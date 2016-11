Wie verfüttere ich meine Frau an einen Dinosaurier? Ein Mammut aus dem Sumpf ziehen, einen Höhlenbären in Schach halten oder mit Neandertalern am Feuer sitzen? Das kann doch wirklich jeder!

Immer lächeln, selbst im Angesicht des Dinoschlunds! Im Japanischen Palais in Dresden kann man in Gemälde hineinschlüpfen und unversehrt wieder herauskommen. Vorausgesetzt, der Vati hält die Mutti gut fest. © eli GmbH

Wer bei diesem Museumsbesuch sein Smartphone zu Hause lässt, hat nur den halben Spaß. Aber wer nur Spaß haben will, verpasst eine aufregende Zeitreise durch die Erdgeschichte. Sie beginnt vor 75 Millionen Jahren, als Deutschland unter Wasser stand. Ein Baumstamm schwimmt zwischen zwei riesigen Meeresechsen. Nichtschwimmer haben keine Wahl: Rauf auf das Holz und gut festhalten! Die Echsen reißen ihre Mäuler auf, als wollten sie erst den Menschen und sich dann gegenseitig verschlingen. Oder machen sie nur Spaß? Ulf Linnemannn von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung meint, diese Giganten wären gar nicht nur gefräßig, sondern auch intelligent gewesen und hätten mit Fischen, Muscheln, Schnecken und Krebstieren gespielt. Als Beweis liegt dort ein steinerner Ammonit mit den Abdrücken der Zähne einer Meeresechse, daneben das Skelett eines Kopfes. Diese Exponate aus den Staatlichen Naturhistorischen Sammlungen Sachsen machen die neue Qualität der illusionistischen Bilderschau aus, an der hierzulande schon Tausende ihren Spaß hatten. Schon seit Jahren touren diverse, meist in China gemalte 3-D-Großbilder durch Deutschland. Besucher können in diese Gemälde hineinschlüpfen. Das sieht aus wie im wahren Leben – aber nur, wenn man sich fotografieren lässt. Auf der Albrechtsburg in Meißen war so eine Schau ein großer Erfolg, auf Schloss Augustusburg ist sie es immer noch.

Fünfzehn lebensgroße Naturszenerien aus Vergangenheit und Gegenwart sind ab Freitag im Japanischen Palais zu bestaunen. Man kann mit Neandertalern am Feuer sitzen, ein Mammut aus dem Sumpf ziehen, einen Riesengliederfüßer aus dem naturhistorischen Lehrbuch mit Insektenspray vertreiben. Vor der Wildschweinherde, die da aus dem Maisfeld prescht, sollte man besser ausreißen. Und endlich, endlich erwischt man die dreiste Waschbärengang und wird sie aus der Biotonne vertreiben. Doch wer in Sachsen ein Wanderfalkennest ausnehmen will, muss erstens ein guter Kletterer sein und sich zweitens auf eine saftige Strafe gefasst machen. Die Ausstellung bietet die unsportliche und straffreie Variante. Absturz inklusive. Sieht im Foto wirklich spektakulär aus.

„Die Gemälde sind alle mit nur einer Idee entstanden“, erklärt Karsten Stingl von der eli GmbH, die diese Bilder in Shenzhen fertigen lässt und gemeinsam mit den Naturhistorischen Sammlungen die Ausstellung einrichtete. „Aber unsere Besucher sind sehr viel kreativer, wenn es um das perfekte Foto geht.“ Beispiel Dinosaurier. Man kann ihn mit einem Stück Fleisch an der langen Lanze füttern. Man kann ihm aber auch die Ehefrau oder die Schwiegermutter ins Maul schieben. Ein Heidenspaß für die Familie!

„Tricture – Naturgeschichte in 3D“ vom 25. November bis 30. April im Japanischen Palais Dresden, Palaisplatz. Geöffnet Di – So 10 bis 18 Uhr, am 24. und 31. Dezember und 1. Januar geschlossen.

