Wo ist denn der Witz geblieben Eine Merkel-Karikatur in der SZ löst eine Debatte über Grenzen der Satire aus. Nutzt die Zeichnung rassistische Symbole oder gibt es plötzlich neue Tabus?

Der Anteil der Ernstmacher in diesem Land ist inzwischen leider erheblich größer als der der Spaßmacher.“ Das sagt Achim Greser vom Karikaturistenduo Greser & Lenz, das vorzugsweise für die Titanic und die Frankfurter Allgemeine Zeitung arbeitet. Die Zeichner bekommen für ihre Satiren regelmäßig harsche Kritik von links und rechts, denn sie überzeichnen, übertreiben, polarisieren und so verursacht ihr Scherz bei manchem Betrachter erheblichen Schmerz. „Wenn sich alle aufregen, dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn wir allerdings auf alles hören würden, dann könnten wir unseren Laden dichtmachen“, sagt Greser. Die Sensibilität gegenüber der politischen Karikatur sei in den vergangenen Jahren enorm gestiegen.

Das bekam jetzt auch die Sächsische Zeitung erneut zu spüren. Nach der Veröffentlichung der Karikatur „Wir schaffen das“ von Valeriu Kurtu schrieb die Tageszeitung (taz): „Zeitung druckt rassistische Karikatur – Sächsische Großzügigkeit.“ Von den SZ-Lesern gab es per Mail und Leserbrief zu der Karikatur einige wenige Reaktionen, in sozialen Medien dagegen lief eine Pro-Kontra-Diskussion. Um es mit Greser & Lenz zu sagen: Da hat die Karikatur was ausgelöst. Doch ist sie rassistisch? Der Karikaturist Til Mette, der in Hamburg lebt und für den „Stern“ zeichnet, sagt: „In der Zeichnung steht das Hauptthema der Wir-schaffen-das-Politik von Angela Merkel im Vordergrund. Im Hintergrund platziert der Zeichner offenbar als Reaktion auf Merkels Flüchtlingspolitik einen islamistischen und afrikanischen Mob brandschatzend und Terror verbreitend. Reichstag, Brandenburger Tor und Kirchen stehen in Flammen. Die Darstellung der Protagonisten ist denkbar einfach, die Araber sind bärtige, Krummsäbel schwingende mit gewaltigen Hakennasen ausgestattete Typen oder Burka tragende Frauen, der Afrikaner entspricht mit seinem Knochen im Haar, dem Baströckchen und Speer der rassistischen Witzzeichnung aus Kolonialzeiten des 19. Jahrhunderts.“ Und weiter: „Hier werden ohne erkennbare ironische Brechung die Gruppen der Muslime und Afrikaner in klassisch rassistischer Weise als ungewaschene Zivilisationsfremde, aggressive Vandalen dargestellt. Seit mehr als 70 Jahren nach Ende der Nazizeit gilt die Darstellung des Juden im ‚Stürmer‘ als das Paradebeispiel für rassistischen Judenhass.“

Der 60-jährige Schöpfer der Karikatur, Valeriu Kurtu, der seit 1994 in Berlin lebt, wurde in Moldawien geboren, studierte in der Sowjetunion, um Trickfilmer zu werden. In Satiremagazinen wie „Krokodil“ und „Eulenspiegel“ veröffentlichte er seine Arbeiten, machte sich damit einen Namen und bekam mehrere Preise. Er sagt: „Ich sehe das von meiner Position aus: Das ist kein Rassismus, sondern die Wahrheit. Das Leben geht so schief, das ist nicht überhöht, das ist kein Witz.“ Um es mit Greser & Lenz zu sagen: Dann ist die Zeichnung ja echt witzlos. Eine Karikatur karikiert, deshalb heißt sie so. Aber ist sie rassistisch?

Andreas Nicolai vom Cartoon-Museum Brandenburg kuratierte zum 60. Geburtstag von Kurtu eine Ausstellung mit dem Titel „Auf gute Nachbarschaft“. Die Merkel-Karikatur zeigte er nicht. Er sagt: „Diese Zeichnung besitzt zu wenig Brechung, ist populistisch, weil oberflächlich und liefert mit ihren Symbolen Ansätze für rassistische Interpretation.“ Der 1953 in Rumänien geborene und 1973 in die DDR übergesiedelte Karikaturist Ion Cozacu sagt: „Es wird immer dann problematisch, wenn Klischees benutzt werden, wenn jemand verantwortlich gemacht wird für einen Zustand, für den er nichts kann. Der Witz besteht doch darin, zu relativieren, nicht nur zu behaupten.“

Til Mette fügt seiner Kritik sofort hinzu, dass er keinesfalls die Freiheit der Kunst einschränken möchte. Sein Problem liege woanders: Die Karikatur stelle Afrikaner und Muslime im Stil rassistischer Tradition dar und der SZ-Chefredakteur habe damit offensichtlich kein Problem. Das sei einer Zeitung, die den deutschen Karikaturenpreis ausrichte, nicht würdig. SZ-Chefredakteur Uwe Vetterick dazu: „Die Sächsische Zeitung ist ein Forum. Ziel dieses Forums ist es, gemeinsam das Beste zu suchen – für Sachsen und die Menschen, die dort zu Hause sind. Bei dieser Suche sind widerstreitende Auffassungen notwendig, ja erwünscht. Die SZ steckt deshalb der Freiheit der Meinung sehr weite Grenzen, ebenso der Freiheit der Kunst und damit der Freiheit der Karikatur.“ Aber, so sagt er auch: „Rassismus liegt weit jenseits dieser Grenzen. Er hat in diesem Forum nichts zu suchen. Nach Gesprächen und nochmaligem Überdenken bin ich inzwischen zu dem Schluß gekommen: Diese Karikatur bedient rassistische Symbolik. Sie trägt mithin rassistische Züge. Die Unterstellung allerdings, dass dies ebenso auf Redaktion oder Leser der Sächsischen Zeitung zutreffe, ist so unsinnig wie beleidigend.“

Achim Greser meint noch, dass Rassismus zeitbestimmt wäre. Was heute wie ein Tabubruch wirke, könne morgen schon lächerlich sein, denn jede vorstellbare Dummheit trete leider ein. Eine Karikatur operiere mit gesellschaftlichen Phänomenen, sie sei eine offene Erzählung. Er werde jedoch immer stutzig, wenn einer glaubt, die moralische Hoheit zu besitzen. Am Ende müsse jeder mit sich selber ausmachen, was er zeichne und worüber er lache.

SZ-Autor Dr. Peter Ufer ist Mitbegründer des Deutschen Karikaturenpreises, den die Sächsische Zeitung seit 2000 jährlich vergibt und Vorsitzender der Jury.

