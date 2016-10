Wer macht die Ansagen? Schwarzgeldgeschäfte, Mafia, Rockerbande – ganz schön viel. Doch der Dortmunder „Tatort“ hat sich trotzdem gelohnt.

Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) geht wieder mal eigene Wege. Dieses Mal will er dem Chef des Rockerclubs „Miners“ einen Besuch abstatten. Beide haben eine Gemeinsamkeit: Sie fürchten in „Zahltag“ um ihre Stellung. © wdr/thomas kost

Ein herzlicher Empfang sieht anders aus: Ein Rockerbandenpräsident kommt aus dem Knast. Sein Stellvertreter begrüßt ihn mit röhrendem Motor am Gefängnistor. Das erste Treffen in Freiheit läuft so wortkarg ab, dass man die Ledermonturen knirschen hört, als sich Chef und Vize Stirn an Stirn einige lange Sekunden in die Augen starren. Der Machtkampf innerhalb der „Miners“, ein Abklatsch der Bandidos oder Hells Angels, ist eröffnet.

Ob Rocker, italienische Mafia oder irgendeine andere Gang – in der organisierten Kriminalität hat die Dortmunder Polizei nichts mehr zu melden. Daran lässt Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) keinen Zweifel. So ging es in „Zahltag“ weniger darum, einen Bösewicht zu finden, als vielmehr um die Frage, wer künftig die Ansagen macht – sowohl draußen bei den „Miners“ als auch in Fabers Team.

Denn dank seines jungen Kollegen Kossik (Stefan Konarske) ermittelt die Dienstaufsicht gegen den ewig unrasierten Ermittler im speckigen Parker. Hat Faber tatsächlich mit Schwerverbrechern kooperiert, um einen Fall zu lösen? Der dienstbeflissene Johannes Pröll versucht, dahinterzukommen. Seine Figur mag etwas überzeichnet sein, wenn er ewig im Weg herumsteht und jedes Blatt einzeln abheftet, bevor die Befragungen von Faber und seinen drei Kollegen starten können – doch ist man dankbar für jeden rotzfrechen Spruch, den Faber dem Störenfried mitgibt, ohne den Mundwinkel zu verziehen. Er überspielt so die Angst, seinen Job zu verlieren – nach Verlust von Frau und Tochter sein einziges Lebenselixier.

Das interne Verfahren gegen Faber stört bei den eigentlichen Ermittlungen. Die drehen sich um eine Schießerei an exakt dem Tag, an dem der Rockerchef aus dem Knast entlassen wurde. Ein Bandenmitglied kommt dabei ums Leben. Faber und Kollegen stehen unter Druck.

Die „Tatort“-Folge ist sehr dicht erzählt. Wer am Ende verstehen wollte, wie die Rockerbande mit ominösen Baufirmen, Schwarzgeldgeschäften, der Mafia und der Hierarchie bei den „Miners“ zusammenhängt, musste an diesem Sonntagabend schon sehr genau aufpassen. Wer den Faden doch verloren hat, konnte sich immerhin daran erfreuen, wie geschickt Faber seinen Arsch rettet. Mit dem Verweis, den er schließlich bekommt, kann er leben. Er will ihn sich aufhängen – auf dem Klo.

