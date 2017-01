Krimi am Sonntag Willkommen in der Therapie Der Saarbrücker „Tatort“ mischt sich in Erziehungsfragen ein und überlässt dem Seelenklempner das Feld.

Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink, gespielt von Devid Striesow, muss sich durch zerrüttete Familienverhältnisse wühlen. © dpa

Treten Sie ein, nehmen Sie Platz, machen Sie es sich gemütlich. Der Psychologe bittet zum Gespräch. Doch statt ins Plaudern kommen die Zuschauer erst einmal ins Zuhören. Der Seelenklempner erzählt ihnen von Sozialisation und vom Verhätscheltwerden. Er referiert über Erziehung und Fahrlässigkeit, er philosophiert über Liebe und Hass innerhalb der Familie. Fast neunzig Minuten dauert die Sitzung. Zum Abschluss werden zwei Täterinnen überführt, die vorher kaum in Verdacht waren. Doch das ist im sechsten Saarbrücker „Tatort“ nur Krimi-Beiwerk. Der Titel verrät, worüber der Psychologe wirklich sprechen will: „Söhne und Väter“.

Weil ein makabrer Schülerstreich tödlich endet, müssen sich Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) und seine Kollegin Lisa Marx (Elisabeth Brück) durch zerrüttete Familienverhältnisse und beschädigte Vater-Sohn-Beziehungen wühlen. Die Söhne sammeln erste Erfahrungen als Kleinkriminelle. Kein Wunder, ist doch ein Vater unfähiger als der andere. Der Erste versucht seinem Sohn die Flausen aus dem Kopf zu prügeln, der Zweite versteckt sich im Keller bei seiner Miniatureisenbahn, um den Tobsuchtsanfällen der Mutter zu entfliehen, und der Dritte spart nicht an Hohn und Spott, wenn er seinem Stiefsohn Versagen vorhält.

So weit, so schlecht. Jetzt fehlt dem Psychologen noch das Positivbeispiel, um seine Patienten mit einem Erfolg aus der Sitzung zu entlassen. Auch dafür haben die Drehbuchautoren gesorgt. Der Koch Jean Carlinó (Jophi Ries) erkennt seine kriminelle Vergangenheit in der verbrecherischen Gegenwart seines Azubis Karim und versucht fortan, ihn in die Legalität zurückzubringen. Wie ein Vater kümmert er sich um seinen Ziehsohn, lehrt ihn das Kochen, predigt ihm Ehrlichkeit, gibt ihm Halt. Angesichts der Unfähigkeit der anderen Väter ist es Carlinó fast zu verzeihen, dass er selbst dabei nur selten ehrlich ist.

Wer die ersten 70 Minuten übersteht, sich nicht von den gekünstelten Dialogen abschrecken lässt und dazu noch die banalen Figuren erträgt, erlebt ein versöhnliches Finale, mit dem bei all den Dramen zwischen Söhnen und Vätern nicht zu rechnen war. Die Täterinnen sind zwei Mütter, und trotzdem steht wieder ein Vater im Mittelpunkt, wenn auch nur einer im Geiste: Der aufopferungsvolle Carlinó dient dem Psychologen als Lehrstück.

