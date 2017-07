Wenn Stahlräder Jazz spielen In Kirschau in der Lausitz hat ein einzigartiges Tanz-Musik-Theater-Projekt Premiere. Quietschen inklusive.

45 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Polen kommen bei „Move Together“ in Bewegung – begleitet von der riesenhaften Jazzmaschine. Im „Im Friese“ in Kirschau in der Oberlausitz ist dieses besondere Projekt an diesem Wochenende zweimal zu erleben. © wolfgang wittchen

Die nackte Schaufensterpuppe ist ein Hingucker. Als heller Punkt fällt sie auf zwischen schwarzgrauen Rädern, Stangen und Rohren der Jazzmaschine. Setzt Stefan Albrecht sein Musik-Kunstwerk aus Schrott in Bewegung, zieht die kopflose Dame mit der linken Hand an einem Seil. Und trägt so bei zu dem ganz besonderen Klang, der von diesem Stahlgebilde kommt. Es ist ein Knarren und Kratzen, Schaben und Klappern, Quietschen und Rollen, das da ertönt.

Der Dresdner Musiker und Komponist Micha Winkler hat die Geräusche zu Melodien zusammengestellt. Maschinenmusik, geschaffen als Teil eines Gesamtwerkes, in das immer wieder auch Posaunisten, Trompeter, Schlagzeuger und Saxofonisten eingreifen. Sie stehen oben auf der Maschine. Die Köpfe fast völlig verdeckt von einem Stahlträger, der so wirkt, als sei er Teil des Apparats. Doch er hält nur das Dach der einstigen Kirschauer Textilfabrik, die als Premierenort dient für den ersten Einsatz der Jazzmaschine.

Wenige Kilometer südlich von Bautzen ist das frühere Stoffdeckenwerk schon seit einigen Jahren Heimstätte einer Ateliergemeinschaft und Galerie namens „Im Friese“. Es gibt ein Café, Tanzkurse, Konzerte. Und nun Maschinenjazz, kombiniert mit Tanz, Pantomime, Theater und visuellen Effekten. Die Jazzmaschine ist eingebunden in ein Projekt: Das Soziokulturzentrum Steinhaus in Bautzen, das Kulturzentrum im polnischen Jelenia Góra, Musiker aus der Oberlausitz und Dresden, das Jazzmaschinen-Duo und ein polnischer Regisseur stellen „Move Together“ im wahrsten Wortsinne auf die Beine. Sie bringen rund 45 Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Polen zum Laufen, Tanzen, Spielen. Und zum Kekseknabbern und Limotrinken. Das gibt es vorab täglich in diesen Probentagen. Immer wieder heißt es warten und futtern, mal in der riesigen Halle mit dem abgenutzten Betonboden, mal im kleinen Café direkt davor. „Ein bisschen müde“, ist die zwölfjährige Laura aus Bautzen. Sie gehört zur Tanzgruppe. Spaß und Anstrengung zugleich bringt ihr das Projekt. Und neue Erfahrungen. Denn wie die anderen 15 Tänzerinnen und Tänzer durfte sie einen Teil der Choreografie mit erarbeiten. Hat außerdem junge Polen kennengelernt. Und ja, „man spricht tatsächlich auch miteinander. Wir müssen uns ja abstimmen“, sagt Laura.

Dann schickt Regisseur £ukasz Duda die Tänzer hinter den weißen Vorhang, die Pantomimen hinter eine weiße Wand. Die Band spielt einen Marsch. Einige treten auf und bieten ohne Requisiten eine Zirkusvorstellung. Die losen Handlungsstränge – eine Mischung aus Zirkus, dem Auftritt einer exzentrischen Königin und Clownerie – wurden eigens für das Jazzmaschinen-Projekt geschaffen, das Steinhaus-Leiter Torsten Wiegel „eines unserer größten und das verrückteste bisher“ nennt.

Zustande kam es überhaupt erst, weil das Jazzmaschinen-Duo Stefan Albrecht aus Mecklenburg und Micha Winkler Partner brauchten, um ihr Klangvorhaben umzusetzen. Die Idee zur Musikmaschine aus Hupen, Leiter, Röhren, ausgedienten Instrumenten und Zahnrädern ist schon um die zehn Jahre alt. Stefan Albrecht, der immer wieder mit Metallschrott arbeitet, und Musiker Winkler kennen sich schon lange. Albrecht wollte den Apparat bauen, Winkler ihm musikalisch helfen. Doch zunächst war die Suche nach Partnern, die auch finanziell zupacken, erfolglos. Dann aber fand Steinhaus-Chef Wiegel die Idee „cool“, schlug eine deutsch-polnische Aktion vor und fand zumindest für die Performance und Aufführung Fördertöpfe.

Mit Schwertschlucken ohne Schwert und Seiltanzen ohne Seil. Mit professionellen Musikern, die Spaß haben auf ihrer Maschinenhöhe. Mit Effi aus dem kleinen Neschwitz bei Bautzen, die 13 Jahre alt ist, Pantomime macht, die sie „vorher noch nie ausprobiert hat“. Mit einer Maschine, die viel mehr Musik bieten kann, als Komponist Micha Winkler vorher vermutet hat: „Ich dachte anfangs, da geht nur Free Jazz. Aber nach und nach gab es Töne“, so Winkler. In anderthalb Jahren hat er daraus Module entwickelt und erfunden, zudem schrieb er Stücke für die Musiker. Alles zusammen sorgt nun dafür, dass es ordentlich laut wird in der Fabrikhalle.

Der Lärm stört die Hausherren aus der Künstlergemeinschaft „Im Friese“ nicht. „Endlich lebt es hier. Das ist fantastisch“, schwärmt Hellfried Christoph, der Inhaber und Betreiber der Galerie Flox, die auf dem Fabrikgelände zu Hause ist. „Es kommt Bewegung in die Räume. Das bringt Gefühle – herrlich!“ Dabei hat Christoph selbst genug zu tun. Das Projekt hat die Friese-Künstler zu einer Ausstellung inspiriert. „Tabu & Bruch: Goes Jazz“ heißt sie, bietet Werke von 20 Künstlern aus Sachsen und anderen Ecken Deutschlands. Zu sehen sind Bilder, Installationen und Skulpturen, die sich mit dem Thema Tabubruch beschäftigen. Am Freitag wird die Schau eröffnet.

Und die Jazzmaschine wird nach den zwei Aufführungen in Kirschau künftig eher ohne Tanz und Theater auf Tour gehen, vielleicht mit kleinerer Musikerbesetzung. Transportabel ist das Gerät.

„Move Together“ mit der Jazzmaschine läuft am 8. Juli, 20 Uhr und am 9. Juli, 15 Uhr im „Im Friese“ in Kirschau. Der Eintritt ist frei, Karten können reserviert werden unter 03591 5319972 oder via alexander.noack@steinhaus-bautzen.de

Die Ausstellung „Tabu & Bruch: Goes Jazz“ im Friese-Kunstkabinett wird am Freitag, 20 Uhr, eröffnet.

www.steinhaus-bautzen.de

zur Startseite