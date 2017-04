Wer ist die Frau hinterm Vorhang? Bettina Sörgel ist Schauspielerin am TJG und Computerfan, hat eine heilige Katze und wirbt auf Plakaten für die Lange Nacht der Theater.

Mit diesem Plakat wirbt die Schauspielerin für die Lange Nacht der Dresdner Theater.

Erst ganz am Schluss kommt die Katze um die Ecke. Johanna. Wie die Heilige von den Schlachthöfen. Bettina Sörgel hat sie nach ihrer Traumrolle genannt. Vielleicht hält die Schauspielerin nach ihr Ausschau. Das könnte man denken, wenn man wüsste, dass die Frau auf den Plakaten in der Stadt Bettina Sörgel ist und eine Miez hat. Aber das weiß niemand. Es ist nur eine Frau zu sehen, die durch einen Vorhang linst und der Kamera den Rücken zukehrt.

Von Johanna spricht Bettina Sörgel kurz vorm Gehen. In der Theaterkantine hat sie Kaffee getrunken und Kollegen getroffen. Jetzt steigt sie in ihre Wetterjacke. Sie steigt tatsächlich. „Der Reißverschluss klemmt“, sagt die 56-Jährige. Draußen scheint die Sonne, und die Luft wird mit jedem Strahl milder. Aber wenn Bettina Sörgel auf dem Motorroller unterwegs ist, pfeift der Wind doch empfindlich. Mit dem kleinen Flitzer dauert die Fahrt von ihrer Löbtauer Wohnung zur neuen Spielstätte des Theaters Junge Generation im Kulturkraftwerk Mitte nur wenige Minuten. Vor acht Jahren kam Bettina Sörgel ans TJG. „Ich hatte gehört, dass dort eine ältere Schauspielerin für alle Mutter-, Oma- und Tantenrollen gesucht wird“, sagt sie. Das Arbeiten am Theater Hildesheim, wo sie sieben Jahre lang ein Engagement hatte, war nach der Fusion mit den Landesbühnen Hannover schwierig geworden. In Dresden indes spielte Bettinas Vater Wolfgang Sörgel am Staatsschauspiel, und auch sie hatte dort schon gastiert. Sie mochte die Stadt und hatte Lust auf die neue Art Theater, die sie am Kinder- und Jugendtheater erwartete. Also bewarb sich Bettina Sörgel und gehörte fortan zum Ensemble.

„Vielleicht wird es das letzte Haus sein, an dem ich engagiert bin“, überlegt sie. Dabei macht ihr der Beruf heute noch so viel Spaß wie am ersten Tag – damals nach dem Studium in Leipzig. Magdeburg und Plauen waren zunächst ihre Stationen. Dort spielte sie viele und große Rollen. „Das ist der Vorteil kleinerer Theater.“ Eine ihrer Lieblingsrollen hatte sie später in Dresden: Brechts Mutter Courage. Eine andere klappte nie: die heilige Johanna der Schlachthöfe. Dafür bekam die Katze ihren Namen und Bettina Sörgel ihren Frieden.

In „Rico, Oscar und die Tieferschatten“ stellte sie sich vor Jahren zum ersten Mal dem TJG-Publikum vor. Seitdem war sie in rund 150 Produktionen zu erleben. Als nächstes wird sie im Sommertheaterstück „Sindbad der Seefahrer“ spielen. Dann steht wieder eine Premiere an, und Bettina Sörgel hat neben den Proben viel zu tun. „Ich bin ein Computerfreak“, sagt sie von sich. Und sie ist ein Fan der schönen alten Tradition der Premierengeschenke. Damit überraschen sich die Schauspieler gegenseitig, wenn eine Inszenierung den ersten Applaus bekommen hat. Bettina Sörgel erstellte aus diesem Anlass schon Zeitungen und bastelte Puzzles – alles dank ihrer Fitness in Sachen Grafik und Layout.

Mit geschultem Blick schaut sie zufrieden auch auf die Plakate, für die sie als Model durch verschiedene Theatervorhänge geschaut hat. Sie kündigen die nächste Lange Nacht der Dresdner Theater am 1. April an. Wer ist die Frau? Was sieht sie da? Wem das hier nicht entgangen ist, weiß es nun.

www.lange-nacht-der-dresdner-theater.de

