Einen Nummer-eins-Hit in den Dance Charts, drei Goldene Platten und Doppel-Platin und nun auch noch die Nominierungen für den begehrten Musikpreis Echo: Rico Einenkel und Sebastian Seidel alias Stereoact sind seit gut einem Jahr die, die immer lachen. „Wir würden noch mehr lachen, wenn wir auch noch einen Echo bekommen“, sagt Seidel mit einem verschmitztem Lächeln.

„Die immer lacht“, Stereoact haben den Titel von und mit Kerstin Ott berühmt gemacht. Der Song machte sie zu Chartstürmern. Nummer 2 in Deutschland und Österreich - nun sind die beiden Sachsen für den Echo in der Kategorie Hit des Jahres nominiert worden. Darüber hinaus können sie sich bei der Gala an diesem Donnerstag in Berlin Hoffnungen auf die Auszeichnungen in den Kategorien Newcomer national und Dance national machen.

„Wenn wir Glück haben, dann bekommen wir vielleicht einen Echo. Wir gehen da ohne Erwartungen ran“, sagt Einenkel. „Wir nehmen einen Beutel mit, und ob hinterher was drin ist oder nicht, werden wir sehen“, ergänzt Seidel. Die große Aufregung aber - da sind sich beide sicher - wird sich noch einstellen, je näher die Veranstaltung rückt. Doch bis dahin sind sie noch entspannt. Sie seien „null vorbereitet“, sagt der 33-jährige Seidel. Sein fünf Jahre älterer Partner meint: „Wir sind froh, dass wir schon Klamotten zum Anziehen haben.“

Zwar sind die beiden Sachsen beim Echo als Newcomer des Jahres nominiert. Ganz neu in der Musikwelt sind sie allerdings nicht. Kennengelernt haben sich Discjockey und Produzent, als sie vor Jahren in den gleichen Clubs Platten aufgelegt haben. „Was der eine gedacht hat, hat der andere aufgelegt“, erinnert sich Einenkel, „das hat gepasst.“ Und wie beide zugeben, nicht nur am Plattenteller, sondern auch an der Bar. Aber das, beteuern sie unisono, gehört der Vergangenheit an.

Sie blicken nun nach vorn. Nach „Die immer lacht“ haben die beiden mit „Denkmal“ Ende März die nächste Single mit Hitpotential veröffentlicht. Mit einer Clubversion des Erfolgssongs von „Wir sind Helden“ aus dem Jahr 2003 wollen Einenkel und Seidel in den Charts wieder ganz weit oben mit tanzen. Das ist das offizielle Video zum Song ...

Zuerst nannten sie sich Starpoppers, später dann Ric & Rixx, die Namen, unter denen sie als DJ’s auftraten. Den ersten Namen legten sie ab, weil sich ihre Musikrichtung geändert hat. Dancelastig seien sie gewesen, erzählen sie. Ric & Rixx musste dann weichen, weil sie immer wieder zu hören bekamen: „Das klingt wie ein Schlagerduo.“



2015 und schon mit „Die immer lacht“ im Gepäck brauchten sie dann für ihr Plattenlabel einen neuen Namen. Die zündende Idee hatte Seidel beim Rasenmähen. „Wir sind zwei Leute und Act von Live Act“ - Stereoact war geboren. Und sind sie nun DJ’s oder Produzenten? „DJ’s waren wir schon immer, Produzenten sind wir geworden“, so Einenkel.



Vom Erzgebirge aus erobern die Freunde nun nach und nach die Musikwelt. „Wir sind noch Neulinge“, meint Einenkel. Gestanden im Geschäft sei jemand wie Udo Lindenberg - oder auch der Mann, auf den sich beide beim Echo freuen wie verrückt: Scooter alias H. P. Baxxter. Er sei ein Vorbild. „Und von den Techno-Ikonen ist er der einzige, der noch dabei ist“, meint Einenkel. Wie lange sie selbst in dem Geschäft aktiv bleiben, ist offen. Derzeit aber ist kein Ende abzusehen. „Wenn wir es nicht genießen würden, würden wir es nicht mehr machen“, betont Seidel.



Dennoch: Beide haben auch ein Leben außerhalb des Musikgeschäfts. Seidel hat eine Freundin und eine Tochter, Einenkel ist verheiratet und Vater von zwei Jungs sowie einem Mädchen. Den Familien kommt ihr Wochenendjob in den Clubs oder bei Open-Air-Veranstaltungen entgegen, meinen sie. „Dadurch haben wir in der Woche mehr Freizeit.“ (fsc/dpa)

