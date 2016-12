Wie Herr Barbara ein Star wird Der Schriftsteller Kurt Tucholsky konnte das Kino nicht leiden, doch für das Kino schrieb er gekonnt: eine Ausgrabung.

Kurt Tucholsky schrieb nicht nur hämische Filmkritiken. Auch ein Drehbuch fand sich im Nachlass des großen Satirikers, der sich am 21. Dezember 1935 im Exil das Leben nahm. © pa PA/Fine Art

Eine Frau spielt einen Mann, der eine Frau spielt. Dieser Einfall garantiert seit Shakespeare fast von selbst Situationskomik auf der Bühne und Lacher im Publikum. Umso mehr, wenn ein Könner wie Kurt Tucholsky diese Geschichte ausmalt. Die doppelbödige Leichtigkeit macht ihm so schnell keiner nach. Er kann elegant und pointiert schreiben. Dass er auch in Filmbildern denken kann, ist weniger bekannt. Dieses Einfühlungsvermögen erstaunt, weil Tucholsky das damals noch junge Medium mit einer Mischung aus Skepsis und Verachtung verfolgte. Kino war für den streitbaren politischen Publizisten Massenware, nicht Kunst. In seinem „Rheinsberg“-Roman schickt er Claire und Wölfchen in den Kintopp, wenn ihnen der Sinn nach Romantik steht.

Das Misstrauen hielt den scharfsinnigen Tucholsky jedoch nicht davon ab, unter seinem Pseudonym Peter Panter den Auftrag für ein Drehbuch anzunehmen. Für die unabhängige Produktionsfirma Nero-Film verfasste er 1931 das Skript „Seifenblasen“. Es schlummerte viele Jahrzehnte lang im Nachlass und wurde schließlich in der Werkausgabe im Band 15 gedruckt. Nun kommt die gut versteckte Perle in einem eigenen kleinen Buch ans Licht. Eine kluge Entscheidung des Verlags. Im Nachwort erhellt Filmspezialist Michael Töteberg den historischen Hintergrund.

Die Geschichte selbst zeigt das Tingeltangel der Zwanzigerjahre auf dem Höhepunkt. Jeden Tag eröffnet eine neue Revue. Nur wenige Künstler gelangen von dort zum Weltruhm wie etwa Marlene Dietrich.

Bei Tucholsky heißt das Girl Barbara und trägt grazil die Nummer für den nächsten Auftritt auf der Bühne von rechts nach links. Als Nummer 17 kommt ein schmieriger Kerl mit falschen Locken und falschem Busen. Das, meint Barbara, kann sie besser. Sie zieht den Anzug ihres Bruders an und bewirbt sich bei der Konkurrenz als Damenimitator Paulus. Der Direktor des Varietés ist begeistert, das Publikum jubelt, die Vorstellungen sind ausverkauft, und die Verehrerinnen stehen Schlange. Endlich mal ein Mann, der sie versteht.

Die Täuschung führt zu amourösen Verwicklungen, die Kurt Tucholsky mit Witz und Verve gestaltet. Präzise notiert er, wie er sich die jeweiligen Szenen denkt. Das Leben hinter den Kulissen soll nicht übertrieben und albern dargestellt werden: „Artisten sind saubere Arbeiter.“

Seine filmischen Einfälle wirken ziemlich modern. Einen Dialog bei der Bahnfahrt zeigt er nicht im Pingpong sprechender Köpfe, sondern legt in bester Hitchcock-Manier Aufnahmen von belebter Straßenkulisse darunter. Ein anderer Dialog ereignet sich in einer Baugrube. Aus den losen Enden schwarzer Telefonkabel sind Stimmen zu hören. Heimlich verabreden sich die Verehrer von Barbara-Paulus, ohne dass einer vom anderen weiß.

Tucholsky treibt das amüsante Spiel der Geschlechter mit Verdächtigung und Erpressung auf die Spitze – und zugleich porträtiert er mit freundlichem Spott die sogenannte bessere Gesellschaft. Aus dem Film ist dann nichts geworden. Der Regisseur verließ die Firma. Doch auch ohne Bilder macht die Geschichte viel Spaß.

Kurt Tucholsky: Seifenblasen. Rowohlt, 127 S., 10 Euro

