Wo das Matzel abgeht Für ein kurioses Schauspiel machen Bürger aus der Sächsischen Schweiz die Landschaft zur Bühne.

zurück Bild 1 von 3 weiter So geht Verfolgungsjagd am Elbsandsteingebirge: James Blond und das Matzel fliehen vor zudringlichen Damen. © Marko Förster So geht Verfolgungsjagd am Elbsandsteingebirge: James Blond und das Matzel fliehen vor zudringlichen Damen.

Wo Profis rar sind, können Laien selber ran: In einer Scheune am Dorfplatz von Schöna kostümieren, frisieren und schminken sich die Darsteller des Vereins Sandsteinspiele. Und mancher bügelt kurz vor der Vorstellung Jacke und Hemd.

Frauen prüfen den Lidstrich, Männer ihre Gewehre. Zwischen Strohballen und Werkbank bügelt jemand sein Hemd, während andere Darsteller Indianerkostüm, Abendkleid und Polizeiuniform anziehen. Letzte Fragen schwirren durch die Scheune, die heute als Garderobe dient. Wer nimmt die Steuererklärung mit? Und wer trägt den braunen Koffer nach der ersten Szene mit zur Feuerwehr?

Gut aussehen ist das eine, gut drauf sein was anderes. Um locker zu werden, stellen sich die Freizeitschauspieler auf der Wiese vor der Scheune im Kreis auf, lassen Backen wackeln, den Oberkörper nach unten baumeln, sie machen fff, sss, sch, immer wieder fff, sss, sch. Bevor es losgeht, beschwört einer der beiden Profis unter den Spielern den Spaß beim Theatermachen. „Am Anfang muss man sich den Spaß immer einreden“, gesteht er. Aber beim Blick ins Publikum sei die Lust ganz schnell da.

Weltheld trifft Lokalgestalt

Das Publikum ist ganz nah dran, wenn der Verein Sandsteinspiele Theater macht. In Schöna in der Sächsischen Schweiz sieht man knapp dreißig Darsteller auf Wiesen, auf dem Dorfplatz, am Kriegerdenkmal im Wald. Es gibt Szenen, die schon deshalb begeistern, weil sich im Hintergrund das Panorama der Schrammsteine erstreckt. Etwa 170 Zuschauer sitzen direkt vor den Spielern auf Klapphockern, die von Station zu Station mitgetragen werden. Seit Ende August läuft die Inszenierung, die den Bogen schlägt vom weltweit populärsten Geheimagenten zur lokalen Sagengestalt. Nur, dass der Agent noch einen Buchstaben dazubekommt. Das Stück heißt „James Blond – Das Matzel stirbt nie“.

Die Form des Landschaftstheaters ist an der deutsch-tschechischen Grenze schon erprobt. Vor drei Jahren schob das Staatsschauspiel Dresden die erste Inszenierung an. Bürger aus Reinhardtsdorf-Schöna wurden zu Darstellern, zusammen mit Profis spielten sie unter der Regie von Uli Jäckle von der freien Theatergruppe Aspik aus Hildesheim. Nach zwei Projekten in der Sächsischen Schweiz und einem in Dresden zog sich das Staatsschauspiel planmäßig zurück. Aber die Einheimischen wollten weitermachen.

So gründeten sie Anfang vorigen Jahres den Verein und machen nunmehr Theater auf eigene Faust. Die aktuelle Inszenierung ist die erste, und die sei „unheimlich anstrengend und stressig“, erzählt Jana Tändler. Die 20-Jährige aus Rosenthal-Bielatal hat bei der Produktion die Regieassistenz übernommen und weiß nun: „Wir brauchen bei allen Dingen einen neuen Denkansatz.“ Es gibt eben im Hintergrund kein Großtheater mit eingespielter Maschinerie. Auf die meisten Fragen müssen die Vereinsmitglieder selbst eine Antwort finden. Wann startet man den Vorverkauf? Wer mäht die Wege? Wie reagiert man, wenn mitten in der Aufführung ein Auto nicht anspringt?

Dabei hilft der Zusammenhalt untereinander sehr. Es nützt, dass etliche Laien schon Theatererfahrung haben, Kontakte und Glück beim Geldbeschaffen. Sachsens Kulturstiftung hat die Erstinszenierung gefördert, Dresdens Schauspielhaus verkauft Karten. Das große Plus in künstlerischer Hinsicht ist die erneute Zusammenarbeit mit Uli Jäckle, einem Hansdampf in allen Gassen. Jäckle lehrt als Theaterprofessor an der Braunschweiger Kunsthochschule. Er hat das Stück geschrieben und inszeniert. Es sei das Ziel gewesen, „was Nachhaltiges zu erreichen“, als die Theaterleute vor drei Jahren in der Sächsischen Schweiz starteten, sagt der Regisseur. „Auch wenn das nicht unbedingt zu erwarten war.“

Denn oft ist es so: Wenn Profis eine Region wieder verlassen, verpufft der kreative Schwung, die Laien machen allein nicht weiter. Außerdem war unklar, ob Kunst in dem gesellschaftlichen Klima gedeihen würde. Reinhardtsdorf-Schöna hat überregional einen schlechten Ruf: als Ort mit hoher Zustimmung zu rechtsradikalen Ideen. Während die NPD bei der Landtagswahl in Sachsen vor zwei Jahren an der Fünfprozenthürde scheiterte und aus dem Parlament flog, kam sie vor Ort auf stolze 16,1 Prozent der Stimmen. Wenige Monate davor errangen die Nationalisten bei der Gemeinderatswahl sogar 20,5 Prozent.

Regiert in Reinhardtsdorf-Schöna also braune Engstirnigkeit? Wie gehen Einwohner damit um, wenn vor dem Gartenzaun der dollste Klamauk abgeht? Es kommt schon mal vor, erzählt Assistentin Jana Tändler, dass ein Anwohner offenbar just dann mit dem Häcksler loslegt, wenn die Probe beginnt. Andererseits packen viele mit an, damit das Spektakel an vier Wochenenden stattfindet. So wie die beiden jungen Männer, die mit Smartphone und Tablet dafür sorgen, dass an jeder Station Musik erklingt. So wie die Damen, die unterwegs Kuchen und Bratwürste verkaufen. Ein Drittel der Darsteller wohnt in der Gemeinde, ein weiteres Drittel in den Orten drumrum, die anderen kommen aus Dresden. Es dürfen gern noch mehr werden, sagt der Vereinschef am Ende der Vorstellung, vor wie hinter den Kulissen. Gedichteaufsager, Kartenabreißer, Coole-Karren-Besitzer: bitte melden!

Das Stück „James Blond – Das Matzel stirbt nie“ läuft wieder am 10.9. um 15.30 Uhr sowie am 11., 17., 18.9., jeweils um 11.30 Uhr. Start auf dem Dorfplatz Schöna.

www.sandsteinspiele.de

