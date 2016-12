Erste Premieren im Kraftwerk Mitte Wenn Teenies tanzen und der Bär sich verknallt Theater Junge Generation und Staatsoperette eröffnen ihre neuen Theatersäle mit Charme, Witz und Experimenten.

Sneaker und Pumps, Jeans und Abendrobe – so klischeehaft treffen manchmal Gegensätze aufeinander. Und so nebensächlich sind sie irgendwann. Am Sonnabend, nach der zweiten Premiere des Theaters Junge Generation im Kraftwerk Mitte, mischte sich das Publikum unter die im Foyer wartenden Operetten-Zuschauer. Schon bald konnte man nicht mehr sagen, welche Besucher zu welchem Theater gehören. Und das Schönste: Es war völlig egal.

Am Abend zuvor war mit einem rauschenden Fest das Kraftwerk Mitte eröffnet worden. In einer gemeinsamen Bühnenshow hatten Staatsoperette und Theater Junge Generation ihr neues Haus gefeiert, moderiert von einer Puppe, angemessen gepriesen durch offizielle Reden. Vor allem war der Abend getragen von einer aus allen Poren strömenden Freude. Dresden hat ein neues Theater! Wie toll ist das denn?!

Tanz mitten durchs Publikum

Und wie soll es nach so einem Start dann weitergehen? Klar, mit Alltag. Als auf der kleinen TJG-Bühne erstmals das Saallicht gedimmt wird, fühlt es sich an wie früher in Cotta. Schnatternde Kinder, raschelnde Taschen, bekannte Schauspielergesichter. „Ein Märchen“ wird gegeben, aber Hausregisseur Nils Zapfe wirft alle Erwartungen über den Haufen. Eine riesige Luftmatratze wird zur Burg, eine Hexe mit Bändselhaaren wütet, die Königin wird auch mal von einem Mann gespielt. Wunderbares Assoziations- und Maskentheater für alle ab vier ist das, mit einer klaren Aussage: In diesem Haus, auch wenn es nun zentraler steht, sind Kinder keine unmündigen Konsumenten. Geschlechterklischees und Kitschtheater gibt es im Umkreis des Kraftwerks genug, „Ein Märchen“ beweist, das auch die Kleinsten gute Kunst verdienen.

Und die braucht manchmal eine große Bühne. Die erste Premiere im neuen großen Saal des TJG ist ein historischer Moment – endlich Platz für Action. Hier gibt es das Puppen-Musical „The Season“. Hase, Bär und Biber leben in liebevoller Konkurrenz im Wald, als die Außerirdische Tina das Dreiergespann aus dem Tritt bringt. Zuerst sind alle verknallt, vor allem der einsame Bär, doch Tina hat ihre Verwandten mitgebracht. So viel Fremdheit braucht der Wald dann nun auch nicht! Es ist rasantes, amüsantes Theater, das einfach Spaß macht. Nur das Stück ist in sich etwas unstimmig. Zudem bleibt unklar, warum sich Regisseur Moritz Sostmann mit dem musikalischen Leiter Bernd Sikora nicht auf Hip-Hop als Musikthema konzentriert hat, das hätte noch mehr gefetzt.

Wo es fetzt, wenn auch etwas anders, ist die Studiobühne. Mit der temporären Installation „Generator“ will das TJG dort nach „neuen ästhetischen und künstlerischen Formaten“ suchen. Der Generator ist ein Ort für alle ab 16 Jahren, es sollen ältere Jugendliche erreicht werden, die das TJG in Cotta etwas zu wenig im Blick hatte. Und die erste Premiere geht offensiv auf sie zu: „On tradition: the young generation“ von der Choreografin und Videokünstlerin Jo Parkes befragt junge Menschen aus der neuen Nachbarschaft. In Videos erzählen sie, wie sie in der Friedrichstadt leben, woher sie kommen und was sie bewegt. Jugendliche aus der TJG-Akademie ergänzen die Filme durch eine Choreografie. Mit beeindruckender Präsenz tanzen sie mitten durch das Publikum. Die potentiellen Zuschauer werden zu Akteuren, sie eignen sich selbst das Theater an. Eine tolle Idee für eine vielversprechende neue Bühne. Die zweite Generator-Premiere erfüllt die geweckten Erwartungen nicht: „Vielleicht“ von dem Choreografen Ioannis Manafounis. Was in „On tradition“ Reiz hatte, wirkt hier beliebig: Schauspieler erkunden den Raum über zeitgenössische Tanzversuche. 45 Minuten lang, ohne Musik, ohne Veränderung der Stimmung. Es ist großartig, dass sich das TJG öffnen will für andere Kunstformen. Doch es müsste Lücken füllen, die nicht besetzt sind. Tatsächlich hat Dresden eine agile, professionelle Tanzszene. Da braucht es keine Schauspieler, die sich in Kontaktimprovisation üben. Ein Durchfaller also zum späteren Abend, aber egal: Die ersten künstlerischen Arbeiten im TJG machen Lust, dieses Haus in der Mitte hemmungslos zu bevölkern.

