Wenn sich Nervensägen nerven Moderator Jan Böhmermann schimpft über unpolitische Rocker. Tote-Hosen-Frontmann Campino kontert: „Arschloch!“

Der Sänger Campino lässt sich nicht ungestraft „unpolitisch“ nennen. © J. Schueler/Eibner

Er hat‘s schon wieder getan: Erst vergangene Woche hatte Sänger Andreas Frege alias Campino beim Dresdner Anti-Pegida-Konzert der Toten Hosen ein Lied der Kollegen Die Ärzte geklaut und das Keyword gegrölt: „Arschloch!“ Diese charmante Bezeichnung hat er bei der Verleihung des Musikpreises „Echo“ am Freitag noch einmal wiederholt. Adressat war Moderator Jan Böhmermann. Der, so Campino präziser, sei ein „Zeitgeist-Kasper“ und „ein cooles Arschloch, das sich nicht konstruktiv einbringen kann“. So weit, so böse.

Grund für Campinos erneutes Ärzte-Zitat ist der TV-Beitrag „Eier aus Stahl: Max Giesinger und die deutsche Industriemusik“. Darin nimmt Jan Böhmermann den Heimatpop aufs Korn, überflutet von seichten Helden wie eben Giesinger, Mark Forster, Tim Bendzko und all den anderen Opfern jener grassierenden Andreasbouranisierung der Charts mit ebenso eingängigen wie einfältigen Songs voller klebriger Melodien und „Ohoheeoos“ zu schlichtesten Befindlichkeitstexten. „Immer schön unpolitisch und abwaschbar, wie der deutsche Nachkriegsschlager“, so „Böhmis“ präzise Analyse. Und das werde vom Musikpreis „Echo“ noch belohnt und befördert!

So etwas muss den fast 55-jährigen, aber ewig zwangsjugendlichen und superpolitisch engagierten Altrocker Campino ja auf die Palme bringen. Schließlich kräht der seit Jahren nicht nur, aber immer wieder irgendwas Korrektes gegen irgendwas mit „rechts“. Weshalb sich auch Herr Frege fragen lassen muss, ob er nicht vielleicht ein mindestens genau so großer „Zeitgeist-Kasper“ ist wie der von ihm zurückbeschossene Jan Böhmermann.

Unterm Strich aber hat Campino beim Duell Punk-Poser gegen TV-Poser die Nase eine Handbreit vorn: Liegen bei ihm Jahrzehnte zwischen Karrieredurchbruch und dem Erreichen der – fiktiven – „Echo“-Preiskategorie „Nationale Nervensäge“, hat Böhmermann dafür nur fünf gebraucht.

