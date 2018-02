Wie Blutsbrüder unter politischem Druck zu Feinden wurden Der Dresdner Schriftsteller Michael G. Fritz erforscht die verdrängte Vergangenheit.

Michael G. Fritz findet seine Figuren auch in den Landschaften, in denen sie leben. Er ist in Elbnähe zu Hause. © Robert Michael

Michael G. Fritz sei ein Geheimtipp unter den deutschen Erzählern seit seinem Roman „Die Rivalen“, meinte ein Rezensent 2008 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zum 65. Geburtstag des Dresdner Schriftstellers an diesem Sonnabend sei dieser Satz zitiert, denn er ist zweifellos zuerst Kompliment und nicht Klage.

„Die Grenze verlief weiter unten auf der Mitte der ewig kaputten Straße wie ein gezogener Strich, die Grenze zwischen Berlin und der DDR, oder man sagte Zone, je nachdem wie man dachte oder wer dabei war.“ Ein Satz aus dem Prosaband „Der Geruch des Westens“ , der 1999 erschienen ist und viel verrät über den Autor. Er sagt zum Beispiel zwischen den Zeilen, dass der Dresdner Michael G. Fritz eigentlich Berliner ist. Dort 1953 im Osten geboren. Die Teilung Deutschlands hatte ein Berliner beinah täglich schmerzlich vor Augen. Erst recht, als es ab 1961 die Mauer gab, die „ein gezogener Strich“ durch viele Lebenspläne wurde. Fritz erlebte es unmittelbar, wie das Politische ins Private eingreift. Er studierte an der Bergakademie Freiberg, wurde aber aus politischen Gründen exmatrikuliert und erst 1993 rehabilitiert. Nachträglich erhielt er den akademischen Grad Diplomingenieur.

In seiner Freiberger Zeit sammelte Michael G. Fritz literarische Erfahrung in einer Autorengemeinschaft. Er nennt Schreiben „einen Auftrag zum Erinnern“ und fügt an: „Erinnerung in ihrer Komplexität ist für mich ein zutiefst humaner Akt.“ Diesem Leitgedanken folgte er in seinem Roman „Die Rivalen“, in dem sich zwei Freunde nach der Wiedervereinigung in Berlin plötzlich über den Weg laufen – und aus dem Weg gehen. Sie haben eine Geschichte gegenseitigen Verrats, die sich in der DDR im politischen Jahr 1968 ereignet hat.

Die erste und die zweite Heimat

Es gab eine Frau zu gewinnen und für den unterlegenen Rivalen gab es sie zu verlieren. Sie hatten als Jungs Blutsbrüderschaft geschworen und wurden unter politischem Druck einander Kain und Abel. „Mich interessiert die Kontamination der Gegenwart durch Vergangenheit. Ist Vergangenheit nicht immer ein Teil der Gegenwart und also nie vergangen?“, fragt der Schriftsteller.

Davon erzählt er in fast allen seinen Büchern und fügt an: „Im öffentlichen Diskurs wird das Leben der Menschen vor den großen sozialen Kulminationspunkten, etwa 1989/90 oder 1945, oft ausgeblendet.“ Er will dem entgegenarbeiten und „den Menschen in seinem widersprüchlichen Lauf durch die Zeiten darstellen“.

Dieses Nachbluten der Vergangenheit, das oftmals von den Figuren mit Verdrängen beantwortet wird, nutzt der Autor in seinen Büchern als Erzählstoff. Er weiß die Neugier zu wecken, die den Leser mit wirklich guten Geschichten belohnt.

Sowohl sein Roman „Die Rivalen“ wie der ein Jahr später veröffentlichte Roman „Tante Laura“ sind großartig erzählte psychologische Kammerspiele. Wer ist Tante Laura, die Titelfigur, die durch den ersten Teil des Buches geistert, am Ende wirklich? Der Scheidungsgrund oder der Engel der Geschichte?

Michael G. Fritz findet seine Figuren nicht nur in den Zeitläuften, sondern auch in den Landschaften, in denen sie leben. Er lässt sie dort agieren, wo Flüsse sich im Berliner Umland in Seen ergießen und Fische zu fangen möglich ist oder verstrüppte Inseln heimliche Verstecke für Liebespaare sind, wo Häuser alte Besitzer verlieren und neue nicht richtig mit ihnen umzugehen wissen. Fritz folgt dem Gedanken, dass „Heimat dort ist, wo man geboren wurde“ und nennt deshalb Berlin die erste Heimat. Sein Herz weitet die Sprache, die er von Kindheit an im Ohr hat, der Berliner Dialekt, der augenzwinkernde Witz, die Schnoddrigkeit, die jeder Obrigkeit Paroli geboten hat.

Aus dieser Einheit mit der Landschaft seiner Jugend schöpft vermutlich sein Erzählen. Aber lange genug ist Dresden seine zweite Heimat, wo er wieder ein Haus gebaut hat und zwei Tage in der Woche für die Öffentlichkeitsarbeit der Städtischen Bibliotheken von Dresden tätig ist, unzählige Lesungen moderiert und im Vorstand des Literaturzentrums in der Villa Augustin mittut. Zu den aktuellen Auseinandersetzungen in der Dresdner Literaturszene um die „Charta 2017“ und den Vorwurf einer Gesinnungsdiktatur will er sich jedoch nicht äußern.

Auch nach seinem 65. Geburtstag wird der Autor das Schreiben nicht lassen. Gerade ist ein Roman im Entstehen, der auch wieder von einer alten Geschichte lebt, die urplötzlich in der Gegenwart aufploppt. Unerwartet findet Arno eine Spur zu seiner Frau Angelika, die ihn gleich nach der Wiedervereinigung wegen eines anderen Mannes verlassen hat. Aber warum hat sie ihn verlassen? Noch ist der Text nicht fertig.

Michael G. Fritz ist in seinen Romanen nicht nur der Mann der Themen. Was ihn heraushebt aus den vielen, die schreiben, ist sein Verhältnis zur Sprache. Er sagt: „Die Suche nach der eigenen Sprache ist die fortwährende Suche nach dem eigenen Ich.“ Das klingt nach Lust auf Fortsetzung oder nach Fortsetzung der Lust, wie man es nimmt.

