Wer stiehlt denn heute noch Bücher? John Grisham befasst sich in seinem neuen Roman mal nicht mit der Justiz, sondern mit dem Literaturbetrieb.

John Grisham gehört mit 30 Romanen zur Spitzenklasse. © dapd

Der amerikanische Bestsellerautor John Grisham kommt selten ohne Gerichtsdrama aus, ohne Anwälte als Hauptfiguren noch seltener. Im Jahr 2002 hatte der Meister des Justizthrillers im Roman „Das Fest“ allerlei Pleiten, Pech und Pannen in der Weihnachtszeit geschildert.

In seinem dreißigsten Roman sind Sommer, Sonne und Strand angesagt. Es geht um wertvolle Bücher, kostbare, signierte Erstausgaben und schier unbezahlbare Manuskripte von Scott F. Fitzgerald, darunter „Der große Gatsby“. Wie alles, was gut und teuer ist, ziehen auch bibliophile Schätze die Verbrecherwelt an. Ein Raubüberfall auf die Bibliothek der Princeton University gelingt dank raffinierter Ablenkungsmanöver. Grisham hat nach eigenem Bekunden den Schauplatz nie gesehen und verfremdet die örtlichen Gegebenheiten, um nur ja niemanden zum Diebstahl anzuregen.

Auftritt Mercer Mann, 31-jährige begabte, aber mittellose und auch darum unter Schreibblockade leidende, attraktive Schriftstellerin. Weil sie mit den Einbrechern garantiert nichts zu tun hat, fragt man sich, welche Rolle ihr zugedacht ist. Da kommt eine private Sicherheitsfirma mit Kontakten zum FBI ins Spiel. Sie steht im Dienst eines Versicherungsunternehmens, das der Universität bei einem Totalverlust der Fitzgerald-Manuskripte die stolze Summe von 25 Millionen US-Dollar zahlen müsste.

Die clevere Leiterin dieser Operation hält es für möglich, dass der charismatische und zwielichtige Buchhändler Bruce Cable die Manuskripte erworben hat. Mercer Mann hat auf der Insel Camino Island in Florida schöne Jugendtage bei ihrer geliebten Großmutter verbracht. Noch immer hat sie Zugang zu einem Strandhaus in der Nähe von Cables Buchhandlung. Cable lebt in einer freizügigen eheähnlichen Partnerschaft und steht auf Frauen wie Mercer, die mit ihrem Beruf, ihrer Beziehung zur Insel und ihrem Aussehen der ideale Lockvogel wäre. Mercer zögert, findet sich nicht hinterhältig genug, sagt schließlich zu, um ihre Geldsorgen loszuwerden. Auch Grisham zögert – beim Vorantreiben der Handlung. Dafür entschädigt eine vergnügliche Runde angetrunkener Schriftsteller, die über Anwesende und Abwesende giften. Die Ernsthaften vermissen den finanziellen Erfolg, die Unterhaltsamen den literarischen Ruhm, und keiner gönnt dem anderen etwas. In einen Dialog von Bruce und Mercer, die selbstverständlich miteinander im Bett landen, packt Grisham sogar Tipps für angehende Autoren (Übersetzung: Kristiana Dorn-Ruhl, Bea Reiter, Imke Walsh-Araya).

Auf die Einbrecher warten Folter und Tod, günstigstenfalls die Festnahme. Ob Bruce Cable zu sagenhaftem Reichtum kommt oder ins Gefängnis, sei hier so wenig verraten wie der Ausgang seiner Beziehung zu Mercer Mann.

In einem Interview sagte der 62-jährige John Grisham, der Erstausgaben sammelt, die Idee zum Buch sei ihm und seiner Frau auf der Fahrt zum Strandhaus in Florida gekommen. Nach 25-jähriger Pause wolle er nun wieder auf Lesereise gehen – keine schlechte Idee bei 300 Millionen verkauften Büchern.

John Grisham: Das Original. Heyne, 368 S., 19,99 Euro

zur Startseite