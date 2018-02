„Wer nicht sehen kann, wird nicht gesehen“ Die in Dresden geborene Maria Dragus brilliert im Kinofilm „Licht“ und erklärt, warum zu viel Wissen schaden kann.

Ex-Palucca-Schülerin Maria Dragus als blinde Pianistin Maria Theresia Paradis im Kinofilm „Licht“. © Farbfilm

Über 20 Fernseh- und Kinofilme in nicht einmal 24 Lebensjahren – die in Dresden geborene Ex-Palucca-Studentin Maria Dragus gilt längst als eines der größten deutschen Schauspieltalente. „Das weiße Band“ war ihr Durchbruch, weitere Hauptrollen warteten in „Tod einer Kadettin“, „Tiger Girl“ und ihre erste Hollywoodarbeit ist gerade abgedreht. Derzeit ist Maria Dragus in „Licht“ als blinde Pianistin Maria Theresia Paradis zu Zeiten der Wiener Klassik zu sehen. Die SZ traf Maria Dragus fürs Interview in Berlin.

Frau Dragus, 2014 haben Sie im Gespräch mit der SZ gesagt: „Jetzt ist es an der Zeit, meine Flügel auszubreiten.“ Sind Sie noch dabei oder ist der volle Schwung schon erreicht?

Ich hoffe, der Schwung ist nie vollends erreicht, es geht nur gerade noch einmal in eine andere Richtung. Damals wurde meine Arbeit internationaler. Jetzt kann ich sagen, dass das, was ich mir insgeheim gewünscht hatte, wirklich passiert ist.

Hat Ihnen die Rolle der Resi in „Licht“ besonders viel Mut abverlangt?

Ja! Mut zum Loslassen, zum Sich-Ausliefern, Schritte zu gehen, die ich in dieser Art vielleicht nicht gemacht hätte. Oder noch nicht. Mut auch, einfach zu schauen, was in dieser Rolle mit mir passiert. Sie war komplex, hatte viele Bausteine körperlicher Art, Arbeit mit Sprache und Musik. Die Rolle hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Ich habe es geschafft, verschiedene Anforderungen zusammenzubringen. Darauf bin ich stolz.

Ohne dass diese junge Frau eine Riesenentwicklung nehmen würde, wird sie im Verlauf der Handlung selbstbewusster. Woraus speist sich das?

Ich glaube, Resi ist anfangs sehr abhängig, weil man ihr einredet, dass sie abhängig sein muss. Immer hatte sie Menschen um sich herum, die sie führten, sogar vorführten. Bis sie merkt, dass sie selbst die Kraft dazu hat, Dinge zu bewegen. Es ist die Entdeckung ihres eigenen Willens, der sie selbstbewusster macht. Plötzlich zieht sie Grenzen. Das ist sehr modern.

Erwartungsdruck von Eltern, das bewusste öffentliche Ausstellen ihrer Kinder, das Forcieren von Plänen – auch das ist zeitlos.

Brücken zu schlagen, finde ich wichtig. Ich habe einige Rollen in geschichtlichen Epochen gespielt, die bis ins Heute wirken. In „Das weiße Band“ war es der Beginn des 20. Jahrhunderts, in „Tannbach“ waren es die Vierziger. Dass sich die Wertevorstellungen einiger Figuren aus „Licht“ ins Heute übertragen lassen, finde ich durchaus erschreckend. Nehmen wir Resis Worte: „Wer nicht sehen kann, der wird nicht gesehen. Wer nicht gesehen wird, wird auch nicht gehört. Der lebt nicht.“ Gerade meine Generation hat große Probleme damit, wenn sie nicht gesehen wird. Anders gesagt, gibt es diesen Druck, gesehen werden zu müssen.

Regisseurin Barbara Albert sagt, der Faktor Zeit wäre in der Vorbereitung sehr wichtig gewesen. Haben Sie sich diese Zeit bewusst genommen oder abgerungen?

Ich habe sie mir sehr bewusst genommen. Besetzt für „Licht“ war ich schon 2014, gedreht haben wir Anfang 2016. In einer Zeit, in der Filme oft in nur wenigen Wochen entstehen, gerade beim Fernsehen, haben wir uns besonders bei der Recherche und Vorbereitung viel Zeit gelassen. Ich habe mit blinden Frauen gearbeitet, darunter der einzigen deutschen blinden Kindergärtnerin. Ich hatte einen Klavierlehrer und einen Sprachcoach. Die Tanzproben waren intensiv, all die höfischen Gesten einzustudieren, ebenfalls. Und wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Das war besonders.

Resultierten die Schwierigkeiten der Rolle eben aus diesem Mix?

Ich finde, dass Schwierigkeit immer danach klingt, als würde etwas im Weg stehen. Dieses Gefühl hatte ich bei dieser Arbeit aber zu keiner Zeit. Ich habe zusammen mit meiner blinden Partnerin sehr viel Zeit im Studio vor dem Spiegel verbracht, um mit ihr tanzen zu lernen, ihre Gestik und Mimik genau zu studieren, bin mit ihr und einer dunklen Spezialbrille durch Berlin gelaufen. Es war die reine Freude, von einem Moment zum nächsten zu gehen, eher wie auf einem großen Spielplatz, wo man mit Farben spielt und am Ende alles zusammenbringt.

Zurück zum SZ-Gespräch vor vier Jahren. Dort wünschten Sie sich mehr Rollen, in denen sie einfach spielen können, die weit weg sind von Ihnen selbst. War Maria Theresia Paradis eine solche?

Nein und Ja! Ich versuche mir jede Rolle so zu eigen zu machen, dass sie für mich spielbar ist. Also ist sie automatisch nah an mir dran. Trotzdem gerät diese Figur dann in Situationen und Gegebenheiten, die ich so nicht erlebt habe und vielleicht nie erleben werde. Das ist dann wieder sehr weit weg. Und es ist egal, ob es ums 18. Jahrhundert geht wie in „Licht“ oder um willkürlich ausgeübte Gewalt dieser Tage in „Tiger Girl“.

In Ihrem Beruf zählt die Mischung aus Profession und Intuition. Kann das Wissen um Dinge Emotionen behindern?

Es ist interessant, dass Sie das ansprechen, denn ich habe gerade die Schauspielschule abgebrochen. Es fühlte sich nicht richtig an. Ich habe nach drei Wochen gemerkt, dass es nicht passt, bin in einen Konflikt hineingeraten, wusste nicht recht, was wohl mit meiner Intuition passiert, wenn ich mir Wissen aneigne. Ich glaube nicht, dass man Intuition verlieren kann. Man hat nur Angst davor, sie zu verlieren, und die behindert einen dann. Hier kommt meine Zeit auf der Palucca Schule wieder ins Spiel, dieses jahrelange Beobachten von sich selbst, Bewusstsein für den Körper zu entwickeln, Bewegungen zunächst aus einem ganz bestimmten Grund heraus zu tun und danach die Emotionen einzubringen.

Gibt Ihnen das Wissen um Ihr Talent für so viele künstlerische Sparten Sicherheit?

Nein, eigentlich nicht. Angstfrei bin ich nicht immer, aber ich versuche, es zu sein. Denn ich glaube, dass man nie talentfrei ist, egal, in welchem Terrain man sich bewegt. Wenn ich etwas nicht kann, lerne ich es eben! Noch einmal: Ich bin traurig darüber, dass ich die Schauspielschule nicht machen kann, aber mein Alltag hat sich seit 2014 sehr verändert. Ich bin jetzt voll berufstätig. Zum Glück.

Gönnen Sie sich stille Momente, in denen Sie Ihre gespielten Figuren der letzten Jahre gedanklich aufreihen und schauen, was sie miteinander zu tun haben?

Nicht bewusst, aber gerade zum letzten Weihnachtsfest habe ich für Freunde DVDs mit meinen Filmen zusammengestellt, die sie noch nicht gesehen hatten. Da lagen sie also nebeneinander im virtuellen Einkaufskorb und ich dachte mir: Ach, wie schön! Lebenszeit verschwendet habe ich jedenfalls nicht mit dem, was ich gemacht habe. Ich verbringe meine Zeit mit Dingen, die ich liebe, die mich bewegen und die es mir wert sind, sie weitergeben zu wollen.

