Wollt Ihr den totalen Menschen? Yuval Harari warnt vor dem gefährlichen Streben nach „Maschinenvernunft“ und der Invasion der Algorithmen.

Schrieb mit seiner „Kurzen Geschichte der Menschheit“ einen Weltbestseller: Yuval Harari. © Verlag

Das Streben nach Unsterblichkeit und Glück soll die Zukunft bestimmen? Der Historiker Yuval Noah Harari kann einen eingangs seiner „Geschichte von morgen“ gewaltig verärgern. Weshalb borgt er sich für die Agenda des 21. Jahrhunderts zwei abstrakte und verstiegene Träume aus den Vereinigten Staaten, die allein mit Mitteln der Biochemie oder der Computer Wirklichkeit werden, besser aber nie? Dies ist bloß der erste von vielen Haken und Widersprüchen einer Argumentation, die Harari benötigt, um ein kompliziertes Thema dem Leser aufzuschließen. Er räumt bald ein, ein solches Verlangen wird im Leben der meisten Menschen keine Rolle spielen. Und dass ein solches Streben möglicherweise ein Fehler ist. Auch, dass man es vielleicht nicht schafft. Aber ein „Homo Deus“, ein gottgleicher Mensch wollen wir offenkundig schon werden, wie der Titel von Hararis jüngstem Buch verheißt – ein Wesen, das sich und seine Umwelt möglichst vollständig kontrolliert.

Um dieses Motiv zu erhellen, gibt Yuval Harari der ungeheuerlichen Zukunft eine strukturierte Vergangenheit. Seine „Kurze Geschichte der Menschheit“ von 2011 ist ein Weltbestseller. Jetzt krempelt der 41-jährige Dozent an der Hebräischen Universität von Jerusalem das große Ganze noch mal auf links. Am Anfang steht eine Agrarrevolution, die vor zwölftausend Jahren beginnt und bald durch Erzählungen von der Einzigartigkeit des Menschen unterstützt wird. Besonders den Tieren bekommt das schlecht. Am Ende: der moderne Mensch, nach der Revolution der Wissenschaften, mit Macht über die Welt, nicht mehr einem kosmischen Plan unterworfen. Da kann man sich in der Weiterführung der bisherigen Entwicklung schon einen Homo Deus denken.

Erhellender sind die Wiederholungen im Text. Erzählung, Plan – Harari hält uns Menschen sehr stark der Begründung bedürftig. Religion ist für ihn jede allumfassende Geschichte, die menschlichen Gesetzen, Normen und Werten eine übermenschliche Legitimation verschafft. Er zählt deshalb Liberalismus, Kommunismus und Nationalsozialismus dazu, als Teile des „Humanismus“. Der Historiker argumentiert hier streng evolutionär: Die Mobilisierung der Massen bringt Vorteile; Fiktionen versetzen uns in die Lage, besser zu kooperieren. Das ist im schlimmsten Falle auch Millionen Menschen nicht bekommen.

Unverhofft erscheint die Aufklärung in einem neuen Licht, denn es gibt bei Harari ursprünglich keinen Widerstreit zwischen Wissenschaft und Religion. Eine Wissenschaft, zeigt er, bedarf immer religiöser Unterstützung. Andererseits ist die heutige Marktreligion so stark, weil sie wissenschaftliche Erkenntnisse gnadenlos in Technologie umsetzt. Die Kuriosität der Moderne: Die Innerlichkeit ist Teil der Erzählung. Sogar das, was ich glauben will, bleibt meinen Gefühlen überlassen. Dort werden wohl künftig Medizin und Stimulation ansetzen.

Die widerstreitenden Stimmen im menschlichen Gehirn, die Unter- und Überforderung im Alltag, die Langeweile, die geradezu süchtige Selbstbeobachtung – alles, was man gegen die Fantasie von Unsterblichkeit und Glück einwenden könne, erfasst Harari am Ende selbst. Allerdings durch die Brille der Neurobiologie.

Die ist dabei, nach der Seele auch den Geist abzuschaffen. Ein authentisches Ich oder einen freien Willen kann sie nicht finden – zwei Prinzipien, an die der Liberale angeblich glauben muss. Stattdessen finden Forscher ein Bündel hoch entwickelter Algorithmen. Ich entscheide mich nicht für meine Wünsche, ich spüre sie lediglich. Aber wäre die Einsicht schlimm, würde sie was ändern? Im fernen Osten kann man mit einem Leben ohne Selbst seit Jahrtausenden viel anfangen.

Gefährlicher ist die dem neurobiologischen Algorithmen-Modell folgende Entwicklung der Computertechnologie, die längst als willkommene Invasion unser Leben verändert. Zum einen kann eine Maschinenintelligenz bald in der Mehrzahl der Berufe den Menschen ersetzen, von der Kassiererin bis zum Koch, vom Fremdenführer bis zur Tierarzthelferin. Da dürften Langeweile und Wut bald riesig werden. Auch Harari weiß, Menschen müssen etwas tun, sonst werden sie verrückt. Zum anderen kennen Algorithmen uns jetzt schon besser als wir uns selbst. Wir kontrollieren uns, indem wir Maschinen die Übersicht geben.

Hier lässt der Historiker die Prophezeiung des gottgleichen Menschen stillschweigend fallen. Die Elite, die zum Vervollkommnen übrig bleibt, ist eine Auswahl nach Geldvermögen. Auch wenn er mit einer ausführlichen Spekulation über jene datenzentrierte Religion das Buch beschließt, die vielleicht fähig wäre, vom Riss in der Gesellschaft abzulenken; Yuval Noah Harari mag eine solche Zukunft nicht. Er fragt jetzt auch: Ist das Leben nicht mehr? Soll der freie Fluss der Information unser Leben bestimmen? Sind wir nicht dabei, uns übers Maß zu konditionieren? Computersysteme sollten nicht zu mächtig werden. Denn sie kümmern sich vielleicht in der Höhe ihrer Evolution gar nicht mehr um unsere Gesundheit und unser Glück.

Yuval Noah Harari: Homo Deus. Eine Geschichte von morgen, Verlag C.H. Beck, 576 S., 24,95 Euro

