„Wir kümmern uns ums Event und auch um die Wehwehchen“

Ludwig Güttler ist verschnupft. Eine Grippe hat den Musiker für ein paar Tage aus dem Rennen genommen. Zeit für ein Interview nimmt sich der 73-Jährige trotzdem. Denn in wenigen Wochen startet der 25. Jahrgang des Festivals „Sandstein und Musik“, dessen künstlerischer Chef er ist. Er hat bis Anfang Dezember 30 exquisite Konzerte in der sonst kulturarmen Region der Sächsischen Schweiz und des Osterzgebirges geplant. Das zeitlich längste deutsche Festival hat sich auch zu einem Wirtschaftsfaktor in der Region entwickelt. Gut 14 000 Besucher werden erwartet. Ein Gespräch mit dem Star über Ideen von kollateralem Nutzen, unübliche Verlockungen und die Gefahr, zu stolpern.

Herr Güttler, Anfang der 90er-Jahre, als Ihre Karriere in den USA starten sollte, haben Sie diese zugunsten der Frauenkirche und des „Sandstein“-Festivals gar nicht erst begonnen. Wie kamen Sie zu dem Festival auf dem Land?

Auf die Idee, in die Region der Sächsischen Schweiz und des Osterzgebirges zu gehen, hat mich die Familie Brähmig aus Papstdorf gebracht. Sie hatten mich und meinen Organisten Friedrich Kircheis zu einem Konzert in die Kirche des Ortes eingeladen, die die Familie mit Helfern zu DDR-Zeiten in mehrjähriger Arbeit selber renoviert hatte. Das hat mich nicht nur angerührt und begeistert, sondern mir die Erkenntnis verschafft, was möglich ist, wenn man unbeirrt losgeht: Allein sich das zuzutrauen, fand ich bei dem geradezu exemplarischen Mangel an Privatinitiative in der DDR fantastisch. So kamen wir ins Gespräch.

Warum auf die Dörfer?

Eine Metropole wie Dresden, die so viel an Menschen und Ressourcen auf sich zieht, müsste eigentlich danach beurteilt werden, wie weit sie in gleichem Maße oder mehr davon abstrahlt. Und da ich Unternehmer statt ein Unterlasser bin, wollte ich gerade in diese historisch doch so wichtige Region wieder Kultur bringen. Der Anfang war schwierig, weil alle Bürgermeister uns erklärten, es gebe weder Potenzial noch Bedarf. Zudem erlebten wir bei einigen Kantoren eine regelrechte Abwehrhaltung. Dennoch haben wir es mit Testkonzerten probiert. Wir haben ehrenamtlich angefangen, ein Verein wurde der Träger des Festivals und nach wie vor würde vieles ohne ehrenamtliches Engagement nicht funktionieren. Längst werden wir gebeten, noch Orte als Spielstätten aufzunehmen.

Sie bündeln die Konzerte in Blöcken und haben mit 17 Uhr ungewöhnliche Anfangszeiten. Was bringt das?

Diese Ideen haben einen kollateralen Nutzen. Durch die Bündelung erreichen wir, dass Touristen mehrere Konzerte an verschiedenen Orten erleben. Und da es nur zwei, drei deutsche Postleitzahlbereiche gibt, die nicht in unserem Verteiler sind, wissen wir, es kommen viele Touristen. Die 17 Uhr Anfangszeit hat sich als ideal erwiesen, weil Großeltern, Eltern und eben auch Kinder die Konzerte erleben können. Man kann vor der Aufführung einen Ausflug machen und einkehren – vorausgesetzt, die Gaststätten haben auf, was nicht immer der Fall ist. Man kann danach den Abend ausklingen lassen. Unsere auswärtigen Besucher können bequem zurückreisen. Anders als bei einem Abendkonzert.

Sie sorgen nicht nur fürs Event, sondern geben den Gastgebern Beträchtliches zurück!

Richtig, wir kümmern uns mit um die Wehwehchen der Kirchen, in denen wir zumeist auftreten. Sei es beim Dach, bei den Glocken, beim Altar – wir sammeln für diese Projekte: Nicht als Geschäft und Gegengeschäft, sondern in einer kulturellen Gesamtverantwortung. In der Kultur haben wir schließlich die höchste Vervielfältigung des investierten Betrages – getreu dem Karajan-Modell der Umwegfinanzierung. Jeder investierte Euro in der Frauenkirche bringt zwölf zurück. In der Semperoper ist das Verhältnis eins zu neun. Stellen Sie sich vor, Mercedes würde solche Zahlen erreichen. Da würde die Politik aber Fördergelder lockermachen. Leider ist das Bewusstsein für diese auch wirtschaftliche Bedeutung der Kultur bei zu vielen Entscheidern unzureichend entwickelt.

Sie fördern wie kein anderes Festival auch Talente der Pirnaer Musikschule, die bei Ihnen auftreten. Was bringt das?

Dass in Sachsen noch mal Erdöl gefunden wird, ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Wertschöpfung erfolgt vor allem über das, was wir in den Köpfen und Herzen haben. Wenn die Schüler bei uns auftreten, dann ist das eine unwahrscheinliche Motivation für sie. Schon die Vorbereitung setzt ganz andere Kräfte frei, als würden die Kinder nur für die nächste Musikstunde üben. Ein Instrument zu erlernen, ist schwer, weil das Instrument den Musiker erzieht. Er muss sich anpassen. Da hilft es zu fördern, indem man fordert. Die Schüler müssen ja keine Berufsmusiker werden. Die musische Erziehung ist für die soziale Kompetenz und für jeden Beruf wichtig. Nicht zufällig spielen viele der Nobelpreisträger ein Instrument. Für die Kinder sind die 20-minütigen Vorkonzerte eine Auszeichnung. Und das Publikum spendet Geld, um Instrumente für die Musikschule zu kaufen.

Ist das Festival eine Art Initialzündung für weitere kulturelle Aktivitäten?

Ja, und da gibt es viele Aspekte. Allein: Jeder, der sich durch die Konzerte gewahr wird, wie sich unsere Vorfahren für diese schönen Gebäude krummgemacht haben, wird Stolz empfinden. Was er bis dahin als beiläufig und als gegeben wahrgenommen hat, führt zu einer neuen, intensiveren Identifikation mit der Heimat und ihren Werten. Und wenn um eine Spende gebeten wird, weil noch immer Stahlglocken anstelle der im Krieg eingeschmolzenen Bronzeglocken läuten, dann erfährt man die Geschichte des Ortes noch mal anders. Ich habe bei allen Initiativen, auch bei der Frauenkirche, versucht, den Menschen zu zeigen und fühlbar zu machen, dass uns mehr verbindet, als es gemeinhin scheint. Das ist der wesentliche Punkt, der auch die Idee zu „Jedem Kind ein Instrument“ in Sachsen zur Erfolgsgeschichte macht.

Wird das Festival eines Tages ohne die Galionsfigur Güttler weiterleben?

Ja, davon gehe ich aus. Ob in der Form oder in einer anderen – auf unserer Erde geht rein physikalisch gesehen nichts verloren. Wir haben so viele ehrenamtlich Mitwirkende, so stark engagierte Sponsoren, da bin ich zuversichtlich. Natürlich befinden wir uns in Konkurrenz zu stetig mehr und differenzierteren Freizeitangeboten. Und wir haben nach dem verheißungsvollen Auftakt auch ein paar Jahre zu tun gehabt. Doch längst steigen unsere Besucherzahlen kontinuierlich.

Kulturleute rufen gern nach immer mehr staatlichen Geldern. Sie für „Sandstein und Musik“ nicht – warum?

Das war unsere Vorsichtsmaßnahme von Anfang an. Der Anteil der öffentlichen Förderung war nie höher als 20 Prozent. Wenn man uns die, aus welchem Grund auch immer, streicht, würden wir wohl stolpern, aber nicht hinfallen. Wir würden ein paar Konzerte streichen, die Honorare kürzen. Wir haben es doch auch in Sachsen erlebt, wie sich Festivals von „Dreiklang“ bis „Mitte Europa“ auf Fördergelder aus Brüssel verlassen haben, statt von unten zu wachsen. Es gibt sie nicht mehr. Insofern ist „Sandstein und Musik“ für mich ein Stück Bestätigung im Vorgehen, im Freundegewinnen, sich nicht dem Geld ausliefern, trotzdem müssen wir was verdienen. Dieses Netzwerk macht mich dankbar. Viele haben daran Anteil, auch jene, die es gar nicht wissen. Insofern bin ich überzeugt, dass es mit dem Festival weitergeht, auch wenn ich eines Tages nur noch der Frühstücksdirektor sein werde.

