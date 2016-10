Wenn Peymann wütet Die Berliner Kulturpolitik steht in der Kritik, es fliegen die Fetzen. Geht es dem Kulturstaatssekretär Tim Renner um Tourismus oder Kunst?

Und was hält Claus Peymann vom Kulturstaatssekretär? „Der kann nix“, sagt der Intendant des Berliner Ensembles. © dpa

Noch weiß niemand, wie es weitergeht in der Hauptstadt. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus Mitte September hat die SPD zwar kräftig verloren, Michael Müller wird aber dennoch Regierender Bürgermeister bleiben. Alles läuft auf eine rot-rot-grüne Koalition hinaus. Die Differenzen sind allerdings teilweise groß, gerade in der Kulturpolitik. Und seit Klaus Wowereit vor zehn Jahren als Bürgermeister das Amt des Kultursenators mit übernahm, gehören alle Kulturfragen in die höchste Machtetage. Mit guten Gründen: Berlin hat ja nicht viel zu bieten, außer eben Kultur.

Doch was gehört eigentlich zur Kultur? Welcher Idee, welchen Zielen soll sie folgen? Oper, Museen, Theater, Literatur, Musik – alles Kultur, klar. Aber was ist mit dem Pop zum Beispiel? Mit den digitalen Welten? Lässt sich eine Kulturlandschaft überhaupt noch säuberlich in Hoch- und Unterhaltungskultur aufteilen? Eher nicht. Die Kriterien in kulturpolitischen Belangen wandeln sich, das spüren alle.

Insofern war es eine interessante Entscheidung, als Wowereit kurz vor seinem Ausscheiden als Bürgermeister vor zwei Jahren Tim Renner zum Kulturstaatssekretär machte. Als Staatssekretär hat der enormen Einfluss, er vertritt nicht nur den amtshabenden Kultursenator bei vielen Terminen, er trifft auch viele wegweisende Entscheidungen. Und gerade für den Neuen, Müller, der als Kultursenator uninspiriert geblieben war, war sein Kulturstaatssekretär wichtig.

Das Berliner Ensemble ausräuchern?

Tim Renner kommt aus der Popmusik. Er war Geschäftsführer von Universal Music, hat Bands wie Element of Crime, Tocotronic oder Rammstein groß gemacht, wurde Professor an der Popakademie Baden-Württemberg. So einen Kulturpolitiker hat die Stadt noch nicht gesehen: betont lässig im Auftritt, ohne jede Scheu vor der „Kreativitätswirtschaft“, selbstverständlich zu Hause in der Digitalwelt. Im Grunde ein Mann, dem man zutrauen durfte, den kulturellen Wandel sinnvoll zu gestalten.

Nach zwei Jahren Renner ist die Stadt allerdings tief gespalten. Gemault wird immer gern in Berlin, gerade unter Kulturleuten, aber ein derartiger Streit über politische Belange? Vor 23 Jahren gab es zuletzt solches Zetern, sehr zu Recht damals: In einer bis heute nicht nachvollziehbaren Hektik wurden das ruhmreiche Schiller-Theater und die Operettenbühne Metropol-Theater geschlossen. Man schalt den dafür verantwortlichen Kultursenator Ulrich Roloff-Momin mit bösen Kommentaren, aber selbst das ist nicht vergleichbar mit den Tiraden gegen Renner heute.

Das hat mit der Volksbühne zu tun. Renner entschied, Frank Castorfs Vertrag als Intendant nicht über 2017 hinaus zu verlängern. Das ist der Sache nach eine nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn die Volksbühne künstlerisch derzeit gut dasteht. Castorf wird 2017 25 Jahre Volksbühnen-Chef gewesen sein, da darf man über einen Wechsel durchaus nachdenken. Doch Renner glaubt, die Volksbühne brauche einen „radikalen Neustart“, um sich „weiterzuentwickeln“ – und er glaubt, das könne mit Chris Dercon gelingen. Dercon kommt als ehemaliger Chef der Tate Gallery in London nach Berlin, und noch ist unklar, was er eigentlich mit dem Theater will. Aber der Widerstand ist heftig. Es gibt offene Briefe für und gegen Dercon und seit Monaten eine öffentliche Debatte in der Stadt, die grundstürzende Fragen stellt: Was soll ein Stadttheater? Soll es sich auf dem Kunstmarkt bewähren? Claus Peymann, noch bis zum Sommer 2017 Chef am Berliner Ensemble, hat Renner als „leeres weißes Hemd“ beschimpft: „Jung, frisch, ein bisserl dumm, immer nett lächelnd und auf Rhythmus aus.“ Renner darauf: Peymann sei halt „nicht mehr der Jüngste“. In einem Zeitungsbeitrag sprach er gar davon, dass es das BE nach Peymann „auszuräuchern“ gelte.

So geht das zu in Berlin derzeit. Renner und Müller haben nicht nur unterschätzt, dass die Volksbühne kein gewöhnliches Theater, sondern Sehnsuchts- und Identifikationsort ist, sie wissen ihre Kulturpolitik auch nicht zu erklären. Womöglich wissen sie selbst nicht, was sie tun. Kurz vor der Wahl haben Müller und Renner verkündet, dass ab 2019 Sasha Waltz und Johannes Öhmann die Intendanz des Staatsballetts übernehmen sollen – und sich derben Gegenwind eingehandelt. Die Befürchtung ist groß, es solle damit die Disziplin des klassischen Balletts abgewickelt werden, womöglich im Dienste jener Eventkultur, die Renner allgemein zu bedienen scheint. Das Ballett-Ensemble protestiert jedenfalls gleichermaßen wie das Publikum gegen die im modernen Tanz und Festivalbetrieb etablierte Choreografin Waltz. Eine Petition und viel böses Blut sind im Umlauf, und alles macht den Eindruck eines Kulturkampfes. Als kürzlich Claus Peymann gegen seinen BE-Nachfolger Oliver Reese wetterte, weil dieser einen größeren Teil des Ensembles nicht übernehmen will, schimpfte er auf die „dilettantische“ Kulturpolitik in der Stadt; Renner und Müller hätten ein „Trümmerfeld“ hinterlassen. Renner? „Der kann nix.“

Sind Renners Tage gezählt?

Das ist natürlich Polemik, und es gerät dabei in den Hintergrund, dass Renner es geglückt ist, den Kulturetat auf 400 Millionen Euro anwachsen zu lassen, dass mit Paul Spieß ein allseits begrüßter Direktor für die Stiftung Stadtmuseum und mit Matthias Schulz ein ebenfalls wohlwollend aufgenommener Intendant für die Staatsoper gefunden wurden. Aber es wächst der Verdacht, dass Renner und Müller mit ihren Entscheidungen einer kurzatmigen Kunststutzigkeit folgen. Es scheinen ihnen bei Kultur vor allem die Stichworte Marketing und Tourismus einzufallen. Dann aber kann man das Kulturressort einer Werbeagentur überlassen. Die Forderung, wieder ein eigenständiges Kulturressort einzuführen und den Posten des Kulturstaatssekretärs zu kappen, sind deshalb entsprechend laut. Mit Klaus Lederer (Die Linke) hat sich bereits ein ausgewiesener Fachmann als Kultursenator beworben. Allerdings hat auch Tim Renner angemeldet, er wolle gern seinen Posten behalten. So oder so wird es darauf ankommen, die Kriterien für eine gelingende Kulturpolitik neu zu überdenken, statt sie bloß umzumodeln.

Dirk Pilz arbeitet als Kritiker und Autor in Berlin. Er ist Professor für Kulturkritik an der Universität der Künste.

