Wenn es beim Nachbarn brennt

„Vertrauen ist das, woran es in unserer Region am meisten mangelt“, sagt die israelische Schriftstellerin Dorit Rabinyans. In ihrem Roman „Wir sehen uns am Meer“ verliebt sich eine Israelin in einen Palästinenser. Zu viel des Guten für Israels Erziehungsministerin. Sie ließ das Buch als Schullektüre streichen. © PR

Eine Liebesgeschichte auf dem Index: Die israelische Erziehungsministerin ließ Dorit Rabinyans Roman „Wir sehen uns am Meer“ von der Lektüreliste für die Oberstufe streichen. Ein Skandal in den Augen israelischer Schriftsteller wie Amos Oz und Meir Shalev – sie setzten sich für das Buch ein. Die Kontroverse machte den Roman über die Beziehung zwischen einer Israelin und einem Palästinenser zu einem internationalen Bestseller, er erscheint in 19 Ländern. Die 43-jährige Autorin wurde als Tochter einer iranisch-jüdischen Familie in Israel geboren und lebt in Tel Aviv.

War es Ihre Absicht, mit einem Roman eine kontroverse Debatte auszulösen, Frau Rabinyan?

Auf keinen Fall! Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich mir vorstellen können, dass mein Buch so eine Wirkung haben könnte. Wenn ich schreibe, findet das in einem sehr persönlichen Rahmen statt, in einer Sphäre zwischen Verstand und Unterbewusstsein. Es ist wie dokumentiertes Tagträumen. Hätte ich bewusst provozieren wollen oder beim Schreiben an die Folgen gedacht, wäre diese Geschichte nicht entstanden. Ich hätte vielleicht eine Schreiblähmung bekommen.

Aber Sie haben bewusst ein brisantes Thema gewählt: die Liebe zwischen einer Israelin und einem Palästinenser.

Aber nicht, weil es brisant ist, sondern weil der israelisch-palästinensische Konflikt einen äußerst wichtigen Aspekt unseres Alltagslebens darstellt. Davon abgesehen benötigt Literatur grundsätzlich, wie jede künstlerische Arbeit an einem Drama, ein kontroverses Dilemma. Und das steckt definitiv in der Liebesbeziehung, von der ich erzähle.

Haben auch persönliche Erfahrungen zu Ihrer Geschichte geführt?

Nicht direkt. Zur Figur des Arabers Chilmi hat mich allerdings Hasan Hourani inspiriert, ein palästinensischer Künstler, den ich in New York kennenlernte. Und wie bei jedem meiner Romane war auch diesmal mein Antrieb, meine Selbstwahrnehmung zu untersuchen und mein Bild von Israel kritisch zu befragen.

Fühlen Sie sich als Patriotin?

Als eine Patriotin des israelischen Staates, ja. Ich kämpfe sowohl für seine demokratischen Werte als auch für seine jüdische Identität. Trotzdem habe ich Mitgefühl für die Palästinenser; aus Liebe – und aus einer Sorge für meine eigene Gemeinschaft.

Wie meinen Sie das?

Ich glaube, dass man sich um das Wohlergehen seiner Nachbarn kümmern sollte, und darum, dass sie ihr eigenes Leben genießen können. Das eigene Zuhause kann doch niemals sicher sein, wenn aus der Wohnung nebenan Rauch kommt.

Die israelische Erziehungsministerin hält Sie keineswegs für eine Patriotin und strich Ihr Buch als Schullektüre.

Diese Art von Politikern ist von Macht getrieben. Deshalb sind sie zu Populismus und allen möglichen anderen gefährlichen Schritten bereit. Sie missbrauchen unsere Demokratie, wie das nie zuvor geschah, und sie tun das für ihre eigenen egomanischen Ziele. Dabei befinden sie sich in guter Gesellschaft, denn das sind die bekannten großartigen Methoden unseres Premiers Benjamin Netanjahu. Er ist hauptverantwortlich für den Machtmissbrauch unserer politischen Führung.

Sie könnten ihm in gewisser Weise dankbar sein. Der Streit um Ihren Roman hat den Verkauf angekurbelt.

Das war wohl tatsächlich Glück im Unglück. Die Verbannung meines Buches hat verkaufsfördernd gewirkt, und dafür bin ich natürlich dankbar. Gleichzeitig hat die israelische Demokratie aber schweren Schaden genommen: Ein verbotenes Buch ist in jeder demokratischen, liberalen Gesellschaft eine schlechte Nachricht.

Sorgen Sie sich um die künstlerische Freiheit in Ihrer Heimat?

Ich glaube noch immer, dass wir in einer freien Gesellschaft leben und dass die Gedanken- und Redefreiheit die Luft ist, die die israelische Demokratie atmet. Zu behaupten, dass Schriftsteller unter Druck gesetzt werden, wäre nicht richtig. Der Druck der Regierung richtet sich gegen die Bürger. Die Künstler sind diejenigen, die auf schlüssige Weise darüber nachdenken.

Glauben Sie, dass ein Roman so viel Macht entwickeln kann, dass er Meinungen beeinflusst und verändert?

Die Identifikation ist eine große Macht. Sie verändert vielleicht nicht die Welt, aber sie kann uns vor uns selbst schützen. Das ist die einzige Erlösung, auf die wir hoffen können.

Ihre Figur Chilmi behauptet, dass Israelis und Palästinenser unzertrennlich seien und nicht darum herumkämen, eines Tages das Land gemeinsam zu bewohnen. Stimmen Sie ihm zu?

Nur in dem Punkt, dass wir ein gemeinsames Schicksal haben. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass wir Grenzen brauchen, um unsere unterschiedlichen Identitäten zu bewahren und unsere Freiheit schützen zu können. Meine Hoffnung ist, dass wir in zwei getrennten Staaten in Frieden nebeneinander leben können.

Ihr Roman zeigt, dass es auch in gebildeten arabischen und jüdischen Familien Vorurteile über die jeweils andere Seite gibt. Warum fällt es den Menschen so schwer, objektiv zu urteilen?

Hundert Jahre voller Feindschaft und Vorurteile haben zu einem fundamentalen Misstrauen geführt. Vertrauen ist das, woran es in unserer Region am meisten mangelt. Es fehlt die grundsätzliche Überzeugung, dass „der andere“ uns gleich ist in seiner Menschlichkeit und in seinen harmlosen Absichten. Die wahre Grenze befindet sich in unseren Köpfen, meint Chilmi.

Deshalb überwindet die Liebe in Ihrem Roman doch nicht alle Grenzen wie so oft in der Literatur.

Das stimmt. Mein Roman ist zwar eine leidenschaftliche Liebesgeschichte, aber vermutlich kein Buch für Romantiker.

Interview: Günter Keil

Dorit Rabinyan: Wir sehen uns am Meer. Kiepenheuer und Witsch, 384 Seiten, 19,99 Euro

