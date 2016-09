Wenn wir das gewusst hätten Jetzt auch am Leipziger Theater: Peter Richters Roman über das Dresdner Wendejahr „89/90“.

Seltsame Wesen bevölkern die Leipziger DDR-Erinnerung. © Rolf Arnold

Wilde Nächte im Freibad Bühlau, Praktischer Unterricht und erste Liebe, Wehrlager und die ewigen Träume von der eigenen Band: In Dresden sind es locker aneinandergefügte Szenen, mit denen das Staatsschauspiel den DDR-Roman „89/90“ Ende August zur Uraufführung brachte. Den recht realistischen Ansatz durchkreuzt das Geschepper einer Punkband auf der Bühne. Das Schauspiel Leipzig hat am Wochenende mit einer eigenen Inszenierung nachgezogen, die ebenfalls musikalisch, aber ganz anders geraten ist.

Sie kommen immer wieder auf die Bühne, die fünf Spieler mit Kunstbäuchen und Masken: Kugelglatzen, Langnasen, Schweinebäckchen. Sie sehen aus wie Kindsköpfe und wirken doch wie Rentner, wenn sie mit wellenden Händen eine Freibadszene spielen. Später strecken sie die Finger nach einer Videowand, die im Stil von Westwerbung Rasierer und Eis anpreist. Die fünf stehen exemplarisch für jene Leute, die im Strom schwimmen und die Hälse recken nach dem, was viele begehren.

Regisseurin Claudia Bauer hat viel Freude daran, dieses Alle-machen-Dasselbe zu betonen, zu übertreiben, ins Absurde zu ziehen. Deshalb lässt sie auch andere Grüppchen im Gleichtakt performen und einen pastellbraven Chor DDR-Punk-Lieder singen. Bauer zeigt ihre Sicht auf „89/90“ mit abgründigem Humor und Verfremdungseffekten. Für Leipzig ist es die erste große Premiere der Saison. Das Theater hat die Spielzeit mit „Woher Wohin“ überschrieben und schaut mehrfach zurück auf die DDR. Hier nun mithilfe jenes Romans, in dem der gebürtige Dresdner Peter Richter seine Wendeerlebnisse mit viel Lokalkolorit nachzeichnet.

Eben: nachzeichnet. Dass es sich um Erinnerungen handelt, macht das Theater in einem erhöhten Kasten deutlich. Darin trifft der Ich-Erzähler nach Jahren auf einen alten Kumpel, ihr Gespräch übers Gestern bildet den Rahmen. „Hätte man damals schon sagen können, wer mal wem einen Baseballschläger auf den Kopf haut?“, fragen sie sich. Die spätere Geschichte mit Gewaltexzessen von rechts und links, ja wohl auch die heutige Radikalisierung prägen den Rückblick. Deshalb wirkt die Inszenierung beklemmender als der Episodenkarneval, den Richter in seinem Roman veranstaltet. Und auch bedrohlicher als die Dresdner Uraufführung.

In Leipzig ist der prägnante Gesamtrhythmus wichtiger als der Einzelgag. Es breitet sich eine düster-surreale Stimmung aus, als untersuchte man das Leben auf einem anderen Planeten. Auf die Dauer von drei Stunden ist das nur halbspannend: Das Spiel mit Klischees, die Dauerschleifen aus Phrasen ermüden. Bühnenbildner Andreas Auerbach verlängerte die Holzvertäfelung des Saals auf die Spielfläche, wo die Choristen Bockwürste kauen und eine überzeugte Jungkommunistin herumspringt, eingewickelt in eine DDR-Fahne. Immerhin kann Schauspielerin Bettina Schmidt diese verbissene Frau scharf konturieren. Auch Tilo Krügel bleibt in Erinnerung als zitternder Transvestit, der am Rand steht in einem Land, das auf dieser Bühne als Masseninszenierung wiederaufersteht.

