Wie in der Geisterbahn Alice Cooper bietet in der Jungen Garde in Dresden tolles Entertainment. Das schockt nicht mehr, macht aber Spaß.

Übrigens: Alice Cooper, der mit bürgerlichem Namen Vincent Damon Furnier heißt, ist ein vorzüglicher Golfspieler. © kairospress

Die ersten Sekunden erinnern an eine Geisterbahnfahrt. Kunstrauch überall, ein allgegenwärtiges Zischen und Schnaufen und eine knarzige Stimme vom Band, die vorwarnt: Gleich geht’s los!

Die 5 000 Gäste in der ausverkauften Jungen Garde in Dresden sind schon ungeduldig. Fast 45 Minuten hat die Umbaupause gedauert. Endlich wollen sie Alice Cooper auf der Bühne haben. Dann fällt der Vorhang, zwei riesige schwarz umrandete Augen, und die Show geht los. Wenn selbst die Roadies nach Halloween-Art verkleidet sind, verspricht das eine angemessene Show für den Horror-Rocker. Da flitzen Skelette und Henker über die Bühne. Und Alice Cooper steht lässig auf einem Boxenstapel, als wäre er deutlich jünger.

Die Zeiten großer Schock-Momente sind zwar vorbei, aber als er so vor dem Publikum steht, die Arme wie ein Priester ausgebreitet, grölt die schwarz bekleidete Menge begeistert. Und sie wird reich beschenkt werden in den kommenden anderthalb Stunden: Die Gitarristen schmeißen Plektrum um Plektrum in die Menge. Ansonsten regnet es sogar Geld, sehr glamourös auf einen Degen gespießt, in die ersten Reihen.

Krachbum-Entertainment

Das alles ist fein säuberlich durchchoreografiert, wie ein Konzert von Helene Fischer, nur eben als Horror-Show. Vermutlich könnte man den gleichen Ablauf in jeder anderen Stadt sehen, aber das Dämmerlicht und die Bühne der Jungen Garde sind dann doch einzigartig.

Überhaupt wechselt Alice Cooper so häufig die Kostüme, dass man am Ende nicht mehr mitkommt: „Hatte er die Kutte jetzt schon mal an?“ Egal, denn das Einzige, was zählt, ist nun mal die Show. Und da darf das Theater natürlich nicht fehlen. Deswegen steht auch nach großem Tamtam, viel Rauch und Feuerwerk ein locker drei Meter hoher Frankenstein-Cooper auf der Bühne und singt: „Feed my Frankenstein!“ Das ist längst nicht mehr so schockierend wie vielleicht vor 30 Jahren, aber eine Enthauptung mit einer Guillotine kommentiert das Publikum immer noch mit Jubelschreien.

Wenn Alice Cooper in seinen knallengen Hosen über die Bühne stolziert oder mit den Bandmitgliedern gemeinsam posiert, bricht die Stimme manchmal weg. Dann übernimmt die Band oder das Publikum. Und jeder weiß: Das ist live! Das Spektakel auf der Bühne lenkt von den kleineren Fehlern ab. Immerhin ist der Mann inzwischen 69 Jahre alt. Er hat 50 Jahre Bühnenerfahrung, 27 Studioalben herausgebracht und einen Platz in der Rock ‘n‘ Roll Hall of Fame. Da fallen ein paar verschluckte Silben kaum ins Gewicht.

Die Rolle des Alice Cooper spielt Vincent Damon Furnier, wie die Rock-Legende eigentlich heißt, perfekt. Der aus dem Publikum geworfene Fächer wird kurzerhand zum Showelement und, man muss es zugeben, dieser Mann weiß, wie der zu benutzen ist. Dazu steht im Hintergrund eine mehr als motivierte Band, die ihm aber kein bisschen die Show stiehlt. Immerhin ist sogar der Schlagzeuger von U2 dabei. Und die Gitarristin Nita Strauß ist eine der besten der Welt. Cooper ist freilich der Dirigent. Mit allem, was sich dazu eignet, fuchtelt er herum: Stöcke, Krücken, Degen, Peitschen ... So lenkt er nicht nur die Band, sondern auch das Publikum, das dankend darauf eingeht. Leider bleiben die ausholenden Bewegungen neben den kleinen Geschenken die einzigen kurzen individuellen Gesten an die Zuschauer.

Zum Schluss gibt es noch eine kurze Vorstellung der Band, ansonsten hört man kein gesprochenes Wort von ihm. Das „Schockrocker“-Image will gepflegt werden. Dabei ist der Mann gläubiger Christ, liest nach eigenen Angaben 20 Minuten am Tag in der Bibel und trinkt seit Jahrzehnten keinen Tropfen Alkohol mehr. Alice Cooper bleibt die Rolle, die für Konzerte herausgekramt wird. Immerhin redet er in Interviews öfter mal in der dritten Person von seinem Bühnenego.

Am besten kamen natürlich Lieder wie „Poison“ oder „Pain“ an. Wenn Cooper singt „I‘m your Pain / don‘t you love your pain“, ist das Publikum ganz bei ihm. Das neue Album, das erst vor einer Woche erschien, ist okay, aber mehr auch nicht. Die Lieder sind so glattgebügelt, dass sie auf der Bühne einfach nicht den gleichen Druck erzeugen wie zum Beispiel ein „School’s Out“. Vor allem, weil bereits in den 45 Minuten Wartezeit nach der Vorband „Neonfly“ das neue Album fast vollständig aus den Lautsprechern tönte.

Ein Alice-Cooper-Konzert ist wie ein Besuch in einer Geisterbahn. So richtig fürchtet man sich nicht, aber es macht doch sehr viel Spaß.

