beispiel fünf Millionen Euro im Jahr für zehn Jahre oder 0,027 Prozent des Haushaltes wert sein. Die Stärke Sachsens in seiner Vergangenheit war seine Zivilgesellschaft. Die Schweizer nennen das Citoyenneté. Dieses französische Wort meint dasjenige Element, das den Einzelnen erst zum aktiven Bürger macht, der sein Land mitgestaltet und sich nicht vor „denen da oben“ fürchtet oder gar von ihnen alles erhofft. Diese Citoyenneté müssen wir ermuntern, ertüchtigen, evozieren. Wir müssen Kulturpolitik neu denken.

Wie konkret?

Im Haushalt 2017/18 muss beim Kulturraumgesetz zunächst einmal eine angemessene Erhöhung der institutionellen Förderung ermöglicht werden. Allerdings unter der Bedingung, dass die kommunalen Träger in exakt gleicher Höhe mitziehen und nicht schon wieder eine Landeserhöhung für eine Kommunalminderung nutzen. Unter dieser Voraussetzung könnte man dann auf meinen früheren Vorschlag zurückkommen, zwanzig Prozent des Etats in jedem Kulturraum vorzuhalten für Projekte zur Stärkung eben jener Citoyenneté. Also zur Wurzelbildung gerade auch der jungen, gebildeten und weiblichen Sachsen im Landkreisraum.

Das Argument ist: Das Geld ist knapp.

Es gibt einen riesigen Überschuss bei Bund, Ländern und Sozialversicherungen. Wieso macht man kein Steuerprogramm, durch das Menschen, die in Landkreisräumen leben, gezielt bevorteilt werden? In der Oberlausitz wohnen 14 Prozent der Sachsen, aber nur zwei Prozent der Wissenschafts- und Kunstmittel Sachsens fließen zurück. Italien und Ungarn haben vorgemacht, wie bei einer Selbstverteilung eines Teils der Einkommenssteuer zivilgesellschaftliche Initiativen aufblühen.

Kann das für Sachsen ein Vorbild sein – auch für Kultur in Landkreisräumen?

Sachsen erhält 42,5 Prozent der Einkommenssteuer, da eröffnen sich hochinteressante Spielräume für einen Ausgleich von fünfundzwanzig Jahren Ungerechtigkeit. Hier wohnen zwei Drittel der Wähler. Ich bin gespannt, ob wenigstens eine der im Landtag derzeit vertretenen Parteien ein adäquates Programm für diese überwiegende Mehrheit ihrer Wähler zustande bringen wird.

Das Gespräch führte Johanna Lemke.

