TV-Tipp „Wir sind und bleiben Mängelwesen“ Grimme-Preisträger Tom Theunissen stellt die Frage, ob die Evolution des Menschen zu Ende ist. Auf der Suche nach der Antwort wird es sehr persönlich.

Ersatzteile und Hilfsmittel für verschiedene Körperfunktionen gibt es schon heute. Werden es künftig noch mehr werden? © SWR

Was haben der Laichausschlag eines Fischmännchens und die Strumpfhosen eines Models auf einem Werbeplakat gemein? Tom Theunissen meint: Beides wirkt auf jeweilige Artgenossen attraktiv und kann zu einem Faktor für die Evolution werden. Der Grimme-Preisträger wirft in seiner Dokumentation einen zoologischen Blick auf seine Weggenossen. Er befragt Wissenschaftler sowie einen Unternehmer, der Autisten beschäftigt. Er diskutiert mit einem Taxifahrer über Selektionsmechanismen. Und er wird persönlich: Als es um Evolutionshindernisse geht, spricht der Autor über seine Rot-Grün-Blindheit: „Wir sind und bleiben Mängelwesen.“ Doch ist der Mensch nicht intelligent genug, um die Evolution auszutricksen? Mit der Gentechnologie hat er die nötigen Gestaltungsmöglichkeiten an der Hand. Jean-Jacques Hublin vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig meint, dass er sich nur schwer vorstellen könne, dass die Menschen, wenn ein Verfahren existiert, darauf aus rein ethischen Gründen verzichten. Der technische Fortschritt lässt mehr und mehr Cyborgs entstehen, Menschen mit technischen Ersatzteilen und Hilfsmitteln. Ist die künstliche Intelligenz ein Weg, ewiges Leben zu schaffen? Die Evolutionsmedizinerin Luzie Verbeek macht deutlich, dass das Sterben wichtiger Teil der Evolution ist, schon aus Ressourcengründen. Bei der Evolution gehe es nicht um Perfektionismus, sondern um Kompromisse.

Der Film ist weder düstere Dystopie noch eine beschönigende Utopie der Möglichkeiten. Theunissen gestaltet die kurzweilige Dokumentation mit interessanten Kameraperspektiven, mit Unschärfen, Zooms und rückwärts abgespielten Sequenzen, unterlegt mit ansprechender Musik. Die Tendenz seines Reiseberichts gibt Theunissen relativ früh vor: Seit rund 10 000 Jahren kann der Mensch Milch verdauen. Seitdem hat der Körper keine revolutionäre Veränderung mehr erlebt. (dpa)

„Der Mensch von morgen“, Samstag 22 Uhr, Arte

