Qatar ist gut bestückt mit Kunst aus Deutschland. In der Hauptstadt Doha laufen derzeit parallel zwei Ausstellungen. Die eine zeigt in der Fire Station, dem ehemaligen Feuerwehrdepot, eine Auswahl aus der Kunstsammlung der Deutschen Bank mit den üblichen Verdächtigen von Gerhard Richter bis Neo Rauch. Und in der Al Riwaq Gallery wird deutsche Design-Geschichte erzählt. „Driven bei German Design“ wurde von Volkswagen initiiert und gesponsert. Kunst und Design waren hier nicht der Türöffner, sondern folgen langjährigen geschäftlichen Verbindungen des kleinen Golfstaates mit diesen beiden Unternehmen. Qatar feiert in diesem Jahr mit großen Events die „Deutsche Saison“ und zeigt, wie gut der Kulturaustausch zwischen dem Wüstenstaat am Persischen Golf und Deutschland floriert. Einer, der solche Verbindungen weltweit vorangetrieben hat, war Martin Roth. Zuletzt leitete er eine der weltweit bedeutendsten Designsammlungen, das Victoria & Albert Museum in London. Die Ausstellung in Doha hat Roth kuratiert. Sie wurde zu seinem Vermächtnis. Die Eröffnung fand ohne Martin Roth statt. Er starb am 6. August.

Entwicklungswege und Prototypen

Der gebürtige Schwabe hat die meiste Zeit seines Berufslebens in Dresden gearbeitet, in den 1990er-Jahren als Direktor des Deutschen Hygiene-Museums, von 2001 bis 2011 als Generaldirektor der Staatlichen Kunstsammlungen. Der Osten Deutschlands hat den Weltbürger geprägt. In der Ausstellung, die mehr als 400 deutsche Design-Ikonen seit 1945 von der Architektur bis zum Fußballschuh, vom Teeservice aus Jenaer Glas bis zum Volkswagen XL1 zeigt, steht zum Beispiel ein grünes Moped der Marke Simson S 50 neben einem roten VW Golf. Beide Fahrzeuge wurden in den 1970er-Jahren entwickelt, eins in der DDR, das andere in der BRD. Sie haben mehr miteinander zu tun, als der Ausstellungsbesucher ahnt: Das Moped, das in der DDR recht beliebt war, hatten einst Karl Clauss Dietel und Lutz Rudolph entworfen. Hergestellt wurde es im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl. Der Chemnitzer Gestalter Clauss Dietel hatte aber auch – und das schon Ende der 60er-Jahre – einen Trabant P 603 mit Vollheck entworfen. Bereits seit den 1930er-Jahren wussten Autohersteller, dass ein Vollheck windschnittiger ist als ein Stufenheck. Allerdings wurde der P 603 nie gebaut. Der später entwickelte VW-Golf sieht dem Dietel-Entwurf erstaunlich ähnlich. Nur ein Zufall? Das Zusammentreffen der Fahrzeuge in der Ausstellung ist es jedenfalls nicht.

Diesen Subtext liefert die Ausstellung den qatarischen Besuchern nicht mit. Das wäre wahrscheinlich auch zu viel der Information. Aber immerhin vermittelt diese Schau endlich einmal kein einseitig westdeutsch geprägtes Bild. Und sie ist mehr als eine Design-Lehrschau und ein Laufsteg der Geschichte. Martin Roth hat sich zeit seines Lebens für Design interessiert, und ein Autofan war er auch. Seine Neugier hat die Ausstellungsgestalter wohl auch inspiriert, die Design-Ikonen nicht auf Sockel zu stellen, sondern im zentralen Teil der Schau eine mosaikartige Plattform aus kleinen, weißen Quadraten zu erfinden, die ein Gefühl von Bewegung erzeugt. Entwicklungswege werden gezeigt, Entwürfe, Prototypen. Und die Besucher sind eingeladen, sich selbst im Entwerfen auszuprobieren. Am dichtesten umlagert ist freilich die Autorennbahn. Doch auch sonst ist diese Ausstellung eine hochkarätige Spielwiese. Im Porsche-Soundlab zum Beispiel kann jeder so richtig Gas geben, zumindest geräuschtechnisch. Was ein hochwertiges Auto ausmacht, sind nicht nur Hubraum und PS, sondern auch der Klang von Türen und Blinkern, Schaltung und Hupe. Dennoch hören die kleinen und großen Jungs in ihren bodenlangen weißen Gewändern am liebsten, wie ein Porsche auf 200 Kilometern pro Stunde beschleunigt wird.

Wie eine Sammlung von Vasen

Was vermutlich auch daran liegen könnte, dass sie in Doha viel zu oft im Stau stehen. Und zwar nicht nur dann, wenn der Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, unterwegs ist, und alle Ampeln für eine gefühlte Ewigkeit auf Rot geschaltet sind. Der öffentliche Nahverkehr ist unterentwickelt. Jeder fährt selbst, und zwar gern in großen Spritfressern. Auch wird im reichsten Land der Welt ganz offensichtlich schneller gebaut, als Navigationssysteme aktualisiert werden können. Straßenführungen ändern sich täglich. Wo vor drei Jahren eine Kreuzung war und vor einem Jahr ein Kreisverkehr, ist heute ein Tunnel. Eine U-Bahn für die Hauptstadt Doha mit ihren gut 500 000 Einwohnern ist in Planung, ebenso ein Eisenbahnnetz für die Halbinsel im Persischen Golf.

Star-Architekten aus aller Herren Länder realisieren hier ihre Träume und bauen die steilsten Hochhäuser. Die Skyline sieht aus wie eine Sammlung von Blumenvasen. Es fehlen nur die Blumen. Menschen fehlen hier auch. Die Zahl der Zuwanderer ist enorm. Nur zwölf Prozent der 2,6 Millionen Einwohner sind Qatari.

Berühmte Architekten bauen in Doha freilich auch Museen: IM Pei entwarf das grandiose Museum für Islamische Kunst, dessen Chefin Julia Gonella eine deutsche Wissenschaftlerin ist. Jean Nouvels Entwurf für ein neues Kunstmuseum wird gerade realisiert. Es bekommt die Gestalt einer Wüstenrose, jenem Mineral aus Gipsspat, das im Wüstensand „wächst“ und als Sammlerstück in Museums- und Souvenirshops angeboten wird. Für die Ausstattung, also für den Glanz der Museen, sorgt die Schwester des Emirs, Sheikha Al Mayassa bint Hamad Khalifa Al Thani. Sie mischte in den vergangenen Jahren mit ihren Erwerbungen den internationalen Kunstmarkt auf. Doch schaut man sich nur eins dieser Museen an, gewinnt man schnell den Eindruck, dass hier eine kluge Frau eingekauft hat. Bildung ist in Qatar kostenlos. Es sind vor allem Frauen, die an die Universität drängen: Sie machen siebzig Prozent der Studierenden aus.

„Driven by German Design“ bis 14. Januar in der Al Riwaq Gallery Doha „German Encounters“ bis 20. Januar in der Fire Station Doha

