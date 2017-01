„Wir widerlegen krasse Fehlurteile“ Dresdens Kammerchor nimmt spektakulär alle Werke von Heinrich Schütz auf. Die Zielkurve ist in Sicht: Es gibt Preise und Überraschungen.

Der gestandene Chorleiter und Festivalintendant Hans-Christoph Rademann studiert Musik noch mal neu: die von Heinrich Schütz. © Matthias-Heyde

Da irrten Experten. Es werde nie Aufnahmen der Becker-Psalmen geben, die der geniale Heinrich Schütz neu vertont hatte, heißt es in Internet-Datenbanken. Die Psalmen seien zu aufwendig komponiert und auch zu unbekannt. Und doch wird es eine CD mit diesen unterschätzten Bibel-Dokumenten geben! Dresdens Kammerchor widmet sich der Mammutaufgaben mit einer repräsentativen Auswahl. Der längste Psalm hat 26 Strophen, „von denen wir jede anders aufgeführt haben. Wir nehmen ja seit Jahren peu à peu alle Werke von Heinrich Schütz auf – doch jetzt kommen die eigentlich interessantesten Stücke, die kaum einer kennt“, sagt Dirigent Hans-Christoph Rademann.

Auf 26 CDs will der Dresdner Chor mit dem Carus Verlag und Radiopartnern bis 2018 erstmals das Gesamtwerk von dem prägenden Komponisten (1585 – 1672) seiner Zeit präsentieren. Der gilt unter Kennern als Musik-Papst des Frühbarock, der diese Kunstform vor allem mit seiner meisterhaften „Übersetzung“ deutscher Texte in Musik revolutionierte und bildgewaltig vor allem in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges die Weltordnung in der geistlicher Vocalmusik wieder herstellte.

Massentauglich ist Schütz bislang dennoch nicht. Auch nicht in Dresden, obwohl er hier Jahrzehnte als Hofkapellmeister wirkte. Gut also, wenn man sich gerade in Dresden aufmacht, ihn neu zu befragen. Mit viel Enthusiasmus und Eigenkapital ackert Rademanns Kammerchor. Fantastische Musiker und hochkarätige Solisten konnte er für das seit 2009 laufende Projekt gewinnen. „Wir sind zu einer Musikfamilie geworden, die einig ist, welche Gesten und Bilder von Schütz wir für das Publikum transportieren sollten.“ Referenzaufnahmen sind entstanden, wie die gerade erschienene CD-Nummer 16 „Symphoniae Sacrae“ – 20 Konzerte in lateinischer Sprache, die ungemein vielfältig an Farben und Besetzungsvarianten sind.

Mehrfach wurde der Dresdner Dirigent für diese und andere Pioniertaten schon geehrt. Der Kirchenmusikpreis ist eine solche Auszeichnung, der Dresdner Kunstpreis eine andere. Jetzt gab es die Krönung. Für ihre Interpretation der „Johannespassion“ erhielt der Kammerchor den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik.

Elf gefürchtete wie profunde Kritiker urteilten: „Die Einspielung der schlichten A-cappella-Passion lebt von einem feinen musikalischen Geben und Nehmen zwischen den exzellenten Solisten und einem Chor, dessen vom Sprachgestus getragenes Singen als stilbildend gelten kann. Aus fein ausgestalteten Details heraus entsteht eine Klangwelt, die auch ohne aufgesetzten pathetisch-nachromantischen Zierrat eine starke Wirkung hat.“ Rademann ist stolz, weil „dieser Preis im Gegensatz zu anderen nicht käuflich ist“. Dass die Kritiker zudem die Gesamteinspielung als eine Edition würdigen, „die Maßstäbe setzt“, ermutigt ihn angesichts der Zehntausenden Neuerscheinungen pro Jahr auf dem Musikmarkt. „Es hat gedauert, bis sich die Qualität unseres Projekts herumgesprochen hat. Doch jetzt werde ich bei meinen weltweiten Dirigaten daraufhin angesprochen.“

Ein Grund für die Anerkennung: „Wir widerlegen krasse Fehlurteile“, sagt der 52-jährige Ex-Kruzianer, der Hochschulprofessor in Dresden, Intendant des Musikfestes Erzgebirge und Leiter der renommierten Bach-Akademie in Stuttgart ist. Schütz müsse man auf Augenhöhe mit Bach sehen. Mehr noch: „Der Hofkapellmeister konnte noch subtilere Dinge umsetzen als der Thomaskantor, Texte ganz anders ausleuchten.“ Schütz galt lange als emotionslos. Das sei völlig falsch: „Er hat eine höchst sinnliche Musik geschrieben, wenn man sich auf sie einlässt. Nebenbeihören ist nicht. So entdeckt man ihre Größe und tiefe Menschlichkeit – wie eine Rose, die sich öffnet, wenn man sich mit ihr beschäftigt.“

CD-Tipp: Heinrich Schütz; Symphoniae Sacrae I (Carus)

