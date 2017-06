„Wir haben Tschüss gesagt“ Die Elektropunkband Gossip ist Geschichte, Sängerin Beth Ditto versucht es nun solistisch. Und sie erklärt im Interview, warum sie für ihr Leben gern häkelt.

Solo statt mit Band: Beth Ditto wagt den Neustart. © dpa

Lange war sie Frontfrau und Aushängeschild der US-Band Gossip („Heavy Cross“), nun legt Beth Ditto (36) einen Solo-Neustart mit dem Album „Fake Sugar“ hin. Zudem läuft ihre „World Tour 2017“ an, im September kommt sie für vier Konzerte nach Deutschland.

Nach den Jahren mit Gossip und großem Erfolg mit der Band kommt jetzt Ihr Solo-Debüt heraus. Sind Sie nervös?

Sogar mit Gossip haben wir uns nie Sorgen gemacht, ob wir Erfolg haben. Was passiert, wenn ein Album erschienen ist, liegt nicht mehr in deiner Hand.

Die Auflösung von Gossip ging ganz still über die Bühne. Ist das endgültig?

Ich glaube nicht, dass ein Comeback möglich ist. Es gab keinen großen Krach. Am Ende haben wir einfach Tschüss gesagt, das Leben geht weiter. Natürlich bin ich traurig, und es ist eine große Veränderung im Leben, aber kein Drama.

Die Musik auf dem neuen Album unterscheidet sich recht stark vom Gossip-Sound. Wie würden Sie selbst die Musik charakterisieren?

Das Album will keine bestimmte Schublade bedienen. Es soll kein Country-Album sein, kein Dance- oder Rock-Album. Es ist einfach Pop und so, wie es ist.

Was hat Sie inspiriert?

Ich bin in einer sehr kleinen Stadt aufgewachsen. Als ich 18 wurde, bin ich dort so schnell weg, wie ich konnte. Nun bin ich in meinen Dreißigern, habe Abstand und bin in der Lage, die Zeit dort auch wertzuschätzen. Es geht um all die schönen Dinge in meiner Vergangenheit, die ich nicht würdigen konnte. Das hole ich nun nach.

Hat der Titel „Fake Sugar“ etwas mit Trumps „Fake News“ zu tun?

Ich wünschte, es wäre so smart – aber das ist es leider nicht.

Wie hat sich das Land verändert, seit Trump im Amt ist?

Als ich jüngst mit meinem Bruder im Auto geplaudert habe, drehte sich alles sehr schnell um Politik. Wir beide können nicht glauben, was direkt vor unseren Augen passiert. In den USA gibt es dieses starke Gefühl der Unsicherheit in einer Art und Weise wie nie zuvor. Wir haben es mit jemandem zu tun, der nicht weiß, was er tut.

Sie waren auch in der Modewelt präsent, haben eine eigene Kollektion herausgebracht. Geht das weiter?

Nein, ich habe das sehr gerne gemacht und mir bewiesen, dass ich das hinkriege, aber ganz ehrlich, eine Modekollektion zu machen, war wirklich harte Arbeit. Und es gibt einen Grund, warum ich keine Buchhalterin geworden bin.

Häkeln Sie noch?

Ja, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Und mein armer Assistent muss die ganze Zeit das Garn herumschleppen. Jetzt, da so viele Leute in meinem Alter Babys bekommen, habe ich viele Baby-Häkel-Projekte.

Das Interview führte Nathalie Waehlisch (dpa).

