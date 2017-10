Wo bleiben mein Haus, meine Familie, meine Kinder? Elyas M’Barek hat‘s geschafft: Durch „Fack ju Göhte“ wurde er zu einem der beliebtesten Schauspieler Deutschlands.

Der 35-jährige Wahlmünchner sehnt sich inzwischen immer wieder mal nach einem etwas ruhigeren Leben. © dpa

Chaos-Lehrer, Frauenschwarm, frecher Teddy und Kämpfer gegen Rassismus: Elyas M’Barek gehört zu den Jedermann-Lieblingen im deutschen Showgeschäft, geschätzt im Kino, im Fernsehen, in der Presse und den sozialen Netzwerken. Ab dieser Woche ist der Sohn eines Tunesiers und einer Österreicherin schon im dritten Teil seiner großen Erfolgsserie „Fack ju Göhte“ zu sehen.

Längst ist der 35-Jährige fester Bestandteil der Schauspiel-Oberliga im deutschsprachigen Raum. Als chaotischer Lehrer Zeki Müller bringt er vor allem seine Verehrerinnen an den Rand des Wahnsinns. Kreischalarm, wo immer sich der smarte Typ mit dem Zahnpastalächeln blicken lässt.

Ein Auftritt musste wegen hysterischer Fans sogar abgebrochen werden. Seinen Durchbruch hatte der in München lebende Darsteller 2006 als Cem in der ARD-Sitcom „Türkisch für Anfänger“. Seitdem spielte er in vielen Produktionen mit, war Hacker in „Who am I“, spielte einen Arzt in „Willkommen bei den Hartmanns“ und lieh dem frechen Riesen-Teddybären „Paddington“ seine Stimme.

Dass Elyas M’Barek so beliebt ist, liegt nicht nur an seinem Aussehen, das Frauen gerne als schnucklig oder süß bezeichnen. Über soziale Medien feilt er eifrig an seinem Image, posiert mit nacktem Oberkörper am Pool, cool im Anzug oder nachdenklich in die Ferne blickend. Selbstbewusst, lachend und gerne selbstironisch wirkt M’Barek auf diesen Bildern, dazu gibt es jede Menge lockere Sprüche. Mit seinem Ruhm setzt er sich auch gegen Rechtspopulismus ein, etwa vor der Bundestagswahl.

Er ist ein Promi, der Fans teilhaben lässt an seinem Leben und sogar auf Kommentare antwortet. Über 2,4 Millionen Follower hat er auf Facebook, Schauspielkollege Matthias Schweighöfer bringt es nur auf rund 1,9 Millionen. Privat sehnt sich M’Barek aber offenbar nach mehr Ruhe. „Ich glaube, wenn es die Zeit eines Tages zulässt oder ich keine Lust mehr auf den jetzigen Beruf habe, mache ich eine Tischlerlehre“, sagte er im Interview.

Und bekannte unlängst, was man noch vor wenigen Jahren nie von ihm gehört hätte: „Jetzt schießt es mir doch manchmal durch den Kopf, wie es wäre, eine Familie zu gründen, Kinder, ein Haus im Süden. Ein ganz anderes Leben, als ich jetzt führe.“ (dpa)

