Wir wissen viel und fühlen wenig Wird die Menschheit immer dümmer? Fragt Roger Willemsen in seinem letzten Text.

Roger Willemsen (1956 – 2016) © dpa

Im Sommer 2015 arbeitete Roger Willemsen leidenschaftlich an einem neuen Buch. „Wer wir waren“ sollte es heißen. Er hörte auf zu schreiben, als er von der Krebsdiagnose erfuhr, und trat nicht mehr auf. Der Autor, Moderator und Honorarprofessor für Literaturwissenschaft starb im Februar dieses Jahres im Alter von 60 Jahren.

Seinen letzten Auftritt hatte Roger Willemsen im Juli 2015 auf Gut Landsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hielt er eine Rede von mitreißendem Furor. Sie enthält komprimierte Gedanken, die Willemsen in seinem Buch ausführen wollte. Es sind kritische Überlegungen zum Zustand der Welt, zu politischen, ethischen und sozialen Entwicklungen unserer Tage. Der Verlag entschloss sich, eine lange Fassung dieser Rede herauszubringen. Eine gute Entscheidung. Es ist eine poetische und verletzliche Rede, die uns alle angeht.

Der Autor bedient sich eines literarischen Tricks. Er tut so, als lehne er sich weit zurück und betrachte die Gegenwart aus einer fernen Zukunft. Deshalb der Titel „Wer wir waren“. Kein Mensch kann in eine spätere Zeit schauen, Zukunftsprognosen sind fast immer auf Sand gebaut. Auch wenn sogenannte Experten regelmäßig in die Kristallkugel starren und in Talkshows darüber palavern. Willemsen verschafft sich durch den Trick des fiktiven Rückblicks die Möglichkeit, etwas Abstand und Distanz zum realen Geschehen zu gewinnen. Aber in jeder Zeile ist er Zeitgenosse und scharfer Analytiker.

Willemsen, der entschiedene wie enttäuschte Moralist, sieht die Menschheit in einer schweren Krise. Sie sei abgestumpft, wenig mitfühlend, wenig solidarisch. Emsig bemüht, sich abzulenken, mehr mit Selfies als mit Selbsterkenntnis beschäftigt. „Ja, wir wussten viel und fühlten wenig.“ Unter Anspielung auf die Erfindung des Mobiltelefons, das „unser Bewusstsein neu formatiert“, schreibt er: „Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden, voller Information, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung.“ Er glaubt – und das verwundert –, dass früher alles besser war. „Kaum blickten wir in die Vergangenheit, sahen wir nichts als Fortschritt. Kaum blickten wir in die Zukunft, nichts als Niedergang.“

Keine Hoffnung, nirgends? Verblöden wir digital? Naht unser Ende? Nein, bei aller Resignation und Melancholie, die Willemsen erkennen lässt, plädiert er nachdrücklich für den Erhalt von Stille und Schönheit, Natur und Kunst. Der Text lässt nicht alle Hoffnung fahren. Er streitet für eine Zone des Innehaltens und Verweilens, für eine Welt, in der das Staunen und die Reflexion des Augenscheins noch eine Heimstatt finden. Der gläserne Mensch, der immer erreichbare und vollständig durchleuchtete, ist dem Autor ein Gräuel. Wir hatten einst eine hohe Meinung von unserer Privatsphäre, sagt Willemsen, und verhielten uns „schüchtern vor dem Ausbreiten unserer intimen, familiären, persönlichen Momente“. Und heute? Sind wir vor keiner Kamera, keiner Umfrage, keinem Datenschutz mehr sicher. Wir haben unsere persönliche Integrität verloren. Das Ich ist „nicht länger schützbar“, folgert der Autor. Die Zuspitzung, die polemische Pauschalisierung beherrscht Willemsen wie jeder Polemiker. Sie liest sich nur besser.

Und doch ist da ein leiser, manchmal verzweifelter Ton, mit dem sich Willemsen vor allem an die nächste Generation wendet: Lasst euch nicht verführen von Wahn und Werbung, kapituliert nicht, erklärt euch nicht einverstanden mit der Welt, wie ihr sie vorfindet!

Man darf diesen mahnenden Text, der Gerichtstag, Diagnose und Plädoyer in einem ist, als das Vermächtnis des Weltbürgers und Menschenfreundes Roger Willemsen lesen.

Roger Willemsen: Wer wir waren. S. Fischer, 60 S., 12 €

