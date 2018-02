Widerstand gegen neue Operetten-Chefin

Dresden. In einem Brief an die Dresdner Stadträte macht der Förderverein der Staatsoperette jetzt Front gegen die geplante Neubesetzung der Intendantenstelle. Die Ausschreibung sei zu allgemein und ohne notwendige Qualifikationsvorgaben verfasst gewesen, zudem hätten in der Auswahlrunde Spartenkenner gefehlt.

Wolfgang Schaller, der amtierende Chef des Theaters, scheidet zum Ende der nächsten Spielzeit aus, mit Beginn der Saison 2019/2020 soll Kathrin Kondaurow den Posten übernehmen. Die 34-jährige Dramaturgin aus Weimar wurde von einer Findungskommission unter Leitung der Bürgermeisterin für Kultur, Annekatrin Klepsch, gekürt.

Doch genau die Arbeit dieser Kommission kritisiert nun der Förderverein. Er ruft deshalb die Stadträte, die final über die Besetzung der Stelle entscheiden müssen, dazu auf, sich für eine Wiederholung der Ausschreibung einzusetzen. Zuvor hatte bereits Wilfried Krätzschmar, langjähriger Musikhochschulrektor, Präsident der Akademie der Künste und Mitglied der Findungskommission, öffentlich gegen die Wahl von Kathrin Kondaurow protestiert. (SZ)

zur Startseite