Wenn es doch aber Spaß macht Kaum Geld, fragwürdige Qualität: Dresdens Tanzwoche dümpelt seit Jahren vor sich hin. Die neue Leiterin startet dennoch voller Energie.

Sie tanzt, entwirft Inszenierungen und absolviert gleichzeitig ein Studium. Nun ist Nicole Meier auch noch Chefin der Dresdner Tanzwoche. „Ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich wenig zu tun habe“, sagt sie. © Thomas Kretschel

Andere Festivals beginnen mit Trommelwirbel und Paukenschlag. Aber die Tanzwoche Dresden? Fing dann eben einfach mal so an. Schon am Mittwochnachmittag waren zwei Performer am Külz-Ring unterwegs, am Abend klackerte eine Japanerin Flamenco im kleinen Projekttheater der Dresdner Neustadt. Parallel dazu lief die eigentliche Eröffnung, ohne dass man dies dem Charakter der Veranstaltung angemerkt hätte. Es gab kaum Werbung und keine Festworte auf der Bühne, der Saal des Theaters Junge Generation war nicht mal halb gefüllt. Beim anschließenden Sektempfang verläpperte sich die Gästeschar im großen Kraftwerk Mitte.

Superapplaus für Schläge

Nicole Meier wirkt trotzdem zufrieden am nächsten Morgen und kein bisschen übernächtigt. Sie leitet seit diesem Jahr die Dresdner Tanzwoche, ein Festival, das nun zum 26. Mal läuft. Eine Plattform für hiesige Künstler und einige Compagnien von außerhalb, errichtet rund um den Welttanztag am 29. April. Meier trägt einen leuchtorangenen Pony und eine Brille, die aussieht wie eine umgekippte 8. Den Pippi-Langstrumpf-Charme verstärkt ein Shirt, das auf Höhe der Oberschenkel röckchenhaft fortschlackert.

Es sei ihr „superwichtig“ gewesen, sagt Meier, mit dem Festival in Dresdens neuem, strahlenden Kulturkraftwerk zu starten. Die 41-Jährige ist begeistert vom „Superapplaus“ für das Stück einer Berner Tanzgruppe, das aus Ohrfeigen und Schlägen bestand, die, je länger der Abend, umso schneller und heftiger ausgeteilt wurden. Im Publikum saß vor ihr eine Frau , die das Gehaue irgendwann über hatte und entnervt den Saal verließ. „So was finde ich klasse“, sagt Meier. In den Zuschauern soll sich etwas bewegen, die Tanzabende sollen „nicht nur schön sein“.

Nicole Meier ist in der Dresdner Tanzszene seit Jahren zu Hause. Die gebürtige Schweizerin hat 1998 ihr Bühnentanzstudium an der Palucca Hochschule beendet, wenig später machte sie sich selbstständig. Als Tänzerin tritt sie bis heute in der Semperoper auf. Als Choreografin hat sie mehr als vierzig Stücke erarbeitet, zumeist mit ihrer eigenen Compagnie, den „Carrot dancers“. Meier beschreibt die Tanzwoche als „das Highlight im Jahr, um ein Stück zu produzieren“. Für hiesige Tänzer gibt es ein bisschen Geld und zusätzliche Auftrittsmöglichkeiten. Hingegen ist es mit der Qualität so eine Sache.

Tanzwoche Dresden: Das klingt groß, offiziell, irgendwie wichtig. Doch das Gegenteil ist der Fall. Keine einzige Aufführung findet auf Prestigebühnen wie im Festspielhaus Hellerau oder der Semperoper statt, die meisten in Kleinspielstätten wie dem Theaterhaus Rudi oder eben dem Projekttheater – nahezu unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Das Programm wirkt nicht sonderlich gut strukturiert und zu dünn, um damit knapp zwei Wochen überzeugend zu füllen. Dass es mit „Emotion“ ein Festival im Festival gibt, versteht kein Mensch. Mancher Abend wie „Prinzessinnen“ an den Landesbühnen hätte auch ohne Festivalbinde stattgefunden. Warum also braucht es die Tanzwoche Dresden?

Nicole Meier hat die Frage erwartet. Deshalb spricht sie jetzt über die Tradition, die nun schon über ein Vierteljahrhundert dauert. Die Vergangenheit des Festivals ist ihr ein wichtiger Grund für dessen Zukunft: „Die Tanzwoche darf nicht sterben.“ Statt berühmter Compagnien, die auf den großen Festivals herumgereicht würden, könne man hier Entdeckungen machen, neue Bewegungssprachen entdecken. Als Festivalchefin will Meier erreichen, dass mehr Bühnen und Akteure besser zusammenarbeiten. Ihr Ziel ist, „dass wirklich die ganze Stadt tanzt“.

Dazu aber müssten sich Stadt, Freistaat und andere zum Festival bekennen und es entsprechend fördern. Doch trotz großer Tradition, auf die in Dresden besonders Wert gelegt wird, trotz Mary Wigman, Gret Palucca und der Hellerauer Avantgarde vor dem Ersten Weltkrieg: Es sieht heute nicht nach großem Interesse für Tanz aus. Selbst das hochkarätig besetzte Internationale Tanzfestival, das 2015 in Hellerau, Semperoper und Schauspielhaus lief, findet keine Fortsetzung. Schlicht, weil es kein Geld gibt. Es bräuchte ein Budget im sechsstelligen Bereich. Die Tanzwoche muss mit ärmlichen 50 000 Euro klarkommen.

Das Festival gibt es nur, weil Nicole Meier und ihre Mitstreiter es ehrenamtlich stemmen. „Ich bin gerade auf Dauer…“, sagt Meier und führt den Satz nicht mit Worten, sondern mit flatternden Armen zu Ende. Während des Festivalzeitraums absolviert sie eine Prüfung für ihren zusätzlichen Masterabschluss in Kultur und Management. Wegen eines Opernjobs wird sie an diesem Samstag die Tanzgala in Radebeul verpassen, ein Höhepunkt ihres eigenen Festivals. „Aber es macht super viel Spaß, und deshalb ist auch die Energie da.“

