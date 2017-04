Wir schlafen mit offenen Augen In einer Dresdner Kirchruine inszeniert das Staatsschauspiel unter freiem Himmel ein Drama um Leben und Tod.

Zu zweit im engen Glaskasten in nächtlicher Kälte: Simon Käser und Nicolas Streit als schiffbrüchige Soldaten. © Daniel Koch

Der Vorstoß ist kühn. Wer schon im April draußen Theater spielt, muss damit rechnen, dass einem das Wetter in die Parade fährt. Von Sonnenschein bis Schneeschauer war zuletzt alles dabei. Also gut wappnen, bevor man sich aufmacht zu dieser bemerkenswerten Inszenierung des Dresdner Staatsschauspiels, die am Freitag in der Johannstadt Premiere hatte. Im Hof der Trinitatiskirchruine sitzt das Publikum knapp anderthalb Abendstunden. Die Plastikstühle sind gepolstert, für jeden gibt es eine Decke, aber kein Glasdach, kein Gewölbe, da ist nur: der freie Himmel. Selbst durch Mantel und drei Pullover zieht die Kälte langsam zum Körper.

Unter freiem Himmel: Das ist gleichzeitig die Bedingung, unter der es die zwei Figuren des Stücks miteinander zu tun kriegen. Ein deutscher U-Boot-Matrose und ein amerikanischer Pilot, 1943, es tobt der Krieg, die beiden sind, nein: Sie waren Feinde. Nach einer Seeschlacht hat der Deutsche den Amerikaner vorm Ertrinken gerettet. Für diese zwei Männer ist der Kampf vorüber und ein neuer, größerer beginnt. Sie sitzen allein in einem Schlauchboot, das willenlos über den Atlantik treibt. Es bleiben ihnen die blasse Hoffnung auf Rettung, ein bisschen Schokolade und fünf Zigaretten. „Ich hätte ein kontinentales Frühstück“, sagt der eine zum anderen und reicht die Whiskyflasche hinüber.

Wie der Wahnsinn zunimmt

Unter freiem Himmel: Das ist Ortsangabe und zugleich Symbol. Für das Ausgeliefertsein dieser zwei Menschen, für die letzten Fragen und Gedanken, die sie in den Stunden vor ihrem Tod hin- und herkugeln, für das Unbekannte, das sie erwartet. „Nichts in Sicht“ nannte der Schriftsteller Jens Rehn seine Erzählung, die 1954 erschien und viel Beachtung fand. Siegfried Lenz bezeichnete den Text als hinreißend wie unerbittlich. In der Regie von Clara Weyde kommt eine konzise, selbst erarbeitete Fassung auf eine Bühne, die aussieht wie ein Terrarium. Die beiden Figuren beleben einen schmalen Glaskasten, von oben kalt beleuchtet, freigegeben zur Beschau: zwei Exemplare der mäßig geglückten Spezies Mensch.

Dies alles macht zusammengenommen ziemlich viel Symbolik. Dresden, die Ruine, der Kriegstext, der Schaukasten. Das Konstrukt aber erdrückt nicht den Abend. Die zwei Schauspieler Simon Käser und Nicolas Streit nehmen sich Zeit. Sie kosten ruhige Momente aus und steigern gleichsam die Verzweiflung in heftiger werdenden Szenen. Am Anfang ist es bloß die Streichholzschachtel, die wegspringt. Streits Soldat hat seinen rechten Unterarm verloren. Sein Kompagnon schnarcht in der Ecke, also versucht er mit der linken Hand, sich eine Zigarette anzuzünden. Aber die Schachtel springt weg.

Angesichts der Ödnis auf dem Meer kommen den beiden erstaunlich kräftige Erinnerungen. Etwa an das „sahnige, wohlgenährte Gelb“ eines Kartoffelsalates oder wie das Haar einer Frau aussieht. Die Details gehen über in ein Nachdenken über grundsätzliche Fragen, Beziehungen, Glück, Gesellschaft. Hier könnte das Spiel stellenweise noch an Tiefe gewinnen. Wo dem Ganzen mit Ironie nicht mehr beizukommen ist, flammt Wut auf. „Diese Kaninchenwelt“, sagt der Einarmige, „sie schläft mit offenen Augen!“

Bald wird er selbst schlafen, tief, fest, für immer mit geschlossenen Augen. Der Tod des einen ist gleichzeitig Wendepunkt für den anderen, und Simon Käser gelingt es sehr gut, etwa die Hälfte der Zeit in der Rolle des Überlebenden das Spiel zu bestimmen. Was nichts Geringeres heißt, als Formen zu finden für das Wahnsinnigwerden. Für die Zuschauer wird der Abendhimmel dunkler und dunkler, gelegentlich pfeift der Wind durch die Reihen. Der Mann auf dem Schlauchboot aber leidet unter brennender Sonne und verliert den Verstand.

Überraschend daran ist, dass es hier durchaus komische Momente gibt, und nur ausnahmsweise wird an der Grenze zum Albernen gekratzt, wenn es etwa musikalisch wird. Käsers Matrose bindet den Arm des Toten an ein Ruder und fährt damit durch die Luft wie mit der Gliedmaße einer Puppe. Er legt sich den Arm auf sein Gesicht, eine verzweifelte Sehnsucht nach menschlicher Nähe. Er versucht, den leblosen Körper über Bord zu wuchten und scheitert daran. Er nimmt ihn in die Arme, der helle Stoff leuchtet am Körper des Toten und ähnelt darin dem totem Leib Christi in den Armen seiner Mutter Maria.

Modellhaft zeigt die Inszenierung zwei Menschen in einer existenziellen Station zwischen Leben und Tod. Das bewegt, unabhängig von Krieg und Nichtkrieg. Zur Premiere blieb der Himmel trocken.

Nächste Termine von „Nichts in Sicht“: 29. April sowie 11., 12., 21., 22., 27. Mai, Trinitatiskirchruine Dresden. Kartentel. 0351 4913555

