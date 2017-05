TV-Tipp Wer erschoss Opa Anton? „Treibjagd im Dorf“ ist ein spannendes Drama um Misstrauen und Bosheit.

Erna (Franziska Walser) ist verbittert. Sie glaubt fest daran, dass ihr Stiefsohn der Mörder ihres Gatten ist. Das erzählt sie auch überall im Dorf herum. Doch Erna ist zu weitaus mehr bereit. © ZDF

Es soll nur eine Schießübung sein. Opa Anton will Enkel Franzi zeigen, wie es geht. Und Franzi schießt. Kurz darauf noch mal, gerade als der Opa die Ziel-Flaschen zurechtrücken will. Anton bricht getroffen zusammen, Franzi läuft weg. Und die Welt gerät aus den Fugen: Franzi hat Angst zu erzählen, was passiert ist. So fällt der Verdacht bald auf einen anderen.

Das ZDF zeigt „Treibjagd im Dorf“ als „Fernsehfilm der Woche“. Doch der Film ist kein Krimi. Eher ein von Peter Keglevic gelungen inszeniertes Drama um Misstrauen und Bosheit, Hass und Rachsucht. Und darüber, wie finster es hinter der Kulisse einer scheinbar verschworenen Dorfgemeinschaft aussehen kann. Opa Anton (August Schmölzer), der mit seinem Enkel (Enzo Gaier) so reizend umgeht, hat auch andere Seiten. Seine Frau hat er umgebracht, dafür saß er im Gefängnis, verheimlicht seiner Familie aber immer noch das eine oder andere. Sein Sohn Josef (Manuel Rubey) verachtet ihn. Antons zweite Frau Erna (Franziska Walser) hasst Josef fast so sehr wie dessen Bruder Franz (Max von Thun), von dem sie glaubt, er habe auf Anton geschossen – und das auch herumerzählt. Dass Franz verzweifelt seine Unschuld beteuert, hilft ihm nicht. Selbst seine Gattin Irene (Franziska Weisz) beginnt an ihm zu zweifeln. Und selbst der Zuschauer ist sich bald nicht mehr sicher, ob Anton tatsächlich durch Franzis Schuss getötet wurde – oder ob nicht noch jemand anderes nachgeholfen hat.

Zu den Qualitäten des Drehbuchs gehört, die Auflösung bis ganz zum Schluss offenzuhalten, was den Film noch spannender macht. Hinzu kommen starke Figuren und starke Darsteller. Das gilt für Max von Thun als Franz, der immer verzweifelter erkennen muss, dass kaum jemand noch Vertrauen zu ihm hat und auch sein Traum gescheitert ist, aus dem runtergekommenen Hof des Vaters einen florierenden Betrieb mit Bio-Rinderzucht zu machen. Es gilt noch mehr für Franziska Weisz als Irene, die an ihn glauben will und das doch immer weniger kann. (dpa)

„Treibjagd im Dorf“, 20.15 Uhr (ZDF)

