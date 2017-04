Wer den Kopf aus dem Fenster hält, wird geföhnt In seinem druckfrischen Buch hat sich Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel einiges von der Seele geschrieben. Wen interessiert das eigentlich?

Als Vorturner einer überaus erfolgreichen Popband kann man sich eine Menge gönnen. Haus, Auto, Jacht zum Beispiel. Wer weniger materiell orientiert ist, den lässt vielleicht ein Bad in der Jubelmenge innerlich hüpfen. Andere wiederum wollen richtig wichtig sein und setzen deshalb aufs gedruckte Wort. Klar, was ein Promi aufschreibt, wird sehr gerne sehr schnell veröffentlicht. Sebastian Krumbiegel, Mitgründer der Leipziger A-cappella-Band Die Prinzen und seit Anfang der Neunziger im Status eines Popstars, beweist das jetzt mit seinem Buch. Das setzt auf „sehr subjektives, sicher manchmal auch ganz schön egozentrisches Nachdenken über Dinge, die ich erlebt habe“, so der Autor im Vorwort. Gegen Ende merkt er an: „Natürlich weiß ich, dass das keine große Welt-Literatur ist, die ich in den Nächten nach Konzerten und an freien Tagen in mein Smartphone getippt habe.“

Immerhin, diese Erkenntnis sei ihm angerechnet. Doch unbeantwortet bleibt die Frage: Wozu das alles? Ebenso: Wer bitte soll sich als Zielgruppe angesprochen fühlen? Prinzen-Fans? Wohl kaum, das meiste sollte denen hinreichend bekannt vorkommen. Aufrechte Streiter gegen rechts? Die wissen längst, dass sie auf Krumbiegel bauen und ihn für jegliche Aktion gewinnen können. Dann etwa Menschen, denen bislang die Courage für ein Leben mit Haltung fehlte? Wie schön wäre das, doch mit dieser oberflächlichen Selbstreflexion lässt sich keiner hinter seinem Ofen vorlocken.

Krumbiegels Text fehlt leider alles, was mitreißen könnte. Wenn er über seine Ängste nach einem Nazi-Angriff schreibt, kommt das wie eine Erzählung aus vierter Hand daher; erschreckende Fakten, keine Basis zum Mitfürchten oder Mitleiden oder gar zum solidarischen Aufbegehren. Lapidar heißt es bei ihm: „Ich versuchte, mich abzulenken, was auch ganz gut funktionierte.“ Aha. Exakt an diesem Punkt wäre vielleicht mal ein offener Blick in die verwundete Psyche angemessen gewesen. Wie schafft es ein Mensch, der quasi in der Öffentlichkeit lebt und sich ein Abtauchen gar nicht leisten kann, nach einer derartig traumatischen Erfahrung wieder auf die Beine zu kommen und das Kreuz so kräftig wie zuvor durchzudrücken? Das bleibt weiterhin Krumbiegels Geheimnis.

Ohnehin lässt er nie die Hosen runter, skizziert sich dafür ziemlich konsequent als eine Art Widerstands-Zampano. Vom rebellischen Chorknaben bei den Thomanern, dem Kuba-Reisenden, der (hach, wie cool) die Kontrolleure provozierte, oder als Wehrdienstleistender, der dem fiesen NVA-Unteroffizier letztlich die Nase zeigte. Kann man machen, allerdings verbrennen dabei zügig ein paar Sympathiepunkte.

Teils gewagte Sprünge zwischen Zeiten und Situationen stiften Verwirrung, die schlichte Sprache reißt auch nichts mehr raus. Interessant ist vielleicht, dass Krumbiegel andeutet, selbst die Bandkollegen nerve sein Drang, immer und zu allem seinen Senf dazuzugeben. Als Beleg zitiert er den Bandbassmann: „Wer den Kopf aus dem Fenster hält, wird geföhnt.“ Krumbiegel kommt schließlich zu dem Schluss: „In Zukunft werde ich sicher versuchen, noch eine Runde mehr nachzudenken, bevor ich den Mund aufmache.“ Eine zusätzliche Runde Nachdenken hätte schon diesem Buch gutgetan.

Sebastian Krumbiegel, Courage zeigen: Warum ein Leben mit Haltung guttut.

Gütersloher Verlagshaus, 224 Seiten, 19,99 Euro

Sebastian Krumbiegel liest am 5.4. ab 20.15 Uhr in der Dresdner Thalia Buchhandlung, Dr.-Külz-Ring 12.

