Der Krimi am Sonntag Wolf trifft Wölfin „Borowski und das Land zwischen den Meeren“ beweist: Der Kommissar ist mit einer Frau an seiner Seite ein besserer.

Kommissar Borowski (Axel Milberg) weiß nicht, was er von Famke (Christiane Paul) halten soll. Der Mord an ihrem Geliebten verwandelt sie in eine Naturgewalt. © NDR

Es reicht eine Frau, um diesem „Tatort“ alles zu geben, was er braucht. Famke Oejen ist Protagonistin, Handlung, Kulisse und Reibefläche zugleich. Selbst die musikalische Untermalung übernimmt sie mit dem fortwährenden Summen der Melodie einer Spieluhr. Eine ganze Insel versetzt sie in Wallungen, sogar den nüchternen Klaus Borowski bringt sie ins Wanken.

Der Kieler Kommissar ermittelt in seinem 31. Fall „Borowski und das Land zwischen den Meeren“ auf der fiktiven Nordseeinsel Suunholt, die ebenso Szenerie eines skandinavischen Krimis sein könnte. Ein bisschen Wald, ein wenig Wasser, viel Nichts, alles düster. Doch selbst die Wucht dieser Bilder übertrifft die famose Christiane Paul in ihrer Rolle als Famke Oejen. Zwischen einem mundfaulen Schweinezüchter, einer religiösen Eiferin und einem notgeilen Bäcker entsteigt sie dem eintönigen Leben, das die Insulaner für sittlich halten. Der Mord an ihrem Geliebten, ein korrupter Bauamtsmitarbeiter, der mittlerweile untergetaucht ist, verwandelt die Frau in eine Naturgewalt.

Man könnte sagen, sie ist zur rechten Zeit am rechten Ort. Zumindest was Kommissar Borowski angeht. Gerade hat der kauzige Ermittler seine Kollegin verschlissen, nach 14 gemeinsamen Fällen ist Sarah Brandt erstmals nicht mehr an seiner Seite. Doch bevor sich die Zuschauer an den einsamen Wolf gewöhnen können, trifft er auf eine hungrige Wölfin. Dieses Bild hatte Regisseur Sven Bohse nach eigener Aussage beim Modellieren der Figuren im Kopf. Auf der einen Seite der Kommissar, der das Geschehen stets aus analytischer Distanz erlebt. Auf der anderen die Frau, die wie eine Sirene aus dem Wasser steigt und emotionale Nähe allein über Körperlichkeit herzustellen vermag.

Klaus Borowski hätte in seiner Solo-Folge kein besseres Geschenk als Famke Oejen bekommen können. Die Frau ist omnipräsent. Sie lebt ohne Verpflichtungen, sie liebt ohne Bedingungen, sie tötet ohne Erinnerungen. Die Wölfin spielt mit dem Wolf bis die Grenzen verschwimmen. Nicht nur die Zuschauer scheinen zwischenzeitlich nicht mehr zu wissen, wo die Realität aufhört und die Fiktion beginnt. Auch Borowski wandelt auf diesem schmalen Grat, doch es schadet dem Wolf nicht. Es bringt ihn der Lösung näher, Famke Oejen kitzelt das Maximum aus ihm heraus. Da ist es fast schon schade, dass sie sich durch den Mord an ihrem Geliebten als Frau an Borowskis Seite disqualifiziert. Jetzt ruhen alle Hoffnungen auf der neuen Kollegin, die dem Kieler Ermittler ab dem nächsten Fall zur Seite stehen wird.

