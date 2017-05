TV-Tipp Wer ist schuld, wenn der Sohn abdriftet? Ist Thomas ins rechtsradikale Milieu verstrickt? Das Erste zeigt ein bewegendes Drama über Grenzen familiärer Loyalität.

Karl Holzer (Herbert Knaup, li.) stößt auf Indizien, die ihn stutzig machen. Ist sein Sohn Thomas (Hanno Koffler) Teil einer rechten Gruppierung, die politisch motivierte Verbrechen begangen hat? © wdr/thomas kost

Karl Holzers Welt zerbricht. Seine Grundsätze geraten aus den Fugen. Er muss infrage stellen, ob er als Vater alles richtig gemacht hat. Alte Fotos zeigen seinen Sohn beim Lagerfeuer, den Arm ausgestreckt zum Hitlergruß. Ist er ein Rechter? Müssen sich Kinder „ausprobieren“, wie Holzer es nennt? Auf welcher Seite steht ein Vater im Konflikt zwischen Familie und Recht, wenn es um Mord geht? Das Erste zeigt heute ein Drama, in dem es um Ausländerhass und Abschiebungen geht – aber im Kern um einen Generationenkonflikt.

Das Duo in der scheinbar heilen Vater-Sohn-Beziehung spielen Herbert Knaup als Friseurmeister Karl Holzer und Hanno Koffler als sein Sohn Thomas. Der scheint in rechtsextreme Verbindungen verwickelt zu sein. Thomas’ kühle Haltung dazu: „Faschist – dehnbarer Begriff, oder?“ Parallel erzählt der Film eine Abschiebung: Nach 17 Jahren in Deutschland muss eine Familie zurück in den Kosovo. Männer in Polizeiuniformen räumen nachts die Wohnung, die 15-jährige Tochter Anyá flieht. Was hat der Konflikt bei den Holzers mit dieser Abschiebung zu tun? Wie hängt der Rechtsextremismus von Thomas mit dem Verschwinden von Anyá zu zusammen? Der Film lässt offen, wie sehr Thomas in die Szene verstrickt ist. Für Karl geht es irgendwann um die Frage: Ist Blut dicker als Wasser? Seine Schwiegertochter fragt: „Das Wichtigste, das wir haben, ist die Familie. Wenn wir das verlieren, was bleibt uns dann noch?“ Hat Karl selbst mit frustrierten Äußerungen bei seinem Sohn Überreaktionen ausgelöst? Szenen im Kaninchenstall, Gespräche am Küchentisch, alles erscheint in neuem Licht.

Aktueller könnte ein Film kaum sein: Die Diskussion um Abschiebungen ist nicht erst durch Sammelflüge nach Afghanistan ständig in der Diskussion. Auch die Gesamtzahl rechtsextremistisch motivierter Straftaten steigt, seit 2015 wieder mehr Asylsuchende nach Deutschland kamen. „Toter Winkel“ ist ein Familiendrama. Und hochpolitisch. (dpa)

„Toter Winkel“, Mittwoch, 20.15 Uhr, Das Erste

