Wo die Indianer sächseln Mit DDR-Star Gojko Mitic luthern die Landesbühnen ein Volksspektakel in die Region.

Ein bisschen Frieden: Häuptling Fliegender Pfeil (Gojko Mitic) geht auf den Missionar Mühlenberg (Moritz Gabriel) zu. © dpa

Amerika verspricht ein neues Leben: raus aus der Armut, rein ins Abenteuer. Nach der quälend langen Schifffahrt tut sich allerdings kein Paradies auf. Weil der Tischlermeister nicht genug Geld hat, sollen seine Kinder „im freiesten Land der Welt“ noch im Hafen an den Nächstbesten verkauft werden. Die Einheimischen huren und trinken bis zum Umfallen. Ein selbst ernannter Pfarrer predigt Gewalt, selbst gedruckte Bibeln verfälschen Gottes Wort. Höchste Zeit, dass dort jemand aufräumt. Jemand, der anständig ist, tatkräftig und klug. Jemand wie Heinrich Melchior Mühlenberg.

Den Mann gab es wirklich. 1742 kam er nach Pennsylvania, um die deutschen Gemeinden zu betreuen. Bei uns kennt ihn keiner – bis jetzt. Mühlenberg ist die Zentralgestalt des Stücks „In Gottes eigenem Land“, das die Landesbühnen am Sonnabend in Radebeul uraufgeführt haben. Das Theater trägt damit zum reich gefüllten Lutherjahr bei: ein Spektakel mit Volk, Geistlichen, Indianern, Soldaten. Profi-Schauspieler stehen mit Laien und Chorsängern auf der Bühne. Dort ist es manchmal voll wie auf dem Jahrmarkt, und auch der Sound passt dazu. Sächselnde Darsteller haben einen eigenen Charme. Besonders, wenn sie im Indianerkostüm stecken.

Die Bühne ist urtypisch mit Holz ausgekleidet, links und rechts eine Treppe, über dem Galeriegang ein wuchtiges Kreuz. An den Seiten zwei große Videowände, die mit Stadtansichten und finsteren Meereswogen die jeweilige Stimmung verstärken. Die Szenen wechseln in hoher Schlagzahl. Bemerkenswert, dass der englische Regisseur Damian Cruden mit der verschiedenartigen Truppe einen knapp dreistündigen Abend hinbekommt, bei dem jeder Einsatz sitzt und sich teils überraschende Übergänge ergeben. Am Ende gab es langen Beifall und Rosen aus der Hand des Theaterchefs.

Freundschaft? Oder Feuerwaffen?

Beim Applaus hatte sich zunächst ausgerechnet der Publikumsmagnet in den Hintergrund verzogen. Gojko Mitic, Dauerhäuptling aus den DDR-Indianerfilmen, ist nun auf den Bühnen der Region zu sehen als „Fliegender Pfeil“. Mit sonorer Stimme wirbt dieser Stammeschef unter seinen Delawaren für ein friedliches Zusammenleben mit den deutschen Siedlern: „Wir müssen mit diesen Christen reden, wenn nicht die Feuerwaffen sprechen sollen.“ Trotz seiner Freundschaft mit Mühlenberg verhärten sich die Fronten. Es wird viele Zuschauer kaum stören, dass Gojko Mitic hier keine schauspielerische Großtat vollbringt. Hauptsache, man sieht den früheren Star mal in echt.

Die spannendste Gestalt des Abends ist Mühlenberg, der Missionar. Es gelingt ihm, den falschen Pfaffen zu entmachten und das Herz der Gemeinde zu gewinnen. Hingegen hadert er mit den Kirchenmännern in Europa, von denen er sich vergeblich Hilfe erhofft. Im Streit um die Vorherrschaft zwischen Engländern und Franzosen, zwischen Siedlern und Ureinwohnern gerät er zwischen die Fronten. Ein Punkt, an dem er alles hinschmeißen und zurück in die Heimat will. Seine Frau widerspricht. „Na gut, wir bleiben. Aber einfach wird’s nicht“, sagt Mühlenberg, gibt der schwangeren Gattin einen Kuss und streicht ihr über den Bauch.

Selbst ein guter Schauspieler wie Moritz Gabriel als Mühlenberg überzeugt nicht immer, weil er mit zu viel Stoff aus der Binsenmanufaktur umgehen muss. Droht Lebensgefahr, kommt jemand, der Mühlenberg rettet. Manches wirkt oberkorrekt belehrend. Den Text hat der mitspielende Olaf Hörbe erarbeitet nach dem Historienroman von Eberhard Görner. Da ist es fast kühn, dass auf der Bühne zwei Gestalten frech ins Geschehen eingreifen, es kommentieren, Gedanken hörbar machen und den Ernst bekömmlicher.

„In Gottes eigenem Land“: wieder im Theater Radebeul am 5.5., 3. und 4.6., in Großenhain am 11.6., in Meißen am 16. und 17.6. Kartentel. 0351 8954214

