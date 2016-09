Wer macht das Geschäft, wer macht Geschichte? Volker Braun schlägt sich in seinem neuen Gedichtband durch die unbehauste „Wildnis der Gesellschaft“.

Ihn beherrscht ein eignes Wesen, heiter macht es ihn und trüber. Es schenkt ihm seine Freiheit, seine Engnis. Der gebürtige Dresdner Volker Braun, 77, nennt dieses Wesen „Dämon“ und meint damit sein doppelt qualbeladenes Dichterherz. Im neuen Band hören wir es schlagen, im wirren, wilden Takt der Zeit. Für den Büchner-Preisträger ist das Gedicht „Kern der literarischen Arbeit, ihr ernsthaftester Teil, das beiläufige Eigentliche“. Die Sprache der Poesie versteht er als Gegensprache zur normierten Sprache der Politik, als Gegenpol zum „Getwittere“ im Netz.

Der schmale, gewichtige Band versammelt Lyrik, die in den letzten zehn Jahren neben den Prosa- und Theatertexten entstanden ist. Man kennt einige der Gedichte aus Zeitungen oder von Lesungen. Wovon spricht die Dichtung zu Beginn des 21. Jahrhunderts, fragt der Autor. „Noch immer, oder nun erst, von der Wildnis der Gesellschaft.“ Braun schlägt in den Texten einen weiten Bogen. Vom „Rückstands-Berg vom Fortschritt-Schacht“ auf einer Mansfelder Halde bis zu „Willkommen und Abschiebung“ afrikanischer Flüchtlinge, vom Bankenbeben in New York bis zum sauber gezeichneten NS-Lageplan von Birkenau: „Kein Millimeter Schuld, kein Fleckchen Schande.“

Der Dichter sieht das Wanken des Weltkreises, den Wechsel der Zeiten und entdeckt am „Kilometer Null der Empörung“ auf einer Straße in Madrid die „Handbibliothek der Unbehausten“, die dem Band den Titel gibt. Sein Sehnen geht in die Ferne, doch er bleibt fest am Boden. „Die Zukunft ahnen, heißt die Gegenwart durchschauen“, schreibt der Dialektiker Braun. Er teilt seine kritisch-hellsichtigen Befunde auf seine Weise mit: radikal, gallig, gelassen, zornig, bitter, heiter, sprachschön und nachdenklich. Die Verse funkeln, die Metrik geht ihm souverän von der Hand, der Rhythmus stimmt. Ob Sonett oder Lied, ob Epos oder Streitschrift: Braun beherrscht sein Handwerk. Auffällig, dass er häufiger als früher mit gereimten Versen agiert. Er widerlegt die verbreitete Ansicht, dass sich nur mit Ungereimtem ein Reim auf die Welt machen lässt. Der Reim muss nicht Fessel, er kann auch Freiheit sein.

Gern fügt der in Berlin lebende Autor eine dialektgefärbte Zeile in die Texte ein. Wenn er auf gut Sächsisch witzelt „In jedem Kriebsch sitzt der Wurm“, ist damit nicht nur ein faulender Apfel gemeint. Ohne Komik, ohne Lachen ist Brauns Lyrik nicht zu denken. Am Nacktstrand von Hiddensee entdeckt er ein Stück Utopia: „Hier herrscht die Gleichheit in Gestalt der Blöße.“ Im Band finden sich Verweise und Zitate auf Dichter, die Brauns Arbeiten berührt und beeinflusst haben. Von Dante bis Goethe, von Fleming bis Mickel. Im Gedicht „Gespräch über die Bäume im Gezi-Park“ nimmt er eine berühmte Wendung Brechts auf und erweitert sie: „Was für eine Zeit, wo ein Gespräch über Bäume alle Untaten einschließt“. Braun spielt auf das Massaker von 2013 auf dem Taksim-Platz in Istanbul an.

Eine Maxime Brechts hat sich Volker Braun zu eigen gemacht. Es gilt nicht die wirklichen Dinge zu zeigen, sondern „wie die Dinge wirklich sind“. Er fragt nach Macht und Markt. Wer macht das Geschäft, wer macht Geschichte? „Was sah ich Sehender? Das ganze Grauen.“ In „Kassensturz“ erinnert er an das Ende der DDR und sieht, wie brav das Volk danach agierte, bezieht sich in die Kritik ein: „Wo ist nun unser Mut? das Aufbegehren?“

Bei aller Skepsis, allen sozialen Verwerfungen, dem Riss, der durch die Welt geht, lässt Braun nicht jede Hoffnung fahren. Früher brachte er den Weltzustand auf die Formel: „Ein Freudenelend ist das Leben.“ Nun formuliert er: „Liebe finden fürs Kommende, höchste Kunst.“

Volker Braun: Handbibliothek der Unbehausten, Suhrkamp Verlag, 110 Seiten, 20 Euro

