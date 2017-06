Wie im Ferienlager Das Staatsschauspiel Dresden brauchte einen Lückenfüller-Intendanten. Wie Jürgen Reitzler es schaffte, dies nie zu sein.

In Wahrheit eine Doppelspitze: Jürgen Reitzler und Beate Heine lenkten ein Jahr lang das Staatsschauspiel Dresden.

„89/90" im Kleinen Haus war eins der Erfolgsstücke der Saison 2016/2017. Mit grandioser Stimmung auf der Bühne. Alle wussten: Das hier ist bald vorbei.

Wenn Jürgen Reitzler etwas aus Dresden mitnimmt, dann eine Erkenntnis: Es lohnt sich immer, etwas zu wagen. Ein Jahr lang hat Reitzler das Staatsschauspiel geleitet. Es war die wohl kürzeste Intendanz in der Geschichte Dresdens. Und er setzte alles auf eine Karte. Am Wochenende lief die letzte Premiere dieser Spielzeit: Das fulminante „Wut“ in der Frauenkirche, eine Koproduktion mit den Dresdner Musikfestspielen, ein Wahnsinns-Kraftakt aus Orchester, Bürgerchor und Ensemble. So etwas bekommt man eigentlich nur auf Festivals zu sehen – Reitzler gönnte es sich zum krönenden Abschluss. Am Ende der ersten und letzten Vorstellung – ja, dieses „Wut“ gibt’s wohl nie wieder – feierten Team und Ensemble ihren Interimschef mit Tränen und Konfetti. Reitzler stellte innerhalb eines Jahres ein Profil für das Staatsschauspiel auf die Beine, das es in sich hatte. Zahlen: 243 000 Zuschauerinnen und Zuschauer, eine Auslastung von 80 Prozent. Das Staatsschauspiel Dresden meldete am Donnerstag, in der Spielzeit 2016/2017 den höchsten Kartenerlös in seiner Geschichte erzielt zu haben.

Man muss aus allen Rohren schießen

Wenn Jürgen Reitzler gefragt wird, wie er das geschafft hat, antwortet er immer in einer eigentümlichen Mischung aus Selbstbewusstsein und Tiefstapelei. „Ich kann halt disponieren“, das ist so ein Satz, der seinen Erfolg als das Ergebnis einer erlernbaren Technik beschreibt, nicht als Geniestreich. Reitzler ist kein Genie, aber er kennt das Staatsschauspiel: Unter der Leitung seines Vorgängers Wilfried Schulz war er Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros, er hat den Spielplan koordiniert, gebucht und geplant. Er weiß, wie oft sich eine Uraufführung im Kleinen Haus verkauft und er weiß auch, dass man ohne viele laufende Produktionen im Rucksack ziemlich ins Schleudern gerät.

Darum die 36 Premieren. So viele neue Inszenierungen präsentierte Jürgen Reitzler in den vergangenen Monaten, üblich waren bisher maximal 28 pro Spielzeit. Doch es war kein Größenwahn, sondern schlicht und ergreifend notwendig, meint Reitzler. „Wilfried Schulz hat nicht nur viele Inszenierungen, sondern auch einen großen Teil der Schauspieler mitgenommen.“ Er war froh, wenn er Christian Friedel mal für „Hamlet“ bekam. Wenn er „Tschick“ irgendwie ansetzen konnte.

Wenn man mit Jürgen Reitzler einen Termin vereinbaren will, dann kriegt man ihn nur zu zweit: zusammen mit seiner Chefdramaturgin Beate Heine. Beim Gespräch sitzt diese dabei, die beiden werfen sich gegenseitig die Bälle zu – und nicht selten dribbelt Heine allein. Reitzler kennt sich damit aus, was beim Publikum läuft und was nicht, aber den „Blick von außen“ brachte Heine aus Hamburg mit. Eigentlich, so stellt es der Chef dar, waren sie eine Doppelspitze. Dabei war diese ursprünglich mit einem ganz anderen Part geplant: Wolfgang Engel sollte Reitzler unterstützen. Doch der Regisseur erkrankte schwer. Ohnehin sei Engel als künstlerischer Berater geplant gewesen, räumt Reitzler mit dem Mythos auf, die Intendanz sei plötzlich halbiert worden. „Engel hat uns von Anfang an die Programmgestaltung überlassen.“

Man sagt, dass sich die Leitung eines Theaters in der Regel erst nach zwei, drei Spielzeiten stabilisiert. Dass sie dann erst ein Gefühl dafür hat, welches Programm eine Stadt braucht. Reitzler und Heine hatten diese Zeit nicht. Ein Jahr für die Planung, ein Jahr Betrieb. „Es fühlte sich manchmal an wie Ferienlager“, sagt Beate Heine. „Alle wussten: Das hier dauert nur ein Jahr, wir haben nichts zu verlieren.“ Anfangs habe sie gedacht, bei fünf Jahren hätte man ganz anders planen können. „Heute sage ich: Man muss immer aus allen Rohren schießen.“

Geschossen wurde zunächst nicht im Schauspielhaus, dieses wurde monatelang renoviert. Reitzler und Heine hatten ihre ersten Premieren im Palais im Großen Garten, in der Schlosskapelle, der Trinitatiskirche. Die Ausweichorte inspirierten die Stückauswahl, sagt Beate Heine, Reitzler schwärmt von der Stimmung: „Wir hatten federballspielende Techniker während der Probenzeit am Palais, das war eine tolle Zeit.“ Da ist es wieder, das Ferienlager. Reitzler ist im Haus beliebt, quatscht mit jedem. Ehemalige Kollegen rufen ihn manchmal an und fragen um Rat. Er ist einer, mit dem man gern ein Bier trinkt.

Keine schlechten Voraussetzungen. Denn eine Interims-Intendanz ist oft anfällig für internen Knatsch. Wenn die Leitung schon fast wieder auf dem Absprung ist, gibt es auch für Künstler wenig Sicherheit, es ist schwer, dass Teamgeist entsteht. Doch Reitzler und Heine sorgten wohl von Anfang an für eine so gute Stimmung, dass das die Künstler überzeugte. Als die Planungen begannen, war Dresden in heilloser Pegida-Aufruhr. „Man wusste damals nicht, wie es sich gesellschaftspolitisch entwickelt“, sagt Beate Heine. Doch die Künstler habe genau das gereizt. „Es war wichtig für sie, hier zu arbeiten. Stoffe von ,Jeder stirbt für sich allein‘ bis zu ,Othello‘ stehen hier in einem besonderen politischen Kontext.“ Sie sagt auch, dass sie sich gerade gar nicht vorstellen kann, in einer anderen Stadt zu arbeiten. Als Nächstes wird sie Chefdramaturgin am Schauspiel Köln – „auch da gibt es Untiefen“, so Heine. Die Arbeit in Dresden hat sie sicher sensibilisiert, sich nicht auf Bewährtem auszuruhen.

„Ehrfürchtig war ich nie“

Jürgen Reitzler zieht es zumindest geografisch in die andere Richtung: Er wird wieder Chef des Künstlerischen Betriebsbüros, am Berliner Ensemble unter dem neuen Intendanten Oliver Reese. Der Schritt eine Stufe von der Spitze nach unten ist für ihn „tatsächlich total komisch“. Reitzler hat es auch genossen, gestalten zu können. Dresden nach acht Jahren zu verlassen, fällt ihm nicht leicht. Das BE, in der Hauptstadt, erblasst er da nicht vor Ehrfurcht? „Ich bin ja ein Provinztyp“, sagt der gebürtige Coburger trocken. „Ich habe großen Respekt vor Leuten, die was können. Aber ehrfürchtig war ich Gott sei Dank nie.“

Vielleicht hat ihm diese Selbstironie seine Zeit in Dresden erleichtert. Vielleicht braucht man einen Mangel an Ehrfurcht, um ein Staatstheater ein Jahr zu leiten. Vielleicht hat dies alles dazu geführt, dass er heute sagen kann: „Als Lückenfüller habe ich mich nie gefühlt.“

