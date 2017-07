Wettrechnen mit dem Tod Benedict Cumberbatch brilliert im Kriegsdrama „The Imitation Game“ als besessener Forscher.

Der Mathematiker Alan Turing (Benedict Cumberbatch) arbeitet fieberhaft daran, den Geheimcode der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln und den Zweiten Weltkrieg zu verkürzen. © Jack English/SquareOne Entertainment

Seine Art wird inzwischen ein wenig berechenbar, sein „Sherlock Holmes“ im Fernsehen schmeckt gelegentlich nach Masche. Doch es liegt auch an Drehbuch und Regie der inzwischen etwas überambitioniert wirkenden britischen Krimiserie, dass Benedict Cumberbatch den schrägen Detektiv ständig mit der gleichen Miene und Gestik gestaltet. Zur Erinnerung daran, was der Frauenschwarm wirklich kann, ist die Ausstrahlung des Historienthrillers „The Imitation Game“ heute Abend im Ersten ein willkommenes Ereignis. Aber nicht nur deshalb.

Es sirrt und klackt, es summt und rotiert. Laut fährt Leben in die Spulen und Rädchen des lieferwagengroßen Computers. Aus den umstehenden Männern hingegen scheint jedes Leben zu weichen. Stocksteif, mit offenen Augen und Mündern, starren sie ihr Wunderwerk an. Wird es funktionieren? Wird ihre Konstruktion den Code der deutschen Verschlüsselungsmaschine „Enigma“ knacken? Werden sie hier, in einem streng geheimen Komplex auf dem Lande nahe London, bald alle Geheimnachrichten und Befehle der Nazis dechiffrieren, über die Taktiken des Gegners Bescheid wissen, den Zweiten Weltkrieg gewinnen? Nur ein Gesicht bleibt nicht starr: Auch in den Zügen von Alan Turing sirrt es und klackt und summt und rotiert. Man nimmt das deutlich wahr, ohne es wirklich zu sehen. Das macht eben die Kunst. Die wirklich Schauspielkunst von Benedict Cumberbatch, der im Film „The Imitation Game“ Alan Turing verkörpert. Jenen Mann, der das Geheimnis von „Enigma“ nach jahrelangen Mühen und Rückschlägen schließlich lösen und dadurch den Krieg zumindest verkürzen konnte.

Morten Tyldums Drama ist ein famoser Film mit einem überragenden Hauptdarsteller, äußerst klug erzählt, hervorragend bebildert und belebt. Verdientermaßen war „The Imitation Game“ achtmal für den Oscar nominiert, auch in der Kategorie Bester Hauptdarsteller. Unverdientermaßen ging er völlig leer aus. Vor allem für Cumberbatch war das tragisch. Denn seine Leistung als Alan Turing ist eine Feier der höchsten Darstellungsgabe, diszipliniert, sensibel, fingerspitzengefühlvoll, ist ein tiefer Blick ins Herz der Leinwandillusionen. Wobei ihm seine Erfahrung beim Gestalten ungewöhnlicher Charaktere fraglos zugute kam.

Mathematiker Turing war ein besessenes Genie, er litt unter Komplexen, Neurosen, emotionalen Störungen, er musste sich wegen seiner Homosexualität, die damals noch als Krankheit galt, einer wesensverändernden Hormontherapie zwangsunterziehen. Kurzum: Er war ein besonderer Mensch, den man krank machte.

Nicht nur für die Briten waren sein obsessives Wesen, seine Starrköpfigkeit, sein unbedingter Willen, sich durchzusetzen, ein Segen. Umso schrecklicher ist es in Morten Tyldums auch psychologisch fein erzählten Film anzusehen, wie man diesem Mann, dem wahrscheinlich Hunderrtausende ihr Leben zu verdanken haben, anschließend mitgespielt hat.

The Imitation Game, Mo. 20.15 Uhr (ARD)

