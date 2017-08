„Wir sind alle Afrikaner“ Archäologen überblicken zwei Millionen Jahre Migration. Dabei kommen sie zu erstaunlichen Schlussfolgerungen.

Im Spätsommer 2015 öffnete Deutschland die Grenze für Flüchtlinge. Mehr als eine Million Menschen kamen, viele aus Syrien oder Afghanistan. Dramatische Bilder überfüllter Flüchtlingsboote aus Afrika sind immer wieder in den Nachrichten. Angesichts der Flüchtlingskrise und der Diskussionen um „Obergrenzen“ weisen nun die Archäologen darauf hin, dass auch alle Europäer einen jahrtausendealten „Migrationshintergrund“ haben.

So ist jeder Deutsche auch ein bisschen Türke, Iraker, Iraner oder Russe und Afrikaner sowieso. Jeder trägt eine Mischung aus drei genetischen Bestandteilen in sich: die Gene einstiger einheimischer Jäger und Sammler, früherer Bauern aus dem Gebiet des heutigen Anatoliens und des Nahen Ostens sowie der Menschen aus östlichen Steppengebieten. Das zeigt die bis November laufende Ausstellung „Zwei Millionen Jahre Migration“ im Neanderthal-Museum in Mettmann bei Düsseldorf.

„Die Deutschen, die hier gewachsen sind, gibt es genauso wenig wie die deutsche Kartoffel“, sagt die stellvertretende Leiterin Bärbel Auffermann. „Gerade in der Offenheit für neue Lebensräume lag in der Menschheitsgeschichte auch die große Chance.“ Mit der Universität Köln, dem Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hat das Neanderthal-Museum aktuelle Forschungsergebnisse über Ur- und Steinzeitmenschen verarbeitet. Die Archäologen wollen zeigen, dass Migration schon immer zum Menschsein gehört.

Ein bis vier Prozent Neandertaler

So wird auch die übliche Unterscheidung zwischen Menschen mit oder ohne „Migrationshintergrund“ in Deutschland angezweifelt. Auffermann sagt: „Wir sind alle Afrikaner.“ Der menschliche Vorfahr „Homo erectus“ wanderte vor rund 1,8 Millionen Jahren aus Afrika nach Europa ein. Er war der erste Migrant, wenn auch nicht zielgerichtet, sondern eher unwillkürlich der Jagdbeute folgend. Der Weg aus Afrika führte auch den nachfolgenden anatomisch modernen Menschen, den man auch Homo sapiens nennt, nach Europa – übrigens über die Balkanroute. Er traf den Neandertaler, der sich in Europa aus dem aus Afrika eingewanderten Homo erectus entwickelt hatte. Während der Neandertaler vor etwa 40 000 Jahren ausstarb, überlebte der Homo sapiens mit Mühe und Not. „Wir, also der Homo sapiens, hätten es aber auch manchmal fast nicht geschafft“, sagt die Archäologin und Kuratorin Melanie Wunsch vom Sonderforschungsbereich 806 „Our way to Europe“ der Uni Köln. Sie erforscht dort mit rund 70 anderen Wissenschaftlern die Ausbreitung des Menschen von Afrika nach Europa.

Ein bisschen vom Neandertaler ist in jedem von uns heute erhalten. Denn der Neandertaler und der anatomisch moderne Mensch zeugten gemeinsame Kinder. „Wir haben ein bis vier Prozent Erbgut des Neandertalers in uns“, sagt Auffermann. Auch entwickelte sich die helle Hautfarbe erst vor etwa 4 500 Jahren. „Vorher waren alle dunkelhäutig“, sagt Auffermann. Wie aber kommt es zu dem Dreier-Genmix in uns? Auch das hat mit Migration zu tun. Vor rund 7 500 Jahren kamen frühe Bauern aus dem Vorderen Orient nach Mitteleuropa und trafen auf die einheimischen Menschen, die als Jäger und Sammler lebten. „Sie mischten sich miteinander“, sagt Wunsch. Die neuen Kulturen hatten viele Neuerungen im Gepäck: Haus- und Ackerbau, Viehzucht und später die Metallverarbeitung.

Vor rund 4 500 Jahren gab es dann mit der Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur bereits multikulturelle Gesellschaften, die ihre speziellen Gefäße benutzten und die Toten auf ihre Weise bestatteten. Die Schnurkeramiker waren zu 75 Prozent genetisch identisch mit den mobilen Viehzüchtern aus den südrussischen Steppengebieten. „Hier haben wir genetische Belege dafür, dass es eine massive Einwanderung aus den östlichen Gebieten in Richtung Westen gegeben hat“, sagt Wunsch.

Das Deutschland von morgen

Für Archäologen ist kulturelle Identität nie statisch. „Je weiter wir zurückgehen, desto mehr sieht man, dass es immer wieder Vermischungen von Menschen aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen gegeben hat“, sagt Wunsch. Auffermann blickt nach vorn und sagt: „Auch Deutschland ist morgen ein anderes als heute.“ (dpa)

