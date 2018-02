„Wir müssen unsere Freiheit verteidigen“ Sängerin Marianne Rosenberg über Schlager zum Nachdenken und über Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse.

Schon mit 14 gewann sie ihren ersten Gesangswettbewerb, wenig später landete Marianne Rosenberg ihre ersten Hits. In den Siebzigern begründete sie mit Schlagern wie „Fremder Mann“, „Er gehört zu mir“ und „Marleen“ eine glänzende Karriere. Die 1955 in Berlin geborene Musikerin änderte mehrfach ihr Image und ihren Stil, avancierte zu einer Ikone der Schwulenszene. Im Juni kommt sie zur Dresdner Schlagernacht und erklärt im Interview vorab, wie sich das Genre verändert hat, warum sie für Urheberrechte kämpft und warum Protest gegen Demagogen wichtig ist.

Frau Rosenberg, wollten Sie schon immer mal im Fußballstadion singen?

So ein großes Stadion hat sicher eine besondere Atmosphäre, auf die ich mich sehr freue. Ich habe aber schon vor Jahren Auftritte vor wirklich großem Publikum gehabt – zum Beispiel in Rio de Janeiro vor 30 000 Menschen.

Haben Sie eine Beziehung zum Fußball?

Ein gutes Spiel schaue ich mir gerne an, aber ich bin kein Fan. Meine Begeisterung für den Sport gipfelt im wöchentlichen Besuch meines Fitness-Studios.

Für den Schlagernacht-Auftritt am 16. Juni wechseln Sie von der Waldbühne direkt ins Dresdner Stadion. Mussten Sie schon einmal einen vergleichbar schnellen Umzug über fast 200 Kilometer mitmachen?

Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in Berlin Ende der 90er-Jahre. Am selben Tag hatte meine damalige Plattenfirma auch eine TV-Show in Leipzig zugesagt. Nach dem Soundcheck in Berlin bin ich mit meiner Band in einen Hubschrauber gestiegen, zur Sendung geflogen und danach wieder pünktlich zum Auftritt am Abend in Berlin gelandet. Das fühlte sich schon ein klein wenig crazy an.

Macht Ihnen das Sorge? Irgendwas kann unterwegs ja immer passieren und den ganzen Zeitplan sprengen.

Der Veranstalter, der sich diesen Tag mit den fast parallelen Auftritten in Dresden und Berlin ausgedacht hat, gilt zu Recht als sehr erfahren und wird die Logistik sicher im Griff haben. Doch gegen höhere Gewalt ist niemand gefeit. Auch bei der alltäglichen Fahrt zur Arbeit kann etwas Unvorhersehbares geschehen. Trotzdem machen sich in unserem Land Millionen von Menschen jeden Tag unbesorgt auf den Weg.

Sie fingen als Schlagersängerin an, hatten sich aber schon vor Jahren von dem Genre emanzipiert und den Status einer Pop-Diva. Treten Sie jetzt zur Schlagernacht aus alter Verbundenheit auf?

Obwohl ich mich mit dem deutschen Schlager in den letzten Jahrzehnten kaum beschäftigt habe, ist mir nicht entgangen, dass sich die Grenzen zwischen deutschem Pop und Schlager untrennbar ineinander verwoben haben. Die Frage, ist das Schlager oder ist das Pop, finde ich daher überhaupt nicht mehr spannend. Aber es gibt in jedem Genre gute und weniger gute Musik. Das hat sich nicht geändert.

Auch sehr junge Stars der Szene setzen in ihren Liedern bevorzugt auf einen Mix aus Romantik und heile Welt. Wäre es besser, auch mal in einem Schlager Position zu beziehen?

Einerseits richtig – und andererseits betrifft das nicht nur den deutschen Schlager. Ich höre auch in der internationalen Pop- und Rockmusik seit den 70er-Jahren sehr viele Texte, die sich um das Thema Liebe und Sehnsucht drehen. Trotzdem wird es Zeit, dass sich der deutsche Schlager von der heilen Welt emanzipiert und Themen aufgreift, über die man vielleicht auch mal nachdenken muss.

Sie selbst engagieren sich in Lando van Herzogs „Project Fair Play“. Müssten nicht alle Künstler, also auch Schlagersänger, gemeinsam gegen die permanenten Urheberrechtsverletzungen im Internet aufstehen?

Lando hat mir vor Jahren von seiner Initiative erzählt und mich gefragt, ob ich für sein Projekt-Album auch einen Song beisteuern will. Das habe ich sehr gerne gemacht und sehe in den letzten Monaten, wie zumindest die Presse das Thema immer mehr aufgreift. Die Digitalisierung hat in allen Medienbereichen dazu geführt, dass gerade junge Künstler kaum noch von ihrer Arbeit leben können. Und diese Situation wird sich weiter verschärfen. Das wird in ganz wenigen Jahren spürbaren Einfluss auf die Vielfalt der dann noch angebotenen Musik, Bücher, Zeitungen und Filme haben. Dann hat die „Geiz ist geil“-Mentalität den Brunnen für ganz kleines Geld oder umsonst leergeschöpft. Das Fatale dabei ist, dass die Menschheit mit allen Ressourcen so umgeht, als ob es kein Morgen gäbe.

Warum halten sich viele – im Gegensatz zu Ihnen – lieber raus?

Das muss jede und jeder selbst wissen. Ich möchte niemanden belehren oder gar bekehren. Es hat schon immer den scheinbar bequemen Weg gegeben, der oft in einer Katastrophe geendet hat.

2006 sagten Sie im Zeit-Interview, Sie sympathisierten mit Autonomen und Anarchos. Gilt das noch?

In diesem Interview habe ich mich auf die Auseinandersetzungen im Berlin der 80er-Jahre bezogen. Damals gab es breite politische und soziale Bewegungen mit emanzipatorischen Inhalten, über alle unterschiedlichen Schichten hinweg. Heute sehe ich nur noch ritualisierte Kampfspiele, bei denen sich beide Seiten nicht nur äußerlich immer mehr angleichen.

Ihr Kollege Roland Kaiser hat schon 2015 auf dem Dresdner Neumarkt eine flammende Rede gegen Pegida gehalten. Könnten Sie sich vorstellen, etwas Ähnliches zu machen?

Ich finde es toll, dass Roland sich so engagiert, und empfinde das auch als authentisch, denn er lebt ja in den neuen Bundesländern. Ich habe andere Momente, bei denen ich klar Flagge bekenne.

Als Erklärung für Pegida wird oft angeführt, dass sich Ostdeutsche als Bürger zweiter Klasse empfinden. Können Sie das nachvollziehen?

Das ist vielleicht zu kurz gegriffen und verkennt die unterschiedliche Sozialisation bei Ost- und Westdeutschen. „Wir sind ein Volk“ ist eine gute Parole, aber die Umsetzung braucht mehr Zeit, als wir uns alle das 1989 gedacht haben. Dabei ist es sicher richtig, dass sich viele Menschen im Osten manchmal abgehängt fühlen, wenn es kaum noch Arbeit gibt. Aber das gilt auch für das Ruhrgebiet. Niemand kann sein persönliches Schicksal bewältigen, indem er in rechten Strömungen mitschwimmt oder rechte Parteien wählt. Dabei ist der Protest wieder wichtiger denn je. Nur wünsche ich mir mehr Menschen, die sich dabei nicht von Demagogen mit menschenverachtenden Parolen einfangen lassen, sondern sich ihre eigene Meinung bilden und für ein solidarisches Miteinander eintreten.

Sollten Künstler ihre Popularität nutzen, um Fans zu politisieren, oder sich besser auf ihre Kunst konzentrieren?

Ich persönlich finde es für mich legitim, meine Popularität auch für meine politische Arbeit zu nutzen. Aber hier muss jeder Künstler für sich entscheiden, ob er sich einmischt oder rauszuhalten versucht.

Wo mischen Sie sich ein?

Ich engagiere mich seit Jahren gegen Diskriminierung. Hetze gegen Minderheiten dürfen wir nicht hinnehmen, weil ihnen Taten folgen. Wir wissen, wenn wir in unsere Geschichte schauen, dass rassistische, antisemitische Hetze den Menschen erst die Würde nahmen und dann das Leben. Wenn Hetze und Menschenrechtsverletzungen gesellschaftsfähig werden, gilt es, uns nicht daran zu gewöhnen, sondern unsere Freiheit und Demokratie zu verteidigen.

Gibt es weniger Rassismus und Diskriminierung als vor 20 Jahren?

Gefühlt würde ich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Immer wenn Menschen glauben, dass es ihnen nicht gut geht, neigen sie dazu, jemand zu suchen, der noch unter ihnen steht. Ein ebenso altes wie billiges und durchschaubares Spiel, das leider trotzdem noch für einige zu funktionieren scheint.

Braucht auch unsere Gesellschaft vielleicht mehr Gelassenheit?

Gelassenheit ist hier dann vielleicht der verkehrte Begriff. Ich wünsche mir mehr Toleranz in unserer Gesellschaft. Toleranz gegenüber allem und jedem, der anders zu sein scheint. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen sich zurufen: „Ich bin wie du!“

Gibt es bald neue Musik von Ihnen?

Ein bisschen dauert es noch. Im letzten Jahr habe ich die Arbeit für ein neues Album vorbereitet, in diesem Jahr möchte ich mit der Produktion beginnen und im kommenden Jahr das Ganze veröffentlichen. Ein Autor braucht oft drei oder mehr Jahre für ein gutes Buch. Ich brauche so lange für ein gutes Album.

