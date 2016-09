Wie der Kanzler ins Möhrenbeet fiel Matthias Brandt war das bestbewachte deutsche Kind. Davon erzählt der Schauspieler in seinem ersten Buch.

Der Schauspieler Matthias Brandt schreibt so, wie er spielt: genau beobachtend, freundlich und uneitel. Als Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels ist er am Sonntag im „Polizeiruf 110“ wieder zu sehen.

Ein seltener Augenblick: Erst nach Anklopfen darf der Sohn das Reich des Vaters betreten, der im gemeinsamen Haus eine Wohnung mit separatem Eingang hat. Das Foto von Matthias und Willy Brandt stammt von 1967.

Es muss ein besonders glückloser PR-Stratege gewesen sein, der diesen Ausflug plante. Die SPD-Granden Brandt und Wehner sollten ihr angespanntes Verhältnis bei einer gemeinsamen Radtour entspannen. Sie hatten sich über die Ostpolitik gestritten, hatten sich öffentlich angegiftet und ihre Partei bis an den Rand der Regierungsunfähigkeit gebracht. Radelnd sollten sie nun miteinander reden. Für den Bundeskanzler Willy Brandt wurde extra ein Herrenrad angeschafft, und schon das Erklimmen des Sattels erwies sich als ein Problem. Er trat in die Pedalen, schlingerte durch die Kurven, kippte um und fiel ganz langsam ins Möhrenbeet. „Mein Vater stürzte nicht, er kenterte“, so beschreibt es Matthias Brandt. „Ich hätte besser auf ihn aufpassen müssen, dachte ich noch.“

Die Szene ereignet sich Anfang der Siebzigerjahre. Sie hat etwas Komisches und etwas Trauriges, und oft gehört das zusammen in den Geschichten des Schauspielers Matthias Brandt. Sie gewinnen ihren Charme vor allem daraus, dass er es ist, der sie schreibt – und man ihn darin überraschend erkennen kann. Sein Debüt mit dem Titel „Raumpatrouille“ kommt an diesem Donnerstag auf den Markt, zeitgleich mit der CD „Memory Boy“ seines Musikerfreundes Jens Thomas. In die melancholischen Rockballaden raunt Brandt gelegentlich einen Satz aus dem Buch.

In 14 kurzen Geschichten erinnert sich der jüngste Sohn von Rut und Willy Brandt an seine Kindheit, die anderen Jungskindheiten zwischen sieben und zwölf ähnelt und die er selbst nicht als außergewöhnlich erlebt. Manchmal wundert er sich, dass der joviale Mann auf den Plakaten derselbe sein soll, der im Bad nach dem Rasieren mürrisch nach einem Pflaster sucht. Und nur die Chauffeure, die Polizisten und die Herren in rätselhafter Funktion, die hat der Junge exklusiv. Manchmal versucht er, den Wachleuten zu entwischen oder setzt sich zu einem von ihnen ins Häuschen. Dann ist er nicht ganz so allein. In einem unbeobachteten Augenblick zieht er die Pistole aus dem Holster.

Brandt erzählt, wie er Schießen spielte und auch sonst gern so tat als ob. Er konnte Räume füllen „mit all dem, was ich dachte und fühlte“. Manchmal, schreibt er, kam es ihm vor, als ob er sich selbst beim Leben zusähe als einer, der sich das alles nur ausgedacht hat. Umso mehr begeistert ihn die schlichtspießige Normalität, die er in der Familie von Freund Holger erlebt. Er bewundert das brokatbezogene Telefon, die Schnittchen mit Champignonstreichkäse und den Frotteebezug auf der Toilette, der zum Teppich davor passt. „Wenn es mir irgendwo gefiel, musste ich mich dieser Umgebung vollkommen anverwandeln.“

An Schauspielerei denkt er noch nicht. Vielmehr will er Astronaut werden und lebt nach Berichten von der ersten Mondlandung in seiner Fantasie wochenlang im All. Falls es nicht klappen sollte mit dem Beruf, wäre Briefträger die andere Option. Denn der dreht im Fernsehen das Glücksrad. Manchmal tritt er albern verkleidet auf, und der junge Zuschauer lernt: „Auch das dämlichste Kostüm kann, ja will mit Würde getragen werden.“ Da vermischt sich kindliche Erfahrung mit heutigem Wissen, die Perspektive verschiebt sich gelegentlich. Doch das Literaturtechnische dürfte den 54-jährigen Jungautor weniger interessieren – er hat spürbar Vergnügen am Erzählen. Das tut er ohne doppelten Trommelwirbel, ohne Bedeutungshuberei und ohne jede Eitelkeit. Freimütig erzählt er, wie er als Torwart scheiterte. Gerade weil dem Fußball seine ganze Liebe gehörte, fühlte er sich doppelt enttäuscht.

Solche Szenen sind mit schöner Selbstironie notiert. Man liest das hintergründige Lächeln mit, das so typisch für Matthias Brandt ist. Er, der sich als Schauspieler lieber einmal mehr zurücknimmt, als mit großer Geste durchs Bild zu wehen, bevorzugt auch im Schreiben die feinsinnige Andeutung und das Detail, das für sich spricht. Er hat lange auf der Bühne gestanden, bevor er 2003 in der Rolle des DDR-Spions Günter Guillaume fernsehbekannt wurde. Seit fünf Jahren ermittelt er im Münchner „Polizeiruf“.

Einmal, als er mit der Mutter nach Norwegen in ihre Heimat fährt, fragt sie ihn, ob sie nicht zusammen dort bleiben sollten. Ohne dass der Erzähler es kommentiert, wird die brüchige Beziehung zwischen Rut und Willy Brandt ahnbar. Aber es gibt keine geheimen Blicke durchs Schlüsselloch. Keine Vorwürfe.

Schlaglichtartig erhellt sich freilich das Fatale eines Politikerfamilienlebens, wenn der Autor Brandt von einem inszenierten Rummelbesuch am Rhein mit Vater und Mutter, Bierzelt, Blasmusik und Buhrufen erzählt. Und wie er im Blitzlichtgewitter der Journalisten so lange Lose ziehen muss, bis er den Hauptgewinn trifft – ausgerechnet einen riesigen rosa Teddybär. Dabei ist der Junge schon zehn. „Auf der Heimfahrt Schweigen.“

Matthias Brandt: Raumpatrouille.

Kiepenheuer & Witsch, 176 Seiten, 18 Euro

Jens Thomas: Memory Boy, 1 CD, Roof Music

